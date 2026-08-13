МЕРВ

Мерв (Старый или Древний Мерв; араб.-перс. Марв) — комплекс городищ в оазисе на р. Мургаб (близ современного Байрам-Али, Туркменистан) — один из крупнейших в Центральной Азии. Впервые комплекс археологически обследовали В. А. Жуковский (1894) и американская экспедиция Р. Пампелли (1904). В 1937 его изучением недолго занимались Б. Б. Пиотровский и А. А. Марущенко, а с 1947 по 1990 широкомасштабные исследования осуществляла Южно-Туркмени­станская археологическая комплексная экспедиция (М. Е. Массон, Э. В. Ртвеладзе, Б. Д. Кочнев и др.).

Изменения русла Мургаба приводили здесь к неоднократному перемещению центра городской жизни на новое место. В ходе этого процесса образовался ряд сменяющих друг друга или соседствующих городищ (все названия — поздние): Эрк-Кала, Гяур-Кала, Султан-Кала, Абдуллахан-Кала и Байрам-Алихан-Кала.

В конце VII — начале VI в. до н. э. сложилось укрепленное поселение Эрк-Кала — экономический (возможно, политический) центр Маргианы . В этот период осваиваются близлежащие, а в V—IV вв. до н. э. — отдаленные участки оазиса. С начала III в. до н. э. территория вокруг Эрк-Калы, превратившейся в цитадель, плотно застраивалась и обносилась крепостными стенами. Так образовалось городище Гяур-Кала, где располагался эллинистический и более поздний доисламский город — Александрия (с середины III в. до н. э. — Антиохия) Маргиана.

В начале II в. до н. э. Антиохия Маргиана перешла от Селевкидов к Аршакидам , а от них — к Сасанидам , сделавшим ее столицей одного из крупных наместничеств своей державы — Хорасана . Эта эпоха стала временем расцвета города с довольно пестрым населением: здесь исповедовали зороастризм, буддизм и христианство. В юго-восточной части раскопан культовый комплекс III—VII вв., включавший большую ступу и монастырь-сангарама. В северо-восточной — сооружение IV—VI вв., вероятно, церковного назначения. Наличие в М. позднесасанидской и омейядской эпох митрополии Церкви Востока зафиксировано сирийскими, греческими и арабскими источниками. В юго-восточной части городища Султан-Кала (вне городских стен сасанидского времени) обнаружена ступа VI—VII вв. Изучены и обширные участки ремесленных и жилых кварталов, в том числе квартал гончаров с многочисленными горнами V—VII вв.

В 651 близ М. был убит Йездигерд III и город перешел в руки арабов. Один из главных плацдармов для наступления на Согдиану в ходе арабских завоеваний , в 808—813 служил местопребыванием Мамуна . По-видимому, в 1-й половине VIII в. в центральной части Гяур-Калы построена соборная мечеть, остатки которой были почти полностью уничтожены при строительстве новой мечети, функционировавшей до конца XII в., когда Гяур-Кала пришла в запустение. Вместе с тем еще в конце VIII в. к западу от города, на канале Разик, появилось укрепление-рибат, ставшее со временем средоточием экономической жизни. В IX в. эта часть М. превратилась в шахристан (деловой центр), который с начала X в. окружила крепостная стена (городище Султан-Кала) с цитаделью в северо-восточной части.

В XI—XII вв. М. сначала находился под властью Государства Газневидов , затем стал одной из столиц Сельджукидов , а в начале XIII в. подчинился Хорезму . В середине XII в. в центре Султан-Калы возводится монументальный мавзолей Санджара (зодчий Мухаммад ибн Атсыз ас-Сарахси). К западу от городища сохранился мавзолей Мухаммада Сайида ибн Зайды (1112—1113). В цитадели расположен Шахрияр-Арк — административное здание того же периода. Раскопки в квартале гончаров на Султан-Кале X—XII вв. (горны, производственные помещения, дома, орудия, бытовые предметы) составили одну из самых многочисленных в Центральной Азии коллекций глазурованной и штампованной керамики. В 1221—1222 газневидско-сельджукидский М. был разрушен в ходе монгольских завоеваний: уничтожение ирригационной системы подорвало всю жизнедеятельность оазиса.

В конце XIV в., когда Хорасаном управлял сын Тимура , Шахрух, оросительная сеть и плотина на Мургабе были восстановлены, а в 2 км к югу от Султан-Калы выстроен новый город, который унаследовал название «М.» (Абдуллахан-Кала). В середине XV в. или позднее он сместился к юго-востоку (Байрам-Алихан-Кала). В 1880-х вырос русский городок рядом со станцией Закаспийской железной дороги — Байрам-Али; в 30 км к западу от него был основан Новый Мерв (ныне Мары).

Развалины М. включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Лит. : Жуковский В. А. Развалины старого Мерва. СПб., 1894; Древний Мерв / Под ред. М. Е. Массона. Ашхабад, 1989; Древний Мерв в свидетельствах письменных источников. Ашхабад, 1994. Янь Миньцзя.