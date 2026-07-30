МЁРТВЫЕ ЯЗЫКИ
МЁРТВЫЕ ЯЗЫКИ - языки, вышедшие из употребления и известные на основании письменных памятников, записей, дошедших от того времени, когда они были живыми.
Языки, вышедшие из употребления и известные на основании письменных памятников, записей, дошедших от того времени, когда они были живыми, описаний, составленных до их вымирания, или находящиеся в искусственном регламентированном употреблении. Например, в разряд мёртвых к началу XXI века вошли многие австралийские языки, индейские языки, языки Северной Евразии, носители которых, часто оттеснённые в изолированные районы (например, индейские резервации в США), для включения в общую жизнь своей страны должны переходить на её основной язык (например, на английский в среде индейцев Северной Америки и аборигенов Австралии). В более ранние эпохи многие языки вымерли в связи с массовым уничтожением завоёванных народов - их носителей при создании больших империй, таких как древнеперсидская, эллинистическая, арабская и другие, или насаждением основного языка империи (например, латинского языка в Римской империи). О процессах вымирания языков и причинах этого явления подробнее смотрите в статье Исчезающие языки.
Мёртвые языки могут сохраняться в употреблении в качестве языка культа на протяжении тысячелетий после их вытеснения из других сфер общения (коптский язык как язык богослужения у египетских христиан, латинский язык в католической церкви, классический тибетский язык в ламаистской церкви у монгольских народов). В последнем случае мёртвый язык может быть языком исконного населения, сохранившимся в культовом употреблении после перехода всего населения на язык завоевателей [коптский язык у арабов; хаттский язык, видимо, родственный абхазо-адыгским языкам (северо-западнокавказским), в качестве священного языка у жителей Хеттского царства, перешедших на индоевропейский хеттский язык; шумерский язык у аккадоязычного населения Месопотамии и другие].
Более редкий случай - одновременное использование мёртвого языка в качестве сословного (кастового жреческого, что связано с его культовой ролью) и литературного, как использовался санскрит в древней и средне-вековой Индии, где в разговорном употреблении (не внутри жреческой брахманской касты) выступали пракриты (отражающие более позднюю стадию в развитии индоарийских языков по сравнению с древнеиндийским языком, литературной кодифицированной формой которого был классический санскрит, являющийся одновременно мёртвым языком и искусственно построенным языком с канонизированными нормами). Отчасти сходным было употребление латинского языка (уже мёртвый язык) в средне-вековой Европе в качестве языка церкви и литературы, а позднее в качестве основного языка высшего образования и науки (вплоть до XVIII века). Различные изводы церковнославянского языка, основанные на мёртвом старославянском языке, использовались как литературные языки церковной (отчасти и светской) литературы в славянских странах, оставшихся в сфере воздействия православной церкви. В исключительных социальных условиях возможно превращение мёртвого языка культа в разговорный, как это произошло с древнееврейским языком в Израиле (смотрите Иврит). Особенно длительная форма сохранения мёртвого языка - его использование в качестве языка песнопений (первоначально священных, затем и светских, например латинский язык в вокальных сочинениях И.Ф. Стравинского), что связано с особой психофизиологической ролью языка в системе вокального исполнения.
Важнейшая проблема изучения мёртвыч языков - его реконструкция (смотрите Реконструкция лингвистическая), которая обычно основывается на относительно небольшой выборке текстов, никогда не дающей, в отличие от живого языка, полного набора всех словоформ и их возможных сочетаний. Изучение мёртвых языков, с одной стороны, не может опираться на возможность привлечения грамматической (и семантической) интуиции говорящего, с другой - основано на замкнутом (ограниченном) множестве дошедших до исследователей текстов, дающих возможность провести строгое исследование всех данных в них форм. Этим объясняется то, что первые значительные достижения древней лингвистики связаны с изучением мёртвых языков (шумерского в Древней Месопотамии, хаттского в древней Малой Азии, санскрита в Древней Индии и тому подобных). Наиболее трудная проблема (в особенности по отношению к мёртвым языкам, не сохранившимся в культовом или литературном употреблении) - воссоздание произношения. По отношению к древним языкам это осуществляется посредством сопоставления передачи слов данного языка (в том числе и имён собственных) в разных системах письма; так, произношение [s] для хеттской фонемы, в клинописи передающейся посредством слоговых знаков, содержащих ̌s, - ša, ši, šu и так далее, - предполагают на основании египетской передачи соответствующих слов посредством знака, читающегося как [s]. Если мёртвый язык (например, лувийский) известен в двух вариантах, передающихся соответственно двумя системами письма (клинописной для лувийского языка времени Хеттского царства и иероглифической того же и более позднего времени; смотрите Лувийский язык, Лувийский иероглифический язык), то для реконструкции фонетической системы этого мёртвого языка можно использовать сопоставление различных (или совпадающих) способов написания в каждой из двух графических систем. Для мёртвых языков, у которых сохранились родственные им живые языки, восстановление фонетики может осуществляться на основании сравнения с ними; например, фонетическая система мёртвого прусского языка уточняется на основании сравнения его с живыми балтийскими языками - литовским и латышским.
Особый случай восстановления мёртвыч языков представляет выделение его составных частей внутри другого языка - мёртвого или живого (куршские элементы внутри латышского, «догреческие» индоевропейские внутри греческого). Такие элементы выявляются на основании сравнительно-исторического вычленения частей, не поддающихся истолкованию согласно установленной системе соответствий. Многие мёртвые языки выделяются только с помощью этого последнего способа.