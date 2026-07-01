МЕРСИН
Город на юге Турции, административный центр иля Мерсин.
Нас. 843,4 тыс. чел. (2010, с пригородами); с городами Адана, Тарсус, Джейхан и др. образует агломерацию с нас. 3 млн. чел. Крупный мор. порт на побережье Мерсинского зал. Средиземного м.; паромное сообщение с г. Фамагуста (о. Кипр). Конечная ж.-д. станция на ветке от линии Стамбул – Багдад (Ирак). Через город проходит нац. автомагистраль Датча – Эсендере (граница с Ираном). Авиаперевозки обслуживает аэропорт в Адане (в 70 км к северо-востоку от М.).
Территория города начала заселяться в 7-м тыс. до н. э. (раскопки археологов Дж. Гарстанга, С. Ллойда и др.). Ок. 4500 были возведены первые гор. укрепления, между 3200 и 1200 завершено осн. строительство М. С сер. 2-го тыс. М. подчинялся Митанни, со 2-й пол. 2-го тыс. входил в состав Хеттского царства, в 8 в. – Ассирии, ок. 540 завоёван персами, в сер. 4 в. под властью Греции Древней (назывался Зефирион, греч. Ζεφύριον ). В 333 присоединён к империи Александра Македонского, в 297–190 входил в состав гос-ваСелевкидов, затем захвачен Птолемеями. В 64 до н. э. присоединён к рим. пров. Киликия (крупный порт и торговый центр, М. считался её «гл. воротами»), некоторое время именовался Адрианополь (Hadrianopolis) в честь имп. Адриана. С 395 н. э. под властью Византии. В средние века объект борьбы между Византией, арабами и турками. Входил в состав Киликийского армянского царства, с 1473 – Османской империи. В 1918 оккупирован франц. и брит. войсками; по условиям Севрского мирного договора 1920 возвращён Турции. С 1924 адм. центр пров. Мерсин, с 1933 – Ичель, с 2002 – иля Мерсин.
Сохранились руины др.-греч. г. Солы (Σόλοι ) (7–1 вв. до н. э.). Мечети – Большая (1898, перестроена в 1970-х гг.), Мугдат (1980-е гг.; с 6 минаретами выс. 81 м). В центр. части города, вдоль набережной, – Парк Ататюрка с памятником «Рефах» (посвящён одноим. кораблю, затонувшему в 1941) и Центром конгрессов и выставок (2005–08). Небоскрёб «Метрим» (1987; самое высокое здание М. – 177 м). Среди достопримечательностей – маяк (1865, реконструкция 1955). Ун-т М. (1992), негосударств. ун-ты – Чаг (1997), Торос (2009). Музей М. (1978; собрание по археологии и этнографии) при Культурном центре. Дом- музей Ататюрка (1992; в здании 1897). Театр оперы и балета. Ежегодно проводятся международные муз. фестиваль (с 2002), с.-х. выставка (с 2006, весной).
Важную роль в экономике города играет обслуживание портового комплекса. Грузооборот порта св. 20 млн. т в год (3-е место в стране после Стамбула и Измира), св. 1 млн. контейнеров ДФЭ (2010); вывоз с.-х. продукции (в т. ч. цитрусовые, хлопок, скот), хромитов, черновой меди и др. Действует нефтяной терминал (на месте функционировавшего в 1962–2004 нефтеперерабатывающего завода). В районе порта создана свободная экономич. зона (1986), где располагаются офисы компаний по оказанию логистич., торговых, банковско-финансовых, страховых и др. услуг. Предприятия химич. (минер. удобрения, товары бытовой химии и др.), лёгкой и пищевой пром-сти; произ-во стройматериалов. Развивается туристич. бизнес (осн. виды туризма – культурно-познавательный и спортивно-развлекательный). М. – центр важного с.-х. района равнины Чукурова (созданы крупные тепличные хозяйства). Выращивают цитрусовые (лимоны, апельсины, мандарины), фрукты и ягоды, овощи (огурцы, перец, салат и др.), кукурузу, хлопчатник; развито животноводство.