МЕРСИН

Го­род на юге Тур­ции, административный центр иля Мер­син.

Нас. 843,4 тыс. чел. (2010, с при­го­ро­да­ми); с го­ро­да­ми Ада­на, Тар­сус, Джей­хан и др. об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию с нас. 3 млн. чел. Круп­ный мор. порт на по­бе­ре­жье Мер­син­ско­го зал. Сре­ди­зем­но­го м.; па­ром­ное со­об­ще­ние с г. Фа­ма­гу­ста (о. Кипр). Ко­неч­ная ж.-д. стан­ция на вет­ке от ли­нии Стам­бул – Ба­гдад (Ирак). Че­рез го­род про­хо­дит нац. ав­то­ма­ги­ст­раль Дат­ча – Эсен­де­ре (гра­ни­ца с Ира­ном). Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ет аэ­ро­порт в Ада­не (в 70 км к се­ве­ро-вос­то­ку от М.).

Тер­ри­то­рия го­ро­да на­ча­ла за­се­лять­ся в 7-м тыс. до н. э. (рас­коп­ки ар­хео­ло­гов Дж. Гар­стан­га, С. Ллой­да и др.). Ок. 4500 бы­ли воз­ве­де­ны пер­вые гор. ук­ре­п­ле­ния, ме­ж­ду 3200 и 1200 за­вер­ше­но осн. строи­тель­ст­во М. С сер. 2-го тыс. М. под­чи­нял­ся Ми­тан­ни, со 2-й пол. 2-го тыс. вхо­дил в со­став Хетт­ско­го цар­ст­ва, в 8 в. – Ас­си­рии, ок. 540 за­воё­ван пер­са­ми, в сер. 4 в. под вла­стью Гре­ции Древ­ней (на­зы­вал­ся Зе­фи­ри­он, греч. Ζεφύριον ). В 333 при­сое­ди­нён к им­пе­рии Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го , в 297–190 вхо­дил в со­став гос-ваСе­лев­ки­дов, за­тем за­хва­чен Пто­ле­мея­ми. В 64 до н. э. при­сое­ди­нён к рим. пров. Ки­ли­кия (круп­ный порт и тор­го­вый центр, М. счи­тал­ся её «гл. во­ро­та­ми»), не­ко­то­рое вре­мя име­но­вал­ся Ад­риа­но­поль (Hadri­anopolis) в честь имп. Ад­риа­на. С 395 н. э. под вла­стью Ви­зан­тии. В сред­ние ве­ка объ­ект борь­бы ме­ж­ду Ви­зан­ти­ей, ара­ба­ми и тур­ка­ми. Вхо­дил в со­став Ки­ли­кий­ско­го ар­мян­ско­го цар­ст­ва, с 1473 – Ос­ман­ской им­пе­рии . В 1918 ок­ку­пи­ро­ван франц. и брит. вой­ска­ми; по ус­ло­ви­ям Севр­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1920 воз­вра­щён Тур­ции. С 1924 адм. центр пров. Мер­син, с 1933 – Ичель, с 2002 – иля Мер­син.

Со­хра­ни­лись руи­ны др.-греч. г. Солы (Σόλοι ) (7–1 вв. до н. э.). Ме­че­ти – Боль­шая (1898, пе­ре­строе­на в 1970-х гг.), Муг­дат (1980-е гг.; с 6 ми­на­ре­та­ми выс. 81 м). В центр. ча­сти го­ро­да, вдоль на­бе­реж­ной, – Парк Ата­тюр­ка с па­мят­ни­ком «Ре­фах» (по­свя­щён од­но­им. ко­раб­лю, за­то­нув­ше­му в 1941) и Цент­ром кон­грес­сов и вы­ста­вок (2005–08). Не­бо­скрёб «Мет­рим» (1987; са­мое вы­со­кое зда­ние М. – 177 м). Сре­ди до­сто­при­ме­ча­тель­но­стей – ма­як (1865, ре­кон­струк­ция 1955). Ун-т М. (1992), не­го­су­дарств. ун-ты – Чаг (1997), То­рос (2009). Му­зей М. (1978; со­б­ра­ние по ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии) при Куль­тур­ном цен­тре. Дом- му­зей Ата­тюр­ка (1992; в зда­нии 1897). Те­атр опе­ры и ба­ле­та. Еже­год­но про­во­дят­ся ме­ж­ду­на­род­ные муз. фес­ти­валь (с 2002), с.-х. вы­став­ка (с 2006, вес­ной).

Важ­ную роль в эко­но­ми­ке го­ро­да игра­ет об­слу­жи­ва­ние пор­то­во­го ком­плек­са. Гру­зо­обо­рот пор­та св. 20 млн. т в год (3-е ме­сто в стра­не по­сле Стам­бу­ла и Из­ми­ра), св. 1 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ (2010); вы­воз с.-х. про­дук­ции (в т. ч. цит­ру­со­вые, хло­пок, скот), хро­ми­тов, чер­но­вой ме­ди и др. Дей­ст­ву­ет неф­тя­ной тер­ми­нал (на мес­те функ­цио­ни­ро­вав­ше­го в 1962–2004 неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­ще­го за­во­да). В рай­оне пор­та соз­да­на сво­бод­ная эко­но­мич. зо­на (1986), где рас­по­ла­га­ют­ся офи­сы ком­па­ний по ока­за­нию ло­ги­стич., тор­го­вых, бан­ков­ско-фи­нан­со­вых, стра­хо­вых и др. ус­луг. Пред­при­ятия хи­мич. (ми­нер. удоб­ре­ния, то­ва­ры бы­то­вой хи­мии и др.), лёг­кой и пи­ще­вой пром-сти; про­из-во строй­ма­те­риа­лов. Раз­ви­ва­ет­ся ту­ри­стич. биз­нес (осн. ви­ды ту­риз­ма – куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный и спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­ный). М. – центр важ­но­го с.-х. рай­она рав­ни­ны Чу­ку­ро­ва (соз­да­ны круп­ные те­п­лич­ные хо­зяй­ст­ва). Вы­ра­щи­ва­ют цит­ру­со­вые (ли­мо­ны, апель­си­ны, ман­да­ри­ны), фрук­ты и яго­ды, ово­щи (огур­цы, пе­рец, са­лат и др.), ку­ку­ру­зу, хлоп­чат­ник; раз­ви­то жи­вот­но­вод­ст­во.

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