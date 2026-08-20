МЕРСЕНН Марен

Французский ма­те­ма­тик, фи­зик, фи­ло­соф, тео­лог и тео­ре­тик му­зы­ки.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье, учил­ся в ие­зу­ит­ском кол­лед­же Ла-Флеш од­но­вре­мен­но с Р. Де­кар­том, друж­бу с ним со­хра­нял всю жизнь. Всту­пил в ор­ден ми­ни­мов (1611), в мо­на­сты­рях ор­де­на пре­по­да­вал тео­ло­гию и фи­ло­со­фию. Ав­тор ком­мен­та­рия на кни­гу Бы­тие (1623) и об­шир­но­го со­чи­не­ния в за­щи­ту ма­те­ма­тич. на­ук «Ис­ти­на на­ук про­тив скеп­ти­ков, или пир­ро­ни­стов» («La vérité des sciences contre les sceptiques ou pyrrhoniens», 1625, но­вое изд. 2003), на­пи­сан­но­го в фор­ме диа­ло­га ме­ж­ду скеп­ти­ком, ал­хи­ми­ком и «хри­сти­ан­ским фи­ло­со­фом». Фи­зич. ис­сле­до­ва­ния по­свя­ще­ны аку­сти­ке, изу­че­нию те­че­ний жид­ко­сти, про­вер­ке за­ко­нов дви­же­ния па­даю­щих тел, вы­ве­ден­ных Г. Га­ли­ле­ем, и за­ко­нов ко­ле­ба­ний ма­ят­ни­ка. В 1636 пред­ло­жил схе­му зер­каль­но­го те­ле­ско­па, ко­то­рую позд­нее реа­ли­зо­вал И. Нью­тон. Из муз.-тео­ре­тич. трак­та­тов наи­бо­лее зна­чи­тель­ны «Все­об­щая гар­мо­ния» («Harmonie uni­verselle», vol. 1–2, 1636–37) и «Кни­ги гар­мо­ни­че­ских ин­ст­ру­мен­тов» («Har­mo­nicorum [instrumentorum] libri», 1636; 2-я ред. – 1648). М. счи­та­ет­ся пер­вым, кто сфор­му­ли­ро­вал за­ко­ны виб­ра­ции стру­ны, вы­явил при­ро­ду гар­мо­ник (обер­то­нов), оп­ре­де­лил ско­рость зву­ка, изу­чал фе­но­ме­ны эха и ре­зо­нан­са. Ма­те­мати­че­ски сфор­му­ли­ро­вал и от­стаи­вал рав­но­мер­ную тем­пе­ра­цию (см. в ст. Тем­пе­ра­ция). Пред­ло­жил собств. клас­си­фи­ка­цию муз. ин­ст­ру­мен­тов, ох­ва­ты­ваю­щую как зап., так и вост. ин­ст­ру­мен­ты. Его ра­бо­ты о му­зы­ке – цен­ные сви­де­тель­ст­ва франц. прак­ти­ки ком­по­зи­ции той эпо­хи. Вёл об­шир­ную пе­ре­пис­ку с Г. Га­ли­ле­ем, Р. Де­кар­том, Х. Гюй­ген­сом, Б. Пас­ка­лем , Э. Тор­ри­чел­ли, П. Фер­ма и мн. др.; сво­их кор­рес­пон­ден­тов он ин­фор­ми­ро­вал о ра­бо­тах др. учё­ных, пе­ре­ска­зы­вая и ком­мен­ти­руя их. Пе­ре­вёл «Ме­ха­ни­ку» Га­ли­лея (1634), из­дал «Ди­оп­три­ку» Де­кар­та (1637), по­зна­ко­мил франц. учё­ных на сво­их «на­уч­ных чет­вер­гах» с опы­та­ми Тор­ри­чел­ли и др. В об­лас­ти ма­те­ма­ти­ки М. ис­сле­до­вал свой­ст­ва цик­лои­ды и т. н. чис­ла Мер­сен­на (2р-1, р – про­стое чис­ло), ко­то­рые иг­ра­ют важ­ную роль в тео­рии чи­сел и ны­не ис­поль­зу­ют­ся в крип­то­гра­фии, в ге­не­ра­то­ре псев­до­слу­чай­ных чи­сел.