МЕРКЬЮРИ Фредди
Английский рок-музыкант.
Из семьи парсов. С 1964 жил в Великобритании, в 1969 окончил лондонский Илинг арт колледж как дизайнер-график. С 1970 вокалист рок-группы «Смайл», в 1971 переименованной в «Куин», где также играл на гитаре и клавишных инструментах; в составе этой группы выступал до конца жизни. В 1970-е гг. написал свои лучшие песни, ставшие хитами мировой популярной музыки, – «Семь морей страны Рай» («Seven seas of Rhye»), «Киллер Куин» («Killer Queen»), «Богемская рапсодия» («Bohemian Rhapsody»), «Мы чемпионы» («We are the Champions»), «Велосипедная гонка» («Bicycle Race»). В 1979 М. выступал с Королевским балетом Великобритании, в 1988 в Барселоне пел в дуэте с М. Кабалье, в т. ч. песню «Барселона», которая стала одним из гимнов летних Олимпийских игр 1992. Песня «Шоу должно продолжаться» («Show Must Go on») в исполнении М. (автор – гитарист группы «Куин» Б. Мей) приобрела широкую известность после его смерти.