МЕРКЬЮРИ Фредди

Английский рок-му­зы­кант.

Из се­мьи пар­сов. С 1964 жил в Ве­ли­ко­бри­та­нии , в 1969 окон­чил лон­дон­ский Илинг арт кол­ледж как ди­зай­нер-гра­фик. С 1970 во­ка­лист рок-груп­пы «Смайл», в 1971 пе­ре­име­но­ван­ной в «Ку­ин», где так­же иг­рал на ги­та­ре и кла­виш­ных ин­ст­ру­мен­тах; в со­ста­ве этой груп­пы вы­сту­пал до кон­ца жиз­ни. В 1970-е гг. на­пи­сал свои луч­шие пес­ни, став­шие хи­та­ми ми­ро­вой по­пу­ляр­ной му­зы­ки, – «Семь мо­рей стра­ны Рай» («Seven seas of Rhye»), «Кил­лер Ку­ин» («Killer Queen»), «Бо­гем­ская рап­со­дия» («Bohemian Rhapsody»), «Мы чем­пио­ны» («We are the Champions»), «Ве­ло­си­пед­ная гон­ка» («Bicycle Race»). В 1979 М. вы­сту­пал с Ко­ро­лев­ским ба­ле­том Ве­ли­ко­бри­та­нии, в 1988 в Бар­се­ло­не пел в ду­эте с М. Ка­ба­лье , в т. ч. пес­ню «Бар­се­ло­на», ко­то­рая ста­ла од­ним из гим­нов лет­них Олим­пий­ских игр 1992. Пес­ня «Шоу долж­но про­дол­жать­ся» («Show Must Go on») в ис­пол­не­нии М. (ав­тор – ги­та­рист груп­пы «Ку­ин» Б. Мей) при­об­ре­ла ши­ро­кую из­вест­ность по­сле его смер­ти.