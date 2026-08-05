МЕРКУРОВ Сергей Дмитриевич

Российский скульп­тор, народный художник СССР (1943) и Армении ССР (1950), действительный член АХ СССР (1947)

С дет­ст­ва обу­чал­ся ре­мес­лу ка­ме­но­тё­са и рез­чи­ка по де­ре­ву. В 1901 по­сту­пил в Ки­ев­ский по­ли­тех­нич. ин-т, но был ис­клю­чён за уча­стие в по­ли­тич. вол­не­ни­ях. Пе­ре­ехав в Швей­ца­рию, про­дол­жил об­ра­зо­ва­ние на фи­лос. ф-те Цю­рих­ско­го ун-та, од­но­вре­мен­но учил­ся скульп­ту­ре у А. Май­е­ра (1902), за­тем в мюн­хен­ской АХ (1902–05) у В. фон Рю­ма­на. По­се­тил Ита­лию (1903 и 1905), в 1905–1907 ра­бо­тал в Па­ри­же. Ис­пы­тал влия­ние О. Ро­де­на (с ко­то­рым по­зна­ко­мил­ся в 1906), а так­же не­ои­деа­лиз­ма и мо­дер­на , др.-вост. скульп­ту­ры. В 1907 вер­нул­ся в Рос­сию, жил в Тиф­ли­се и Ял­те, с 1910 – в Мо­ск­ве. В 1911–13 слу­шал лек­ции в Ар­хео­ло­гич. ин-те.

Твор­че­ст­во М. на всём его про­тя­же­нии от­ме­че­но об­раз­но-сти­ле­вым един­ст­вом. Под влия­ни­ем А. фон Хиль­деб­ран­да на­чал соз­да­вать скульп­ту­ры в кам­не и, сле­дуя про­воз­гла­шён­но­му им прин­ци­пу рель­е­фа, вы­се­кал объ­ём с со­хра­не­ни­ем мо­но­лит­но­сти, пло­ско­ст­но­сти, стре­мясь к ар­хи­тек­то­нич­но­сти и мо­ну­мен­таль­но­сти об­раза. Про­из­ве­де­ния М. от­ли­ча­ют вы­со­кая ме­ра обоб­ще­ния, ла­ко­низм, ла­пи­дар­ность, яс­но чи­тае­мый си­лу­эт, че­кан­ная трак­тов­ка де­та­лей. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 уча­ст­во­вал в осу­ще­ст­в­ле­нии мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­на: па­мят­ни­ки – Ф. М. Дос­то­ев­ско­му (гра­нит, 1911–17; ус­та­нов­лен в 1918 на Цвет­ном буль­ва­ре в Мо­ск­ве, в 1936 пе­ре­не­сён в сквер пе­ред зда­ни­ем быв. Ма­ри­ин­ской боль­ни­цы), Л. Н. Тол­сто­му (гра­нит, 1911–28; ус­та­нов­лен на Де­вичь­ем по­ле, с 1972 – пе­ред Му­зе­ем Л. Н. Тол­сто­го) и К. А. Ти­ми­ря­зе­ву (1922–23) для Мо­ск­вы, К. Мар­ксу (1921) для Сим­бир­ска, С. Г. Шау­мя­ну (1931) для Ере­ва­на. Чл. АХРР (с 1925).

Под воз­дей­ст­ви­ем идей Ф. Ницше М. об­ра­тил­ся к те­мам смер­ти, тра­ге­дий­но­сти су­ще­ст­во­ва­ния, борь­бы ге­роя-сверх­че­ло­ве­ка. Сни­мал по­смерт­ные мас­ки пи­са­те­лей (Л. Н. Тол­стой, М. Горь­кий, В. В. Мая­ков­ский, М. А. Бул­га­ков), ху­дож­ни­ков (Г. Г. Мя­со­едов, В. И. Су­ри­ков), по­ли­тич. дея­те­лей (В. И. Ле­нин, Ф. Э. Дзер­жин­ский, Я. М. Сверд­лов и др.), не­ред­ко пе­ре­ра­ба­ты­вая их в порт­ре­ты и над­гро­бия (в т. ч. у Крем­лёв­ской сте­ны в Мо­ск­ве). Над­гроб­ны­ми па­мят­ни­ка­ми ста­ли и ком­по­зи­ции М. – «Икар» (гра­нит, ко­ва­ная медь, 1912–46; на мо­ги­ле авиа­кон­ст­рук­то­ра Н. Н. По­ли­кар­по­ва), «Мысль» (гра­нит, 1914; с 1956 на мо­ги­ле С. Д. Мер­ку­ро­ва; оба – на Но­во­де­вичь­ем клад­би­ще, Мо­ск­ва). В зре­лый пе­ри­од твор­че­ст­ва М. ра­бо­тал над мно­го­фи­гур­ны­ми ком­по­зи­ция­ми ме­мо­ри­аль­но­го ха­рак­те­ра: го­рель­еф «Рас­стрел 26 ба­кин­ских ко­мис­са­ров» (гра­нит, 1924–1946, ус­та­нов­лен в 1958 в Ба­ку; де­мон­ти­ро­ван в 2009); груп­па «Смерть во­ж­дя» (гра­нит, 1927–47, в 1958 ус­та­нов­ле­на в Гор­ках Ле­нин­ских Моск. обл.).

С кон. 1930-х гг. раз­ра­ба­ты­вал эс­кизы гран­ди­оз­ной ста­туи В. И. Ле­ни­на для Двор­ца Со­ве­тов в Мо­ск­ве. «Ме­га­ло­ма­ния» это­го не­осу­ще­ст­в­лён­но­го мо­ну­мен­та (выс. ок. 100 м) на­шла вы­ра­же­ние и в пар­ных ста­ту­ях В. И. Ле­ни­на и И. В. Ста­ли­на на вхо­де в Ка­нал им. Мо­ск­вы (гра­нит, 1937; выс. 26 м), ста­туе Ста­ли­на на ВСХВ (гра­нит, 1939–40), мо­ну­мен­те «По­бе­да» для Ере­ва­на (ко­ва­ная медь, 1950; все ны­не де­мон­ти­ро­ва­ны). Сре­ди др. про­из­ве­де­ний – па­мят­ни­ки Ле­ни­ну (в Тве­ри, 1926; Кие­ве, 1938, и др.; ста­туя для за­ла за­се­да­ний ВС СССР в Крем­ле, мра­мор, 1939; так­же час­тично де­мон­ти­ро­ва­ны), Н. Н. Бур­ден­ко (1949), М. В. Ло­мо­но­со­ву (1954, де­мон­ти­ро­ван) и К. Э. Ци­ол­ков­ско­му (1959) для Мо­ск­вы. Ав­тор ком­по­зи­ций «Ас­та­по­во. 7 но­яб­ря 1910 го­да» («Л. Н. Тол­стой на смерт­ном од­ре», пес­ча­ник, 1911, Му­зей Л. Н. Тол­сто­го на ж.-д. ст. Лев Тол­стой), «Аго­ния» (по­свя­ще­на Г. Г. Мя­со­едо­ву; мра­мор, 1911, Мин-во куль­ту­ры РФ), «Скорбь» (гра­нит, 1940, Дом- му­зей М., Гюм­ри, Ар­ме­ния).

М. соз­дал эта­лон­ные для со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма об­раз­цы па­мят­ни­ков и над­гроб­ных мо­ну­мен­тов. Фи­ло­со­фич­но­стью, мо­ну­мен­таль­но­стью сво­их ра­бот по­вли­ял на фор­ми­ро­ва­ние иск-ва Э. И. Не­из­вест­но­го (ра­бо­тал в мас­тер­ской М. в 1940-х гг.), в даль­ней­шем про­ти­во­по­ста­вив­ше­го се­бя то­та­ли­тар­но­му иск-ву, гл. пред­ста­ви­те­лем ко­то­ро­го в СССР был позд­ний М. Ди­рек­тор ГМИИ (1944–50). Гос. пр. СССР (1941, 1951). На­гра­ж­дён 2 ор­де­на­ми Ле­ни­на. В Гюм­ри от­крыт Дом-му­зей М. (1984).

Сочинения:

За­пис­ки скульп­то­ра. М., 1953;

Мой твор­че­ский путь // Ис­кус­ст­во. 1983. № 1.

Автор статьи: А. М. Му­ра­тов.