МЕРКУРОВ Сергей Дмитриевич
Российский скульптор, народный художник СССР (1943) и Армении ССР (1950), действительный член АХ СССР (1947)
С детства обучался ремеслу каменотёса и резчика по дереву. В 1901 поступил в Киевский политехнич. ин-т, но был исключён за участие в политич. волнениях. Переехав в Швейцарию, продолжил образование на филос. ф-те Цюрихского ун-та, одновременно учился скульптуре у А. Майера (1902), затем в мюнхенской АХ (1902–05) у В. фон Рюмана. Посетил Италию (1903 и 1905), в 1905–1907 работал в Париже. Испытал влияние О. Родена (с которым познакомился в 1906), а также неоидеализма и модерна, др.-вост. скульптуры. В 1907 вернулся в Россию, жил в Тифлисе и Ялте, с 1910 – в Москве. В 1911–13 слушал лекции в Археологич. ин-те.
Творчество М. на всём его протяжении отмечено образно-стилевым единством. Под влиянием А. фон Хильдебранда начал создавать скульптуры в камне и, следуя провозглашённому им принципу рельефа, высекал объём с сохранением монолитности, плоскостности, стремясь к архитектоничности и монументальности образа. Произведения М. отличают высокая мера обобщения, лаконизм, лапидарность, ясно читаемый силуэт, чеканная трактовка деталей. После Октябрьской революции 1917 участвовал в осуществлении монументальной пропаганды плана: памятники – Ф. М. Достоевскому (гранит, 1911–17; установлен в 1918 на Цветном бульваре в Москве, в 1936 перенесён в сквер перед зданием быв. Мариинской больницы), Л. Н. Толстому (гранит, 1911–28; установлен на Девичьем поле, с 1972 – перед Музеем Л. Н. Толстого) и К. А. Тимирязеву (1922–23) для Москвы, К. Марксу (1921) для Симбирска, С. Г. Шаумяну (1931) для Еревана. Чл. АХРР (с 1925).
Под воздействием идей Ф. Ницше М. обратился к темам смерти, трагедийности существования, борьбы героя-сверхчеловека. Снимал посмертные маски писателей (Л. Н. Толстой, М. Горький, В. В. Маяковский, М. А. Булгаков), художников (Г. Г. Мясоедов, В. И. Суриков), политич. деятелей (В. И. Ленин, Ф. Э. Дзержинский, Я. М. Свердлов и др.), нередко перерабатывая их в портреты и надгробия (в т. ч. у Кремлёвской стены в Москве). Надгробными памятниками стали и композиции М. – «Икар» (гранит, кованая медь, 1912–46; на могиле авиаконструктора Н. Н. Поликарпова), «Мысль» (гранит, 1914; с 1956 на могиле С. Д. Меркурова; оба – на Новодевичьем кладбище, Москва). В зрелый период творчества М. работал над многофигурными композициями мемориального характера: горельеф «Расстрел 26 бакинских комиссаров» (гранит, 1924–1946, установлен в 1958 в Баку; демонтирован в 2009); группа «Смерть вождя» (гранит, 1927–47, в 1958 установлена в Горках Ленинских Моск. обл.).
С кон. 1930-х гг. разрабатывал эскизы грандиозной статуи В. И. Ленина для Дворца Советов в Москве. «Мегаломания» этого неосуществлённого монумента (выс. ок. 100 м) нашла выражение и в парных статуях В. И. Ленина и И. В. Сталина на входе в Канал им. Москвы (гранит, 1937; выс. 26 м), статуе Сталина на ВСХВ (гранит, 1939–40), монументе «Победа» для Еревана (кованая медь, 1950; все ныне демонтированы). Среди др. произведений – памятники Ленину (в Твери, 1926; Киеве, 1938, и др.; статуя для зала заседаний ВС СССР в Кремле, мрамор, 1939; также частично демонтированы), Н. Н. Бурденко (1949), М. В. Ломоносову (1954, демонтирован) и К. Э. Циолковскому (1959) для Москвы. Автор композиций «Астапово. 7 ноября 1910 года» («Л. Н. Толстой на смертном одре», песчаник, 1911, Музей Л. Н. Толстого на ж.-д. ст. Лев Толстой), «Агония» (посвящена Г. Г. Мясоедову; мрамор, 1911, Мин-во культуры РФ), «Скорбь» (гранит, 1940, Дом- музей М., Гюмри, Армения).
М. создал эталонные для социалистического реализма образцы памятников и надгробных монументов. Философичностью, монументальностью своих работ повлиял на формирование иск-ва Э. И. Неизвестного (работал в мастерской М. в 1940-х гг.), в дальнейшем противопоставившего себя тоталитарному иск-ву, гл. представителем которого в СССР был поздний М. Директор ГМИИ (1944–50). Гос. пр. СССР (1941, 1951). Награждён 2 орденами Ленина. В Гюмри открыт Дом-музей М. (1984).
Сочинения:
Записки скульптора. М., 1953;
Мой творческий путь // Искусство. 1983. № 1.
Автор статьи: А. М. Муратов.