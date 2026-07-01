МЕРКУРИЙ
В римской религии и мифологии бог торговли.
В 495 до н. э. в Риме ему по решению нар. собрания был посвящён храм у Великого цирка. Тогда же в его честь образована коллегия торговцев, находившаяся под защитой этого бога. М. как бог прибыли и обогащения обычно изображался с кошелём, его часто почитали вместе с Фортуной. Имел эпитет «счастливый». В Риме и городах Италии существовали вербовавшиеся из плебеев и рабов коллегии почитателей М. (одного или с матерью Майей), затем ставшие коллегиями императорского культа. Считалось, что М. не только может обеспечить прибыль в торговле, но и указать место зарытого клада. Отождествление М. с греч. Гермесом усложнило образ М., его стали почитать также как проводника душ в мире мёртвых, вестника и прислужника богов, покровителя искусств и ремёсел, знатока магии и астрологии. Иконографию М. см. в ст. Гермес.