МЕРКУРИЙ

В рим­ской ре­ли­гии и ми­фо­ло­гии бог тор­гов­ли.

В 495 до н. э. в Ри­ме ему по ре­ше­нию нар. со­б­ра­ния был по­свя­щён храм у Ве­ли­ко­го цир­ка. То­гда же в его честь об­ра­зо­ва­на кол­ле­гия тор­гов­цев, на­хо­див­шая­ся под за­щи­той это­го бо­га. М. как бог при­бы­ли и обо­га­ще­ния обыч­но изо­бра­жал­ся с ко­ше­лём, его час­то по­чи­та­ли вме­сте с Фор­ту­ной. Имел эпи­тет «сча­ст­ли­вый». В Ри­ме и го­ро­дах Ита­лии су­ще­ст­во­ва­ли вер­бо­вав­шие­ся из пле­бе­ев и ра­бов кол­ле­гии по­чи­та­те­лей М. (од­но­го или с ма­те­рью Май­ей), за­тем став­шие кол­ле­гия­ми им­пе­ра­тор­ско­го куль­та. Счи­та­лось, что М. не толь­ко мо­жет обес­пе­чить при­быль в тор­гов­ле, но и ука­зать ме­сто за­ры­то­го кла­да. Ото­жде­ст­в­ле­ние М. с греч. Гер­ме­сом ус­лож­ни­ло об­раз М., его ста­ли по­чи­тать так­же как про­вод­ни­ка душ в ми­ре мёрт­вых, вест­ни­ка и при­служ­ни­ка бо­гов, по­кро­ви­те­ля ис­кусств и ре­мё­сел, зна­то­ка ма­гии и ас­т­ро­ло­гии. Ико­но­гра­фию М. см. в ст. Гер­мес.

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