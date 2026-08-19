МЕРКУЛОВ, ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ

Меркулов, Всеволод Николаевич (25.10[06.11].1895, Закаталы — 23.12.1953, Москва) — советский государственный деятель, работник органов безопасности. Из дворян. Учился на физико-математическом факультете Петербургского университета, в 1916 призван в армию. В марте 1917 окончил Петербургскую школу прапорщиков, служил в армии прапорщиком, в 1918 уехал в Тифлис. С октября 1921 до 1931 работал в ЧК и ОГПУ, дослужился до начальника Секретно-политического отдела Полномочного представительства ОГПУ по ЗСФСР и ГПУ при СНК ЗСФСР. Работал под руководством Л. П. Берия . В связи с его переходом на партийную работу, М. также перешел в партийный аппарат. С 12 ноября 1931 по февраль 1934 — помощник секретаря Закавказского краевого комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) (ВКП(б)) и 1-го секретаря ЦК КП(б) Грузии. В марте 1934 — ноябре 1936 — заведующий Отделом советской торговли Закавказского краевого комитета ВКП(б) и заведующий Особым сектором Закавказского краевого комитета ВКП(б). С 11 ноября 1936 по 9 сентября 1937 — заведующий Особым сектором ЦК КП(б) Грузии. С 22 июля 1937 по октябрь 1938 — заведующий Промышленно-транспортным отделом ЦК КП(б) Грузии. С 23 ноября 1937 — член Бюро ЦК КП(б) Грузии. В связи с переходом Берия на пост Наркома внутренних дел М. также возвратился к работе в органах безопасности. 11 сентября 1938 получил звание Комиссар государственной безопасности 3-го ранга. 29 сентября — 17 декабря 1938 — заместитель начальника Главного управления государственной безопасности (ГУГБ) НКВД СССР. 17 декабря 1938 — 3 февраля 1941 — первый заместитель наркома внутренних дел СССР — начальник ГУГБ. В 1939—1946 — член ЦК ВКП(б). Один из организаторов расстрелов в Катыни в 1940. 3 февраля — 20 июля 1941 и 14 апреля — 7 мая 1946 — нарком (министр) государственной безопасности. 31 июля 1941 — 16 апреля 1943, когда служба госбезопасности в критические месяцы войны была возвращена в состав НКВД, под непосредственное руководство Берия, М. был первым заместителем наркома внутренних дел. С 4 февраля 1943 — комиссар госбезопасности 1-го ранга, с 9 июля 1945 — генерал армии. Отвечал за организацию контрразведки и разведки, пресечения диверсионной деятельности противника и инакомыслия населения, выявления коллаборационистов и решения других задач в период Великой Отечественной войны. Организатор депортации карачаевцев, калмыков, чеченцев и ингушей в 1944. В 1941 М. написал пьесу «Инженер Сергеев», которая шла в театрах. После «разоблачения» группы руководителей авиации и авиационной промышленности (А. Новиков, А. Шахурин и др.), «заговор» которых «проглядел» М., он был снят с поста министра, в августе 1946 понижен в статусе до кандидата в члены ЦК за провал работы. После назначения министром ГБ В. С. Абакумова Берия потерял контроль над органами безопасности, в советском руководстве обострилась борьба за власть, сопровождавшаяся новыми всплесками репрессий. М. был назначен заместителем начальника Главного управления советского имущества за границей при Министерстве внешней торговли СССР. 25 апреля 1947 — 27 октября 1950 — начальник этого управления по Австрии. 27 октября 1950 — 16 декабря 1953 — министр государственного контроля СССР. 18 сентября 1953, находясь на лечении, был арестован по делу Берии, обвинен в заговоре с целью захвата власти, шпионаже и др. Приговорен к расстрелу Военной коллегией Верховного суда СССР и расстрелян.

Лит. : Петров Н. В., Скоркин К. В. Кто руководил НКВД, 1934—1941. Справочник. М., 1999; Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник. М., 1999. А. В. Шубин.