МЕРИДА (Венесуэла)
Город в зап. части Венесуэлы, адм. центр штата Мерида.
Нас. 310,7 тыс. чел. (2010; крупнейший по числу жителей город штата). Расположен в долине р. Чама, между хребтами Сьерра-де-ла-Кулата и Кордильера-де-Мерида, на выс. ок. 1600 м. Автомобильным сообщением связан с городами Валера, Баринас, Сан-Кристобиль и др. Нац. аэропорт им. Альберто Карневалли.
Основан в 1558 исп. конкистадором Х. Р. Суаресом на месте совр. поселения Сан-Хуан-де-Лагунильяс (San Juan de Lagunillas). Назван Сантьяго-де-лос-Кабальерос-де-Мерида (Santiago de los Caballeros de Mérida) в честь родного города Суареса – исп. Мериды. В 1559 перенесён на нынешнее место. С 1622 адм. центр губернаторства Мерида, входившего в состав вице-королевства Новая Гранада, с 1777 – генерал-капитанства Венесуэла. До кон. 18 в. небольшой город, б. ч. населения которого составляли индейцы. С 1778 центр епископства (с 1923 архиепископства). В период Войны за независимость в Латинской Америке С. Боливар в 1813 поднял в М. восстание против колониальных властей. В 1814 отвоёван испанцами, окончательно освобождён силами патриотов в 1817. С 1864 столица одноим. штата.
На центральной пл. С. Боливара – кафедральный собор в стиле эклектизма (1803–1960; строился по плану кафедрального собора в Толедо, на месте ц. Сан-Хосе; крипта – 16 в.; захоронения кон. 18 в.); Архиепископский дворец (1945–51; в нём располагается также Музей архиепископства) и Дворец правительства штата (1956–58; на месте Ратуши); ректорат Андского ун-та (1950-е гг.; все – арх. М. Мухика Мильян). Также в М. находятся: быв. дворец губернаторов провинции (кон. 18 в.; реконструкция – 1990); дом генерала Паредеса (1680–1710; с 1963 Музей колониального иск-ва); церкви – Сан-Хуан-Баутиста-де- Милья (18 в.; перестроена в 1907), Нуэстра-Сеньора-дель-Кармен на месте монастыря иезуитов (1812–66; реконструкция – 1872), Нуэстра-Сеньора-дель-Эспехо (1841), Нуэстра-Сеньора-де-Белен (1858). Памятник покорителям пика Боливар на пл. Конкистадоров (1935).
М. – один из ведущих образоват. центров страны. Андский ун-т (1785, совр. назв. с 1810), в его составе – Ин-т географии и сохранения природных ресурсов (1959), Ибероамериканский ин-т с.-х. реформ (1973), Лат.-амер. ин-т лесоводства, Ин-т экономич. и социальных исследований и др., свыше 20 науч. центров, неск. исследовательских лабораторий, в т. ч. лаборатории биотехники и протезирования, биоинженерной медицины. Кампусы Нац. открытого ун-та, Нац. экспериментального политехнич. ун-та Вооруж. сил Венесуэлы. Музеи: совр. иск-ва «Хуан Асторга Анта» (1969), археологический «Гонсало Ринкон Гутьеррес» (1986; при Андском ун-те), науки и технологии (1992) и др.
Основа экономики города – туристич. бизнес и связанные с ним гостиничное и ресторанное дело; значит. часть работающих занята в оптовой и розничной торговле. В М. более 40 гостиниц разл. класса, неск. крупных торговых центров. Осн. виды туризма – культурно-познавательный, экологический (гл. объект – Нац. парк Сьерра-Невада, расположенный к востоку от города, на территории парка – пик Боливар, 5007 м, высшая точка Венесуэлы), горный (популярны пешие походы по прилегающим к М. горным районам). В нач. 21 в. активно развивается сектор информац. технологий (в осн. на базе Андского ун-та).
Ведущая отрасль пром-сти – пищевая (гл. обр. переработка с.-х. продукции штата – картофеля, кукурузы, мяса и др.); предприятия в осн. небольшие, сконцентрированы на территории индустриального парка «Los Andes» в юго- зап. части М. Сохраняется традиц. кустарное произ-во изделий из шерсти, кожи, дерева.
В 70 км от М. – Нац. астрономич. обсерватория.
Автор статьи: Д. В. Соловьёв.