МЕРИДА (Венесуэла)

Го­род в зап. час­ти Ве­не­су­элы, адм. центр шта­та Ме­ри­да.

Нас. 310,7 тыс. чел. (2010; круп­ней­ший по чис­лу жи­те­лей го­род шта­та). Рас­по­ло­жен в до­ли­не р. Ча­ма, ме­ж­ду хреб­та­ми Сьер­ра-де-ла-Ку­ла­та и Кор­диль­е­ра-де-Ме­ри­да, на выс. ок. 1600 м. Ав­то­мо­биль­ным со­об­ще­ни­ем свя­зан с го­ро­да­ми Ва­лера, Ба­ри­нас, Сан-Кри­сто­биль и др. Нац. аэро­порт им. Аль­бер­то Кар­не­вал­ли.

Ос­но­ван в 1558 исп. кон­ки­ста­до­ром Х. Р. Суа­ре­сом на мес­те совр. по­се­ле­ния Сан-Ху­ан-де-Ла­гу­ниль­яс (San Juan de Lagunillas). На­зван Сан­тья­го-де-лос-Ка­ба­лье­рос-де-Мерида (Santiago de los Ca­balleros de Mérida) в честь род­но­го го­ро­да Суа­ре­са – исп. Ме­ри­ды. В 1559 пе­ре­не­сён на ны­неш­нее ме­сто. С 1622 адм. центр гу­бер­на­тор­ст­ва Ме­ри­да, вхо­див­ше­го в со­став ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Но­вая Гра­на­да, с 1777 – ге­не­рал-ка­пи­тан­ст­ва Ве­не­су­эла. До кон. 18 в. не­боль­шой го­род, б. ч. на­се­ле­ния ко­то­ро­го со­став­ля­ли ин­дей­цы . С 1778 центр епи­скоп­ства (с 1923 ар­хи­епи­скоп­ст­ва). В пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке С. Бо­ли­вар в 1813 под­нял в М. вос­ста­ние про­тив ко­ло­ни­аль­ных вла­стей. В 1814 от­воё­ван ис­пан­ца­ми, окон­ча­тель­но ос­во­бо­ж­дён си­ла­ми пат­рио­тов в 1817. С 1864 сто­ли­ца од­но­им. шта­та.

На цен­траль­ной пл. С. Бо­ли­ва­ра – ка­фед­раль­ный со­бор в сти­ле эк­лек­тиз­ма (1803–1960; стро­ил­ся по пла­ну ка­фед­раль­но­го со­бо­ра в То­ле­до, на мес­те ц. Сан-Хо­се; крип­та – 16 в.; за­хо­ро­не­ния кон. 18 в.); Ар­хи­епи­скоп­ский дво­рец (1945–51; в нём рас­по­ла­га­ет­ся так­же Му­зей ар­хи­епи­скоп­ст­ва) и Дво­рец пра­ви­тель­ст­ва шта­та (1956–58; на мес­те Ра­ту­ши ); рек­то­рат Анд­ско­го ун-та (1950-е гг.; все – арх. М. Му­хи­ка Ми­льян). Так­же в М. на­хо­дят­ся: быв. дво­рец гу­бер­на­то­ров про­вин­ции (кон. 18 в.; ре­кон­ст­рук­ция – 1990); дом ге­не­ра­ла Па­ре­де­са (1680–1710; с 1963 Му­зей ко­ло­ни­аль­но­го иск-ва); церк­ви – Сан-Ху­ан-Бау­ти­ста-де- Ми­лья (18 в.; пе­ре­строе­на в 1907), Ну­эст­ра-Се­ньо­ра-дель-Кар­мен на мес­те мо­на­сты­ря ие­зуи­тов (1812–66; ре­кон­ст­рук­ция – 1872), Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Эс­пе­хо (1841), Ну­э­ст­ра-Сень­о­ра-де-Бе­лен (1858). Па­мят­ник по­ко­ри­те­лям пи­ка Бо­ли­вар на пл. Кон­ки­ста­до­ров (1935).

М. – один из ве­ду­щих об­ра­зо­ват. цен­тров стра­ны. Анд­ский ун-т (1785, совр. назв. с 1810), в его со­ста­ве – Ин-т гео­гра­фии и со­хра­не­ния при­род­ных ре­сур­сов (1959), Ибе­роа­ме­ри­кан­ский ин-т с.-х. ре­форм (1973), Лат.-амер. ин-т ле­со­вод­ства, Ин-т эко­но­мич. и со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний и др., свы­ше 20 на­уч. цен­тров, неск. ис­сле­до­ва­тель­ских ла­бо­ра­то­рий, в т. ч. ла­бо­ра­то­рии био­тех­ни­ки и про­те­зи­ро­ва­ния, био­ин­же­нер­ной ме­ди­ци­ны. Кам­пу­сы Нац. от­кры­то­го ун-та, Нац. экс­пе­ри­мен­таль­но­го по­ли­тех­нич. ун-та Воо­руж. сил Ве­не­су­элы. Му­зеи: совр. иск-ва «Ху­ан Ас­тор­га Ан­та» (1969), ар­хео­ло­ги­че­ский «Гон­са­ло Рин­кон Гуть­ер­рес» (1986; при Анд­ском ун-те), нау­ки и тех­но­ло­гии (1992) и др.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки го­ро­да – ту­ри­стич. биз­нес и свя­зан­ные с ним гос­ти­нич­ное и рес­то­ран­ное де­ло; зна­чит. часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в оп­то­вой и роз­нич­ной тор­гов­ле. В М. бо­лее 40 гос­ти­ниц разл. клас­са, неск. круп­ных тор­го­вых цен­тров. Осн. ви­ды ту­риз­ма – куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный, эко­ло­ги­че­ский (гл. объ­ект – Нац. парк Сьер­ра-Не­ва­да, рас­по­ло­жен­ный к вос­то­ку от го­ро­да, на тер­ри­то­рии пар­ка – пик Бо­ли­вар, 5007 м, выс­шая точ­ка Ве­не­су­элы), гор­ный (по­пу­ляр­ны пе­шие по­хо­ды по при­ле­гаю­щим к М. гор­ным рай­онам). В нач. 21 в. ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор ин­фор­мац. тех­но­ло­гий (в осн. на ба­зе Анд­ско­го ун-та).

Ве­ду­щая от­расль пром-сти – пи­ще­вая (гл. обр. пе­ре­ра­бот­ка с.-х. про­дук­ции шта­та – кар­то­фе­ля, ку­ку­ру­зы, мя­са и др.); пред­при­ятия в осн. не­боль­шие, скон­цен­три­ро­ва­ны на тер­ри­то­рии ин­ду­ст­ри­аль­но­го пар­ка «Los Andes» в юго- зап. час­ти М. Со­хра­ня­ет­ся тра­диц. кус­тар­ное про­из-во из­де­лий из шер­сти, ко­жи, де­ре­ва.

В 70 км от М. – Нац. ас­тро­но­мич. об­сер­ва­то­рия.

Автор статьи: Д. В. Со­ловь­ёв.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)