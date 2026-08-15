МЕРИ, ЛЕННАРТ-ГЕОРГ

Мери, Леннарт-Георг (29.03.1929, Таллин, Эстония — 14.03.2006, там же) — эстонский политик, президент Эстонии (1992—2001), писатель и режиссер.

В 1941 семья М. была депортирована из Эстонии в Сибирь, но в начале 1950-х вернулась на родину. В 1953 М. окончил исторический факультет Тартуского университета. Занимался литературным творчеством, делал переводы, снимал фильмы. В 1963 был принят в Союз писателей Эстонии. Писал книги по историко-географической тематике («В страну огненных гор», «В воротах северного сияния», «Серебристый рассвет»). Получив в 1970-х возможность выезжать за пределы СССР, начал устанавливать связи с эстонской эмиграцией. Выступал против планов добычи фосфоритов в Эстонии. В 1988 стал одним из основателей Народного фронта Эстонии и призывал к независимости Эстонии. После выборов 1990 стал министром иностранных дел Эстонии. В 1992 стал вторым президентом Эстонской Республики, а в 1996 переизбран на второй срок. Добивался вступления Эстонии в Европейский Союз и НАТО.

Соч. : Серебристый рассвет: Путевые заметки. Таллинн, 1984; Presidendikoned Lennart Meri (1929—2006). Tartu, 2005.

Лит. : Kandler T. Sajandi sada Eesti suurkuju. Tallinn, 2002. Д. Д. Пальчиков .