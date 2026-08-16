МЕРЕЖКО Виктор Иванович

Российский сце­на­рист, ре­жис­сёр, ак­тёр, заслуженный де­ятель ис­кусств РСФСР (1988).

В 1961 окон­чил Укр. по­ли­гра­фич. ин-т во Льво­ве, в 1968 – сце­нар­ный ф-т ВГИКа (мас­тер­ская А. В. Спеш­не­ва, И. В. Вайс­фель­да). Де­бю­ти­ро­вал ки­но­сце­на­ри­ем ф. «За­ре­чен­ские же­ни­хи» (1967). Боль­шин­ст­во сце­на­ри­ев М. – тра­ги­ко­ме­дии о судь­бах со­вре­мен­ни­ков, без­ус­пеш­но пы­таю­щих­ся вы­рвать­ся из при­выч­но­го кру­га бы­тия: «Здрав­ст­вуй и про­щай» (1973), «Оди­но­ж­ды один» (1975), «Трын-тра­ва» (1976), «Вас ожи­да­ет гра­ж­дан­ка Ни­ка­но­ро­ва» (1978), «Ухо­дя–ухо­ди» (1980), «Оди­но­кая жен­щи­на же­ла­ет по­зна­ко­мить­ся» (1986), «Со­ба­чий пир» (1990) и др. Ат­мо­сфе­ру упад­ка, ду­хов­но­го кри­зи­са эпо­хи «за­стоя» от­ра­зи­ли филь­мы по сце­на­ри­ям М. – гро­те­ско­вая тра­ги­ко­ме­дия «Род­ня» Н. С. Ми­хал­ко­ва (1982) и эк­зи­стенц. дра­ма «По­лё­ты во сне и на­яву» Р. Г. Ба­лая­на (1983; Гос. пр. СССР, 1987). Ост­рую дис­кус­сию вы­звал сце­на­рий о рос. де­рев­не 1990-х гг. «Ку­роч­ка Ря­ба» (1994, реж. А. С. Кон­ча­лов­ский). Не­ожи­дан­ным ста­ло об­ра­ще­ние М. к жан­ру нар. тра­ге­дии в ф. «Тря­си­на» (1978). Сре­ди др. филь­мов: «Ап­лодис­мен­ты, ап­ло­дис­мен­ты...», «Ес­ли мо­жешь, про­сти...» (оба 1984), «За­ба­вы мо­ло­дых» (1987), «Ав­то­порт­рет не­из­вест­но­го» (1988), «Крем­лёв­ские тай­ны XVI ве­ка» (1991), «Ес­ли бы знать...» (1992), «Ли­ния жиз­ни» (1996), «Три жен­щи­ны и муж­чи­на» (1998); те­ле­филь­мы «"Тиг­ры" на льду» (1971), «По­ве­ст­ка в суд» (1988), «Я те­бя люб­лю» (2004); ани­мац. филь­мы: «Ва­си­ли­са Пре­крас­ная» (1977), «Пре­муд­рый пес­карь» (1979), «От­че­го кош­ку на­зва­ли кош­кой» (1982), «Мед­ведь – ли­по­вая но­га» (1984). Как ре­жис­сёр по­ста­вил ф. «Крас­ная ком­на­та» (2006), те­ле­филь­мы «Но­во­год­ние муж­чи­ны» (2004, сце­на­рий М.), «Оди­но­че­ст­во люб­ви» (2005), «Бе­лая ночь, неж­ная ночь» (2007), «Объ­яв­ле­ны в ро­зыск» (2008, сце­на­рий М.), те­ле­се­ри­ал «Сонь­ка Зо­ло­тая Руч­ка» (2007). Сни­мал­ся в филь­мах: «Про­сти» (сце­на­рий М.), «Ди­кий пляж», «Рус­ский ро­ман», в т/ф «Крот» (сце­на­рий М.) и др. Ос­но­ва­тель (1988, совм. с Ю. С. Гус­ма­ном) и пер­вый пре­зи­дент Рос. ака­де­мии ки­не­ма­то­гра­фич. ис­кусств «Ни­ка». В 1989–94 ве­ду­щий те­ле­пе­ре­да­чи «Ки­но­па­но­ра­ма». С 1995 худ. рук. те­ле­ком­па­нии «Кас­кад» и ком­па­нии «Гол­дви­део».

Сочинения:

Оди­но­ж­ды один. М., 1975;

Про­ле­тар­ская мель­ни­ца сча­стья. М., 1978;

Здрав­ст­вуй и про­щай; Вас ожи­да­ет гра­ж­дан­ка Ни­ка­но­ро­ва. М., 1979;

Сонь­ка Зо­ло­тая Руч­ка. Ис­то­рия люб­ви и пре­да­тель­ст­ва ко­ро­ле­вы во­ров. СПб., 2007;

Кан­ди­дат. СПб., 2008;

По­ле­ты во сне и на­яву и дру­гие ки­но­сце­на­рии. СПб., 2008;

Крот. Са­га о кри­ми­на­ле. СПб., 2009.

Автор статьи: А. В. Шпа­гин.