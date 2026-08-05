МЕНЖИНСКИЙ Вячеслав Рудольфович
Советский государственный деятель.
Окончил юридич. факультет С.-Петерб. ун-та (1898). Из дворян, владел 16 иностр. языками. В революционном движении с 1895, чл. РСДРП с 1902. В 1903–05 вёл революционную работу в Ярославле. В 1905 чл. воен. орг-ции при С.-Петерб. объединённом к-те РСДРП, чл. редколлегии большевистской газеты «Казарма». В Революцию 1905–07 под рук. М. была создана и вооружена рабочая дружина в Ярославле. В июле 1906 арестован, был выпущен до суда, но на суд не явился, уехал в Финляндию. В 1907–17 в эмиграции жил в Бельгии, Швейцарии, Франции, США. Учился в Сорбоннском ун-те, был сотрудником банка «Лионский кредит» в Париже; работал в заграничных организациях РСДРП, сотрудничал в большевистской газ. «Пролетарий», примыкал к «отзовистам» и антиленинской группе «Вперёд». Летом 1917 вернулся в Россию. В авг. – окт. 1917 чл. Бюро воен. орг-ции при ЦК РСДРП(б), чл. редколлегии газет «Солдат» и «Правда». С окт. 1917 комиссар ВРК в Мин-ве финансов и Госбанке. После Октябрьской революции 1917 с ноября зам. наркома, а в янв. – марте 1918 нарком финансов РСФСР. Проводил национализацию частных банков. Одновременно в дек. 1917 – марте 1918 чл. коллегии ВЧК. В марте – апр. 1918 чл. Президиума Петрогр. совета, чл. коллегии Наркомата юстиции РСФСР, чл. коллегии Петрогр. ЧК. В апр. – нояб. 1918 генеральный консул РСФСР в Берлине, выслан вместе со всеми работниками посольства после разрыва дипломатич. отношений с Германией. В дек. 1919 чл. Коллегии Наркомата иностр. дел, зав. 1-м Зап. отделом. В мае – авг. 1919 и. о. наркома госконтроля и особо уполномоченный правительства УССР по прифронтовой Черниговской губ., одновременно чл. Президиума Всеукраинской ЧК (июнь – авг.). С сент. 1919 особо уполномоченный Особого отдела и чл. Президиума ВЧК. В февр. – июле 1920 зам. нач., в июле 1920 – июле 1922 нач. Особого отдела и чл. Коллегии ВЧК [с февр. 1922 – Государственного политического управления (ГПУ)]. С июля 1922 нач. Секретно-оперативного управления и чл. Коллегии ГПУ. С сент. 1923 1-й зам. пред. Объединённого государственного политического управления (ОГПУ) при СНК СССР. Осуществлял общее руководство операциями «Синдикат-2», «Трест», направленными на пресечение деятельности антисоветских эмигрантских организаций. В июле 1926 – мае 1934 пред. ОГПУ. Превратил ОГПУ в один из гл. инструментов власти генерального секретаря ЦК ВКП(б) И. В. Сталина, участвовал в организации фальсифицир. процессов кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. («Шахтинское дело»,Промпартии дело и др.). Из-за тяжёлой болезни с кон. 1929 возложил осн. работу на 1-го зам. пред. ОГПУ Г. Г. Ягоду, в 1932–34 неоднократно просил освободить от должности. Урна с прахом М. – в Кремлёвской стене на Красной пл. в Москве.
Награждён орденом Красного Знамени.
Автор статьи: Н. С. Плотникова.