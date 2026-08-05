МЕНЖИНСКИЙ Вячеслав Рудольфович

Советский государственный дея­тель.

Окон­чил юри­дич. фа­куль­тет С.-Пе­терб. ун-та (1898). Из дво­рян, вла­дел 16 иностр. язы­ка­ми. В ре­во­люционном дви­же­нии с 1895, чл. РСДРП с 1902. В 1903–05 вёл ре­во­люционную ра­бо­ту в Яро­слав­ле. В 1905 чл. во­ен. орг-ции при С.-Пе­терб. объ­е­ди­нён­ном к-те РСДРП, чл. ред­кол­ле­гии боль­ше­ви­ст­ской газеты «Ка­зар­ма». В Ре­во­лю­цию 1905–07 под рук. М. бы­ла соз­да­на и воо­ру­же­на ра­бо­чая дру­жи­на в Яро­слав­ле. В ию­ле 1906 аре­сто­ван, был вы­пу­щен до су­да, но на суд не явил­ся, уе­хал в Фин­лян­дию. В 1907–17 в эмиг­ра­ции жил в Бель­гии, Швей­ца­рии, Фран­ции, США. Учил­ся в Сор­бонн­ском ун-те, был со­труд­ни­ком бан­ка «Ли­он­ский кре­дит» в Па­ри­же; ра­бо­тал в за­гра­нич­ных ор­га­ни­за­ци­ях РСДРП, со­труд­ни­чал в боль­ше­ви­ст­ской газ. «Про­ле­та­рий», при­мы­кал к «от­зо­ви­стам» и ан­ти­ле­нин­ской груп­пе «Впе­рёд». Ле­том 1917 вер­нул­ся в Рос­сию. В авг. – окт. 1917 чл. Бю­ро во­ен. орг-ции при ЦК РСДРП(б), чл. ред­кол­ле­гии га­зет «Сол­дат» и «Прав­да». С окт. 1917 ко­мис­сар ВРК в Мин-ве фи­нан­сов и Гос­бан­ке. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 с но­яб­ря зам. нар­ко­ма, а в янв. – мар­те 1918 нар­ком фи­нан­сов РСФСР. Про­во­дил на­цио­на­ли­за­цию ча­ст­ных бан­ков. Од­но­вре­мен­но в дек. 1917 – мар­те 1918 чл. кол­ле­гии ВЧК. В мар­те – апр. 1918 чл. Пре­зи­диу­ма Пет­рогр. со­ве­та, чл. кол­ле­гии Нар­ко­ма­та юс­ти­ции РСФСР, чл. кол­ле­гии Пет­рогр. ЧК. В апр. – но­яб. 1918 ге­не­раль­ный кон­сул РСФСР в Бер­ли­не, вы­слан вме­сте со все­ми ра­бот­ни­ка­ми по­соль­ст­ва по­сле раз­ры­ва ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний с Гер­ма­ни­ей. В дек. 1919 чл. Кол­ле­гии Нар­ко­ма­та иностр. дел, зав. 1-м Зап. от­де­лом. В мае – авг. 1919 и. о. нар­ко­ма гос­кон­тро­ля и осо­бо упол­но­мо­чен­ный пра­ви­тель­ст­ва УССР по при­фрон­то­вой Чер­ни­гов­ской губ., од­но­вре­мен­но чл. Пре­зи­диу­ма Все­ук­ра­ин­ской ЧК (июнь – авг.). С сент. 1919 осо­бо упол­но­мо­чен­ный Осо­бо­го от­де­ла и чл. Пре­зи­диу­ма ВЧК. В февр. – ию­ле 1920 зам. нач., в ию­ле 1920 – ию­ле 1922 нач. Осо­бо­го от­де­ла и чл. Кол­ле­гии ВЧК [с февр. 1922 – Го­су­дар­ст­вен­но­го по­ли­ти­че­ско­го управ­ле­ния (ГПУ) ]. С ию­ля 1922 нач. Сек­рет­но-опе­ра­тив­но­го управ­ле­ния и чл. Кол­ле­гии ГПУ. С сент. 1923 1-й зам. пред. Объ­е­ди­нён­но­го го­су­дар­ст­вен­но­го по­ли­ти­че­ско­го управ­ле­ния (ОГПУ) при СНК СССР. Осу­ще­ст­в­лял об­щее ру­ко­во­д­ство опе­ра­ция­ми «Син­ди­кат-2», «Трест», на­прав­лен­ны­ми на пре­се­че­ние дея­тель­но­сти ан­ти­со­вет­ских эмиг­рант­ских ор­га­ни­за­ций. В ию­ле 1926 – мае 1934 пред. ОГПУ. Пре­вра­тил ОГПУ в один из гл. ин­ст­ру­мен­тов вла­сти ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК ВКП(б) И. В. Ста­ли­на, уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции фаль­си­фи­цир. про­цес­сов кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. («Шах­тин­ское де­ло»,Пром­пар­тии де­ло и др.). Из-за тя­жё­лой бо­лез­ни с кон. 1929 воз­ло­жил осн. ра­бо­ту на 1-го зам. пред. ОГПУ Г. Г. Яго­ду, в 1932–34 не­од­но­крат­но про­сил ос­во­бо­дить от долж­но­сти. Ур­на с пра­хом М. – в Крем­лёв­ской сте­не на Крас­ной пл. в Мо­ск­ве.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Крас­но­го Зна­ме­ни.

Автор статьи: Н. С. Плот­ни­ко­ва.