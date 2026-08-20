МЕНЖИНСКИЙ, ВЯЧЕСЛАВ РУДОЛЬФОВИЧ

Менжинский, Вячеслав Рудольфович (19[31].08.1874, Санкт-Петербург — 10.05.1934, Архангельское, Московская обл.) — советский государственный деятель. В 1898 окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. С 1895 участвовал в оппозиционной деятельности. С 1902 — член Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), затем большевик. Представитель «Искры» в Ярославле. Одновременно — секретарь редакции либеральной газеты «Северный край». В 1905 — член военной организации при Петербургском комитете РСДРП и редактор большевистской газеты «Казарма». В 1905 опубликовал повесть «Роман Демидова», а в 1907— повесть «Иисус. Из книги Варавва». В 1906 арестован, в 1907 эмигрировал. Жил в Бельгии, Швейцарии и Франции. Участвовал в работе большевистской газеты «Пролетарий». Вошел в группу «Вперед» . Также работал в банке. В 1917 вернулся в Россию через Лондон. В августе—октябре 1917 — член Бюро военной организации при ЦК РСДРП(б). Соредактор газеты «Солдат». Участник Октябрьского переворота 1917 , член Петроградского военно-революционного комитета, его комиссар в Государственном банке и Министерстве финансов. После переворота — заместитель наркома финансов, фактически выполнял обязанности наркома. Один из организаторов национализации банков и борьбы с саботажем банковских служащих. Одновременно с декабря 1917 — член коллегии Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В январе — марте 1918 — нарком финансов. В марте 1918 после переезда Совнаркома в Москву оставлен в Петрограде для борьбы с преступностью в качестве руководителя уголовным сектором комиссариата юстиции Петроградской трудовой коммуны. Член президиума Петросовета, член Петроградской ЧК и член коллегии Наркомата юстиции РСФСР. В апреле — ноябре 1918 — генеральный консул РСФСР в Берлине. В январе — августе 1919 — заместитель наркома госконтроля и особо уполномоченный совнаркома УССР. С 15 сентября 1919 — на работе в ВЧК: особоуполномоченный Особого отдела, член Президиума, заместитель, а в июле 1920 — июле 1922 — начальник Особого отдела ВЧК (ГПУ), с июля 1922 — Секретно-оперативного управления ГПУ и член коллегии НПУ. С сентября 1923 — первый заместитель председателя Объединенного государственного управления (ОГПУ). После смерти Ф. Э. Дзержинского 20 июля 1926 М. был назначен председателем ОГПУ. Один их организаторов Шахтинского процесса , дел Трудовой крестьянской партии, Промпартии дела , Союзного бюро РСДРП и других репрессий против специалистов. С 1927 М. участвовал в организации репрессий против левой оппозиции во Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). М. участвовал в организации системы исправительно-трудовых лагерей (см. Государственное управление лагерей ). С 1927 — член ЦК ВКП(б).

Лит. : Гладков Т. К., Смирнов М. А. Менжинский. М., 1969; Рассказы о Менжинском (Воспоминания современников). М., 1969; О Вячеславе Менжинском. Воспоминания, очерки, статьи. М., 1985; Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг. Историко-биографический справочник. М., 1999; Мозохин О. Б., Гладков Т. К. Менжинский. Интеллигент с Лубянки. М., 2005. А. В. Шубин.