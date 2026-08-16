МЕНУЭТ
Старинный французский танец; музыкальный жанр.
(франц. menuet, от menu pas – маленький шаг) Предположительно восходит к нар. танцу пров. Пуату. При Людовике XIV стал галантным придворным танцем, первый известный композитор – автор М. – Ж. Б. Люлли (1664). М. быстро распространился в странах Европы, в 18 – нач. 19 вв. этим танцем обычно начинались балы. В России М. появился в нач. 18 в. на ассамблеях Петра I. М. – парный танец со сложными фигурами; муз. размер 3 4. Простые по музыке М., предназначенные для танцев, сочиняло большинство композиторов 18 в.
Одновременно у композиторов барокко (с последней трети 17 в.) инструментальные пьесы-М. стали вводиться в сюиты, появилась традиция включать два М. подряд, нередко с повторением первого М. после второго. Специфич. разновидность М. – в классич. симфониях и квартетах (как правило, III, реже II часть сонатно-симфонического цикла). Для неё характерны сложная 3-частная форма da capo с трио в качестве средней части (назв. «трио» – по 3-голосной фактуре, типичной для второго М. в ранних сюитах), оживлённый характер, остроумные ритмич. и муз.-синтаксич. решения. Й. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен вводили подобные М. и в др. многочастные инструментальные сочинения: дивертисменты, кассации, серенады, разл. ансамбли, фп. сонаты. Место М. в сонатно-симфоническом цикле начиная с Бетховена заняло скерцо. В музыке кон. 19–20 вв. нередки стилизации менуэта.