МЕНТОР (др.-греч. Μέντωρ, лат. Mentor)

В древнегреческой мифологии имя целого ряда персонажей.

Уже у Гомера это имя используется для нескольких персонажей, часто встречается оно и в последующей традиции.

1) Ментор, сын Алкима, уроженец о.Итака, друг Одиссея, в облике которого Одиссею являлась Афина (см. подробнее: Ментор, друг Одиссея ).

2) Ментор, отец Имбрия из Педеи в Ироаде; в облике Ментора Аполлон побуждал к сражению Гектора (Il., XIII, 171).

3) Ментор, сын Эврисфея, он был убит среди прочих сыновей Эврисфея афинянами, вступившимися за Гераклидов (Apollod., II, 8, 1).

4) Ментор, сын Геракла от Асопиды (Apollod., II, 7, 8).

Иллюстрация :

Ментор и Телемах в «Одиссее». Иллюстрация П. Е. Фабиша к «Приключениям Телемака» Ф. Фенелона. 1699.

Автор статьи: О.В. Кулишова