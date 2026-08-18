МЕНТОР

МЕ́НТОР (греч. Μέντωρ) - известный греческий военачальник на персидской службе.

Еще будучи молодым человеком, Ментор со своим младшим братом Мемноном оказался связанным не только службой в качестве наемника, но и родственными узами с персом Артабазом, сатрапом Фригии, который вступил в брак с их сестрой и позднее, в свою очередь, выдал замуж за Ментора свою дочь Барсину (ставшую затем женой Мемнона, а далее любовницей Александра Великого ). После окончившегося неудачей мятежа, который поднял Артабаз в 356/5 г. против царя Персии Артаксеркса III Оха (359–338 гг. до н.э.), Ментор нанялся на службу к египетскому правителю Нектанебу II. Последний направил его с отрядом греческих наемников в Финикию, на помощь восставшему против персов царю города Сидон Теннесу. Когда Теннес сдал Сидон Артаксерксу III Оху, выговорив для себя прощение (345 г. до н.э.), Ментор, в отличие от сидонского правителя, не был казнен персидским царем, но был взят им к себе на службу в качестве командира греческих наемников. Далее Ментор участвовал в походе Артаксеркса III Оха против Египта, отделившегося от Персидской державы. В этом походе (343–342 гг. до н.э.) он особенно отличился, а главное – с точки зрения его дальнейшей карьеры – установил тесные отношения с евнухом Багоем, самым влиятельным лицом из окружения Артаксеркса III Оха. За свои заслуги в покорении Египта и при содействии Багоя Ментору удалось достичь весьма высокого положения в Персии: ему было поручено осуществлять верховное командование персидскими войсками в Малой Азии. После этого он смог добиться от Артаксеркса III Оха прощения Мемнона и Артабаза, которым было позволено вернуться обратно (Мемнон, вероятно, далее служил под началом своего брата). В 341 г. до н.э. Ментор был направлен против мятежного Гермия, правителя Атарнея и ряда других городов в западной Малой Азии. Пригласив Гермия на переговоры, Ментор, когда тот прибыл, приказал его арестовать и казнил, а затем захватил подвластные тому общины. Поскольку имя Ментора не встречается в источниках в связи с последующими событиями, считается, что он умер ок. 340 г. до н.э.

Исторические источники:

Демосфен. Речи;

Диодор Сицилийский. Историческая библиотека, Кн. XVI;

Полиэн. Стратегемы.