МЁНСУ

МЁНСУ - один из круп­ней­ших лед­ни­ков в го­рах Ал­тая, в Рос­сии .

Рас­по­ло­жен в Ка­тун­ском хреб­те, на северо-восточном скло­не го­ры Белуха. Дли­на около 10,5 км, площадь 13,2 км2. От­но­сит­ся к лед­ни­кам слож­но­го до­лин­но­го ти­па. От­ли­ча­ет­ся от древних лед­ни­ков Ал­тая мощ­ным ле­до­па­дом (ширина 1000 м, высота 250 м), от ко­то­ро­го про­тя­нул­ся язык (дли­на 6 км, ши­ри­на 1,5 км), раз­би­тый про­доль­ны­ми и по­пе­реч­ны­ми тре­щи­на­ми, ко­то­рые за­пол­не­ны озё­ра­ми и реч­ка­ми. Ко­нец лед­ни­ка на­хо­дит­ся на высоте 2120 м. Да­ёт на­ча­ло реке Ие­ды­гем (ле­вый при­ток реки Ар­гут). От­крыт и описан в 1897 году российским пу­те­ше­ст­вен­ни­ком В.В. Са­пож­ни­ко­вым.

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