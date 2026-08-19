МЕНШИКОВЫ

Русский кня­же­ский род.

Пер­вый из из­вест­ных М. – Да­ни­ла Мен­ши­ков (?–1695), ко­нюх в по­теш­ных пол­ках ца­ря Пет­ра I . Позд­нее, по сви­де­тель­ст­ву со­вре­мен­ни­ков, ли­бо кап­рал Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка (А. Гор­дон), ли­бо обер-офи­цер Се­мё­нов­ско­го пол­ка (Г. Гюйс­сен), по­гиб или умер под Азо­вом во вре­мя 1-го Азов­ско­го по­хо­да. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей скло­ня­ют­ся к мне­нию о его при­над­леж­но­сти к поль­ско-ли­тов. шля­хет­ско­му ро­ду Мен­жи­ков (Мен­жы­ков) [от­час­ти под­твер­жда­ет­ся при­го­во­ром сей­ми­ка шлях­ты Вел. кн-ва Ли­тов­ско­го от 18.12.1707, удо­сто­ве­рив­ше­го при­над­леж­ность А. Д. Мен­ши­ко­ва и его пред­ков к ме­ст­ной шлях­те]. Из его де­тей наи­бо­лее из­вест­ны: А. Д. Меншиков, воз­ве­дён­ный, ве­ро­ят­но, в 1-й пол. 1703 с нис­хо­дя­щим по­том­ст­вом имп. Ле­о­поль­дом I в граф­ское дос­то­ин­ст­во Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии, 21.1.1706 имп. Ио­си­фом I в кня­же­ское дос­то­ин­ст­во Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии с ти­ту­лом «свет­лость»; жа­ло­ван­ной гра­мо­той от 1(12).6.1707 ца­ря Пет­ра I за А. Д. Мен­ши­ко­вым бы­ли ут­вер­жде­ны ти­ту­лы «Рим­ско­го и Рос­сий­ско­го го­су­дарств кня­зя и прин­ци­па свет­лей­ше­го» с по­жа­ло­ва­ни­ем в «кня­зи Ижор­ские зем­ли»; Ан­на Да­ни­лов­на (1689 – не ра­нее 1738), бы­ла за­му­жем (ве­ро­ят­но, с 1709) за гра­фом (1726), ген.-ан­ше­фом (1744) Ан­то­ном Ма­нуи­ло­ви­чем Де­вие­ром [1674–27.6(8.7).1745], в 1727 по­сле его на­ка­за­ния и ссыл­ки в Си­бирь вы­сла­на в свои вот­чи­ны близ Ту­лы. Из де­тей А. Д. Мен­ши­ко­ва наи­бо­лее из­вест­ны: Ма­рия Алек­сан­д­ров­на [26.12.1711(6.1.1712) – 26.12.1729(6.1.1730)], по­лу­чи­ла хо­ро­шее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, в 1721 по­молв­ле­на с гр. П. Са­пе­гой, окон­ча­тель­ный сго­вор со­сто­ял­ся в мар­те 1726, од­на­ко по­сле смер­ти имп. Ека­те­ри­ны I 25.5(5.6).1727 об­ру­че­на с имп. Пет­ром II, ста­ла име­но­вать­ся «об­ру­чён­ной Е. И. В. не­вес­той-го­су­да­ры­ней», за­няв в при­двор­ной ие­рар­хии третье ме­сто по­сле им­пе­ра­то­ра и его се­ст­ры, 8(19).9.1727 ока­за­лась под до­маш­ним аре­стом вме­сте с семь­ёй, а 11(22) сент. от­пра­ви­лась в ссыл­ку в Ора­ни­ен­бург (ны­не г. Ча­п­лы­гин), 8(19).4.1728 вме­сте с семь­ёй пе­ре­ве­де­на в Бе­рё­зов, где умер­ла; Алек­сан­д­ра Алек­сан­д­ров­на [17(28).12.1712–13(24).9.1736], бы­ла за­му­жем (с мая 1732) за Гус­та­вом Би­ро­ном [1700–25.2(8.3).1746], ген.-ан­ше­фом (1740), ген.-м. (1732), полк. гвар­дии (1734), уча­ст­ни­ком рус.-тур. вой­ны 1735–39; Алек­сандр Алек­сан­д­ро­вич [1(12).3.1714–27.11(8.12).1764], ген.-ан­шеф (1762), обер-ка­мер­гер (1727), ка­мер­гер имп. Ека­те­ри­ны I (1725–27), слу­жил в л.-гв. Пре­об­ра­жен­ском пол­ку (с 1726), един­ст­вен­ный муж­чи­на, на­гра­ж­дён­ный боль­шим кре­стом ор­де­на Св. Ека­те­ри­ны (февр. 1727), ка­ва­лер ор­де­нов Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го и Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (оба – май/июнь 1727). 9(20).9.1727 ли­шён чи­нов и на­град, от­прав­лен в ссыл­ку вме­сте с семь­ёй, в 1731 воз­вра­щён из ссыл­ки имп. Ан­ной Ива­нов­ной, ко­то­рая про­из­ве­ла его в по­ру­чи­ки гвар­дии и по­жа­ло­ва­ла ему с. Воз­дви­жен­ское, Кру­гов­скую вол. в Клин­ском у. и дом на ул. Зна­мен­ка в Мо­ск­ве. Уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1735–39 , от­ли­чил­ся в Се­ми­лет­ней вой­не 1756–63 (в 1757 вто­рич­но на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го), сыг­рал клю­че­вую роль в пе­ре­хо­де л.-гв. Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка на сто­ро­ну имп. Ека­те­ри­ны II во вре­мя пе­ре­во­ро­та 1762, по её рас­по­ря­же­нию при­во­дил к при­ся­ге им­пе­рат­ри­це жи­те­лей Мо­ск­вы. Сы­но­вья А. А. Мен­ши­ко­ва: Пётр Алек­сан­д­ро­вич [28.6(9.7).1743–6(17).1.1781], гв. ка­пи­тан, ря­зан­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1776–81); Сер­гей Алек­сан­д­ро­вич [4(15).9.1745–11(23). 4.1815], д. тайн. сов. (1801), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1768–74 (в 1770 на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), фли­гель-адъ­ю­тант (1775), в 1785–86 в от­пус­ке по бо­лез­ни, се­на­тор (1786–98), с 1801 в от­став­ке, круп­ный зем­ле­вла­де­лец, вла­дел ря­дом под­мос­ков­ных уса­деб, в т. ч. Че­рё­муш­ка­ми-Зна­мен­ским (с 1783), до­ма­ми в С.-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве. Из­вест­ны сы­но­вья по­след­не­го: А. С. Мен­ши­ков; Ни­ко­лай Сер­ге­евич [1(12).3.1790–17(29).12.1863], гв. полк. (1815), ка­мер-юн­кер (1814), уча­ст­ник рус.-тур. вой­ны 1806–12, адъ­ю­тант ген.-фельдм. кн. А. А. Про­зо­ров­ско­го (с 1808; в 1810 на­гра­ж­дён зо­ло­тым ору­жи­ем с над­пи­сью «За храб­рость»), адъ­ю­тант ген. от инф. кн. П. И. Баг­ра­тио­на (с 1811), уча­ст­ник Отеч. вой­ны 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–1814, фли­гель-адъ­ю­тант (окт. 1812). Во вре­мя Бо­ро­дин­ско­го сра­же­ния 1812 вме­сте с др. адъ­ю­тан­том кн. Ф. Ф. Га­га­ри­ным вы­нес на ру­ках смер­тель­но ра­не­но­го Баг­ра­тио­на, со­сто­ял при нём в с. Си­ма. С 1815 в от­став­ке, клин­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1832–1835), дей­ст­ви­тель­ный чл. Моск. об­ще­ст­ва с. х-ва (с 1834). Сын А. С. Мен­ши­ко­ва – Вла­ди­мир Алек­сан­д­ро­вич [10(22).7.1815–26.9.1893], ген. от кав. (1873), слу­жил в л.-гв. Гу­сар­ском пол­ку (1836–39), уча­ст­ник Кавк. вой­ны 1817–1864, Венг. по­хо­да 1849 (на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), ген.-м. Сви­ты Е. И. В. (1849), управ­ляю­щий де­ла­ми Имп. гл. квар­ти­ры и Собств. Е. И. В. Кон­воя (1853–55), уча­ст­ник Крым­ской вой­ны 1853–56 (кон­ту­жен в Ин­кер­ман­ском сра­же­нии; в 1855 на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), ген.-адъ­ю­тант (1855), чл. Гос. кон­но­за­вод­ст­ва (с 1857), Гл. во­ен­но-гос­пи­таль­но­го к-та (с 1872), с его смер­тью род свет­лей­ших кня­зей М. по муж­ской ли­нии пре­сёк­ся. Вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ным мне­ни­ем Гос. со­ве­та от 29.5(10.6).1897 ти­тул, фа­ми­лия и герб свет­лей­ших кня­зей М. бы­ли пе­ре­да­ны вну­ча­то­му пле­мян­ни­ку В. А. Мен­ши­ко­ва – Ива­ну Ни­ко­лае­ви­чу Ко­рей­ше (Ко­рей­шу) [6(18).12.1865–1(14).1.1918] с пра­вом име­но­вать­ся свет­лей­шим кня­зем Мен­ши­ко­вым-Ко­рей­шей и вла­деть май­о­ра­том Кру­гов­щи­на в Клин­ском у. Моск. губ. (в 1911 над ним ус­та­нов­ле­на опе­ка). Уча­ст­ник рус.-япон. вой­ны 1904–05. Под­пол­ков­ник, ком. эс­кад­ро­на 1-го гу­сар­ско­го Сум­ско­го пол­ка (1908–14), ком. ди­ви­зи­он­но­го кон­ско­го ла­за­ре­та (с ле­та 1914), уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны. За­дер­жан и убит во вре­мя об­ла­вы со­труд­ни­ка­ми ЧК в Мо­ск­ве. С его смер­тью род Мен­ши­ко­вых-Ко­рей­шей пре­сёк­ся.

Род свет­лей­ших кня­зей М. вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Моск. (1801) и С.-Пе­терб. (1847) гу­бер­ний, в мат­ри­кул Вел. кн-ва Фин­лянд­ско­го (1833), род свет­лей­ших кня­зей Мен­ши­ко­вых-Ко­рей­шей – в 5-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Моск. гу­бер­нии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)