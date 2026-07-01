МЕНЬШИКОВ Олег Евгеньевич
Российский актёр, режиссёр, народный артист РФ (2003).
В 1981 окончил Театральное уч-ще им. М. С. Щепкина (курс В. Б. Монахова). В 1981–82 в Малом театре (Дон Луис – «Ревнивая к себе самой» Тирсо де Молины), в 1983–85 в ЦТСА (Буланов – «Лес» А. Н. Островского, Одуванчик – «Рядовые» А. А. Дударева, Ганя Иволгин – «Идиот» по Ф. М. Достоевскому), в 1985–90 в Моск. театре им. М. Н. Ермоловой (помощник секретаря обкома – «Говори...» А. М. Буравского по мотивам очерков «Районные будни» В. В. Овечкина, Серёжа – «Спортивные сцены 1981 года» Э. С. Радзинского, Робеспьер – «Второй год свободы» Буравского). Сценич. манеру М. отличают отточенность и выразительность пластич. рисунка, ироничность, психологич. тонкость. Созданный М. образ Калигулы в спектакле П. Н. Фоменко («Калигула» А. Камю, Театр им. Моссовета, 1990) проявил умение актёра органично соединять аналитич. подход к роли с заразительной страстностью и блестящей импровизацией. С нач. 1990-х гг. играет в разл. театрах и антрепризах: Сергей Есенин («Когда она танцевала» М. Шермана, театр «Глобус», Лондон), Ихарев («Игроки» Н. В. Гоголя, театр «Трайсикл», Лондон), Нижинский [«N (Нижинский)» А. А. Бурыкина, постановка М. совм. с А. В. Феклистовым, антреприза агентства «Богис»]. В 1995 организовал «Театральное товарищество 814», в 2007 – «Театральное товарищество Олега Меньшикова», где поставил спектакли, в которых принял участие и как актёр: «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1998, Чацкий), «Кухня» М. А. Курочкина (2000, Гюнтер), «Игроки» Гоголя (2001, Утешительный), моноспектакль «1900» А. Барикко (2008). В 2003 сыграл заглавную роль в спектакле «Демон» по М. Ю. Лермонтову (реж. К. C. Серебренников). В кино с 1980 (разведчик Шурка – «Жду и надеюсь»). Снимался в фильмах: «Родня», «Полёты во сне и наяву», «Полоса препятствий», «Мой любимый клоун», «По главной улице с оркестром», «Михайло Ломоносов», «Моонзунд», «Брызги шампанского», «Лестница», «Яма», «Дюба-дюба», «Утомлённые солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Восток – Запад», «Мама», «Утомлённые солнцем 2. Предстояние» и «Утомлённые солнцем 2. Цитадель»; в телефильмах: «Покровские ворота», «Поцелуй», «Капитан Фракасс», «Володя большой, Володя маленький», в телесериалах «Статский советник», «Золотой телёнок», «Доктор Живаго», «Главный подозреваемый» (Великобритания) и др. М. посвящён документальный ф. «Игроки, или Сейчас выйдет Олег» (2006, реж. П. Г. Шепотинник). Гос. пр. РФ (1995, 1997, 1999). Премия Мкф в Локарно «За вклад в актёрское искусство» (2004).