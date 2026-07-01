МЕНЬШИКОВ Олег Евгеньевич

Российский ак­тёр, ре­жис­сёр, народный артист РФ (2003).

В 1981 окон­чил Те­ат­раль­ное уч-ще им. М. С. Щеп­ки­на (курс В. Б. Мо­на­хо­ва). В 1981–82 в Ма­лом те­ат­ре (Дон Лу­ис – «Рев­ни­вая к се­бе са­мой» Тир­со де Мо­ли­ны), в 1983–85 в ЦТСА (Бу­ла­нов – «Лес» А. Н. Ост­ров­ско­го , Оду­ван­чик – «Ря­до­вые» А. А. Ду­да­ре­ва, Га­ня Ивол­гин – «Иди­от» по Ф. М. Дос­то­ев­ско­му), в 1985–90 в Моск. те­ат­ре им. М. Н. Ер­мо­ло­вой (по­мощ­ник сек­ре­та­ря об­ко­ма – «Го­во­ри...» А. М. Бу­рав­ско­го по мо­ти­вам очер­ков «Рай­он­ные буд­ни» В. В. Овеч­ки­на , Се­рё­жа – «Спор­тив­ные сце­ны 1981 го­да» Э. С. Рад­зин­ско­го, Ро­бес­пь­ер – «Вто­рой год сво­бо­ды» Бу­рав­ско­го). Сце­нич. ма­не­ру М. от­ли­ча­ют от­то­чен­ность и вы­ра­зи­тель­ность пла­стич. ри­сун­ка, иро­нич­ность, пси­хо­ло­гич. тон­кость. Соз­дан­ный М. об­раз Ка­ли­гу­лы в спек­так­ле П. Н. Фо­мен­ко («Ка­ли­гу­ла» А. Ка­мю, Те­атр им. Мос­со­ве­та, 1990) про­явил уме­ние ак­тёра ор­га­нич­но со­еди­нять ана­ли­тич. под­ход к ро­ли с за­ра­зи­тель­ной стра­ст­но­стью и бле­стя­щей им­про­ви­за­ци­ей. С нач. 1990-х гг. иг­ра­ет в разл. те­ат­рах и ан­т­ре­при­зах: Сер­гей Есе­нин («Ко­гда она тан­це­ва­ла» М. Шер­ма­на, те­атр «Гло­бус», Лон­дон), Иха­рев («Иг­ро­ки» Н. В. Го­го­ля , те­атр «Трай­сикл», Лон­дон), Ни­жин­ский [«N (Ни­жин­ский)» А. А. Бу­ры­ки­на, по­ста­нов­ка М. совм. с А. В. Фек­ли­сто­вым, ан­тре­при­за агент­ст­ва «Бо­гис»]. В 1995 ор­га­ни­зо­вал «Те­ат­раль­ное то­ва­ри­ще­ст­во 814», в 2007 – «Те­ат­раль­ное то­ва­ри­ще­ст­во Оле­га Мень­ши­ко­ва», где по­ста­вил спек­так­ли, в ко­то­рых при­нял уча­стие и как ак­тёр: «Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва (1998, Чац­кий), «Кух­ня» М. А. Ку­роч­ки­на (2000, Гюн­тер), «Иг­ро­ки» Го­го­ля (2001, Уте­ши­тель­ный), мо­но­спек­такль «1900» А. Ба­рик­ко (2008). В 2003 сыг­рал за­глав­ную роль в спек­так­ле «Де­мон» по М. Ю. Лер­мон­то­ву (реж. К. C. Се­реб­рен­ни­ков). В ки­но с 1980 (раз­вед­чик Шур­ка – «Жду и на­де­юсь»). Сни­мал­ся в филь­мах: «Род­ня», «По­лё­ты во сне и на­яву», «По­ло­са пре­пят­ст­вий», «Мой лю­би­мый кло­ун», «По глав­ной ули­це с ор­ке­ст­ром», «Ми­хай­ло Ло­мо­но­сов», «Мо­он­зунд», «Брыз­ги шам­пан­ско­го», «Ле­ст­ни­ца», «Яма», «Дю­ба-дю­ба», «Утом­лён­ные солн­цем», «Кав­каз­ский плен­ник», «Си­бир­ский ци­рюль­ник», «Вос­ток – За­пад», «Ма­ма», «Утом­лён­ные солн­цем 2. Пред­стоя­ние» и «Утом­лён­ные солн­цем 2. Ци­та­дель»; в те­ле­филь­мах: «По­кров­ские во­ро­та», «По­це­луй», «Ка­пи­тан Фра­касс», «Во­ло­дя боль­шой, Во­ло­дя ма­лень­кий», в те­ле­се­риа­лах «Стат­ский со­вет­ник», «Зо­ло­той те­лё­нок», «Док­тор Жи­ва­го», «Глав­ный по­доз­ре­вае­мый» (Ве­ли­ко­бри­та­ния) и др. М. по­свя­щён до­ку­мен­таль­ный ф. «Иг­ро­ки, или Сей­час вый­дет Олег» (2006, реж. П. Г. Ше­по­тин­ник). Гос. пр. РФ (1995, 1997, 1999). Премия Мкф в Ло­кар­но «За вклад в ак­тёр­ское ис­кус­ст­во» (2004).