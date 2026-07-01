МЕНЬШИКОВ Михаил Осипович

Российский пуб­ли­цист; штабс-ка­пи­тан Кор­пу­са флот­ских штур­ма­нов (1892).

Сын чи­нов­ни­ка. Окон­чил Крон­штадт­ское мор. тех­нич. уч-ще (1878). Слу­жил на фре­га­те «Князь По­жар­ский» (1878–79; опи­сал даль­ние пла­ва­ния в кн. «По пор­там Ев­ро­пы. 1878–1879 гг.», 1884), им­пе­ра­тор­ской ях­те «Дер­жа­ва» (1880), ка­но­нер­ских лод­ках «Вихрь» (1883, стар­ший штур­ман) и «Дождь» (1885) и др. су­дах, в Кар­то­граф­ич. час­ти Гл. гид­ро­гра­фич. управ­ле­ния (1887–92). Со­ста­вил спра­воч­ни­ки «Ру­ко­во­дство к чте­нию мор­ских карт, рус­ских и ино­стран­ных» (1891) и «Ло­ция Абос­ских и вос­точ­ной час­ти Аланд­ских шхер» (1892). С 1879 за­ни­мал­ся жур­на­ли­сти­кой, по­сле от­став­ки с во­ен. служ­бы (1892) ра­бо­тал в газ. «Неделя» (ста­тьи М. 1890-х гг. пе­ре­из­да­ны в сб-ках «Ду­мы о сча­стье», 1898, «О пи­са­тель­стве», 1898, «О люб­ви», 1899, «На­род­ные за­ступ­ни­ки и дру­гие нрав­ст­вен­но-бы­то­вые очер­ки», 1900). По­сле пре­кра­ще­ния из­да­ния «Не­де­ли» (1901) М. вплоть до 1917 яв­лял­ся ве­ду­щим пуб­ли­ци­стом газ. «Новое время» , вёл руб­ри­ку «Пись­ма к ближ­ним» (под тем же назв. еже­год­но пе­ре­из­да­вал свои ста­тьи в ви­де сб-ков в 1902–16). Как лит. кри­тик рез­ко осу­ж­дал но­вые лит. те­че­ния нач. 20 в., ко­то­рые, с его точ­ки зре­ния, но­сили «не­со­мнен­но пси­хо­па­ти­че­ский ха­рак­тер».

Один из наи­бо­лее влия­тель­ных кон­сер­ва­тив­ных пуб­ли­ци­стов. Счи­тал, что рус. на­ро­ду уг­ро­жа­ло «на­ше­ст­вие из­нут­ри» – рост влия­ния «не­рус­ских пле­мён», ко­то­рые вслед за уси­ле­ни­ем сво­его эко­но­мич. зна­че­ния, по его мне­нию, на­чи­на­ли до­би­вать­ся по­ли­тич. вла­сти. В свя­зи с этим тре­бо­вал «гос­под­ства рус­ских в Рос­сии» (в ча­ст­но­сти, сре­ди слу­жа­щих центр. гос. уч­ре­ж­де­ний), ог­ра­ни­че­ния эко­но­мич. и по­ли­тич. дея­тель­но­сти пред­ста­ви­те­лей «чу­ж­дых рас», в т. ч. пу­тём ли­ше­ния их из­би­рат. прав и не­до­пу­ще­ния в Гос. ду­му. Оп­рав­ды­вал евр. по­гро­мы как фор­му са­мо­за­щи­ты рус. на­се­ле­ния. Пред­ла­гал за­пре­тить при­ём ев­ре­ев в уни­вер­си­те­ты и не при­зы­вать их на во­ен. служ­бу. По­сле из­да­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 вы­сту­пил в под­держ­ку соз­да­ния не­за­ви­си­мо­го пар­ла­мен­та, счи­тая, что он мо­жет по­мочь вла­сти в дос­ти­же­нии её це­лей. При­зы­вал по­да­вить ре­во­лю­цию 1905–07 , уси­лить ре­прес­сив­ный ап­па­рат и ус­та­но­вить бо­лее жё­ст­кий кон­троль за учеб­ны­ми за­ве­де­ния­ми. Осу­ж­дал «ка­дет­ст­вую­щую бю­ро­кра­тию» за за­иг­ры­ва­ние с ре­во­люц. си­ла­ми, на­стаи­вал на том, что­бы ру­ко­во­ди­те­ли гос. уч­ре­ж­де­ний при­над­ле­жа­ли к од­ной про­пра­ви­тельств. пар­тии. Осу­ж­дал рос. дво­рян­ст­во и ин­тел­ли­ген­цию, в ко­то­рых ви­дел кос­мо­по­ли­тизм и стрем­ле­ние к зап.-ев­роп. об­ра­зу жиз­ни, что, по его мне­нию, дос­ти­га­лось це­ной уси­лен­ной экс­плуа­та­ции на­ро­да и не­рав­но­прав­но­го эко­но­мич. об­ме­на с Ев­ро­пой. Под­дер­жи­вал сто­лы­пин­скую аг­рар­ную ре­фор­му. Один из ор­га­ни­за­то­ров и член Гл. со­ве­та Все­рос­сий­ско­го на­цио­наль­но­го сою­за (1908), ав­тор его про­грам­мы и ус­та­ва. В 1909 во­шёл в чис­ло ини­циа­то­ров соз­да­ния Все­рос. на­цио­наль­но­го клу­ба.

По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 пе­ре­ехал с семь­ёй на свою да­чу в г. Вал­дай, с мая 1918 слу­жил в стро­ит. кон­то­ре. 14.9.1918 аре­сто­ван, рас­стре­лян Чрез­вы­чай­ной следств. ко­мис­си­ей при по­ле­вом шта­бе г. Вал­дая как «чер­но­со­тен­ный пуб­ли­цист, сто­яв­ший во гла­ве мо­нар­хи­че­ско­го за­го­во­ра». Реа­би­ли­ти­ро­ван про­ку­ра­турой Нов­го­род­ской обл. в 1993.

Ис­точники:

М. О. Мень­ши­ков: Ма­те­риа­лы к био­гра­фии. М., 1993;

А. Чехов и его критик М. Меньшиков: переписка, дневники, вос­по­минания, статьи / Сост. А. С. Мелкова. М., 2005.

Сочинения:

Кри­ти­че­ские очер­ки. М., 1899–1902. Т. 1–2;

На­ча­ла жиз­ни: Нрав­ст­вен­но-фи­ло­соф­ские очер­ки. СПб., 1901;

Но­вый и ста­рый на­цио­на­лизм. СПб., 1907;

Ус­пе­хи на­цио­на­лиз­ма. СПб., 1909;

Из пи­сем к ближ­ним. М., 1991;

О люб­ви. Став­ро­поль, 1994;

Вы­ше сво­бо­ды: Ста­тьи о Рос­сии. М., 1998;

Пись­ма к рус­ской на­ции. М., 1999;

Кон­чи­на ве­ка. М., 2000;

Веч­ное вос­кре­се­ние: Сбор­ник ста­тей о Церк­ви и ве­ре. М., 2003;

На­цио­наль­ная Им­пе­рия. М., 2004;

Как вос­крес­нет Рос­сия?: Из­бран­ные ста­тьи. СПб., 2007;

Рус­ское про­бу­ж­де­ние. М., 2007.

Автор статьи: О. В. Те­ре­бов.