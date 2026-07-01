МЕНЬШИКОВ Михаил Осипович
Российский публицист; штабс-капитан Корпуса флотских штурманов (1892).
Сын чиновника. Окончил Кронштадтское мор. технич. уч-ще (1878). Служил на фрегате «Князь Пожарский» (1878–79; описал дальние плавания в кн. «По портам Европы. 1878–1879 гг.», 1884), императорской яхте «Держава» (1880), канонерских лодках «Вихрь» (1883, старший штурман) и «Дождь» (1885) и др. судах, в Картографич. части Гл. гидрографич. управления (1887–92). Составил справочники «Руководство к чтению морских карт, русских и иностранных» (1891) и «Лоция Абосских и восточной части Аландских шхер» (1892). С 1879 занимался журналистикой, после отставки с воен. службы (1892) работал в газ. «Неделя» (статьи М. 1890-х гг. переизданы в сб-ках «Думы о счастье», 1898, «О писательстве», 1898, «О любви», 1899, «Народные заступники и другие нравственно-бытовые очерки», 1900). После прекращения издания «Недели» (1901) М. вплоть до 1917 являлся ведущим публицистом газ. «Новое время», вёл рубрику «Письма к ближним» (под тем же назв. ежегодно переиздавал свои статьи в виде сб-ков в 1902–16). Как лит. критик резко осуждал новые лит. течения нач. 20 в., которые, с его точки зрения, носили «несомненно психопатический характер».
Один из наиболее влиятельных консервативных публицистов. Считал, что рус. народу угрожало «нашествие изнутри» – рост влияния «нерусских племён», которые вслед за усилением своего экономич. значения, по его мнению, начинали добиваться политич. власти. В связи с этим требовал «господства русских в России» (в частности, среди служащих центр. гос. учреждений), ограничения экономич. и политич. деятельности представителей «чуждых рас», в т. ч. путём лишения их избират. прав и недопущения в Гос. думу. Оправдывал евр. погромы как форму самозащиты рус. населения. Предлагал запретить приём евреев в университеты и не призывать их на воен. службу. После издания Манифеста 17 октября 1905 выступил в поддержку создания независимого парламента, считая, что он может помочь власти в достижении её целей. Призывал подавить революцию 1905–07, усилить репрессивный аппарат и установить более жёсткий контроль за учебными заведениями. Осуждал «кадетствующую бюрократию» за заигрывание с революц. силами, настаивал на том, чтобы руководители гос. учреждений принадлежали к одной проправительств. партии. Осуждал рос. дворянство и интеллигенцию, в которых видел космополитизм и стремление к зап.-европ. образу жизни, что, по его мнению, достигалось ценой усиленной эксплуатации народа и неравноправного экономич. обмена с Европой. Поддерживал столыпинскую аграрную реформу. Один из организаторов и член Гл. совета Всероссийского национального союза (1908), автор его программы и устава. В 1909 вошёл в число инициаторов создания Всерос. национального клуба.
После Февральской революции 1917 переехал с семьёй на свою дачу в г. Валдай, с мая 1918 служил в строит. конторе. 14.9.1918 арестован, расстрелян Чрезвычайной следств. комиссией при полевом штабе г. Валдая как «черносотенный публицист, стоявший во главе монархического заговора». Реабилитирован прокуратурой Новгородской обл. в 1993.
Источники:
М. О. Меньшиков: Материалы к биографии. М., 1993;
А. Чехов и его критик М. Меньшиков: переписка, дневники, воспоминания, статьи / Сост. А. С. Мелкова. М., 2005.
Сочинения:
Критические очерки. М., 1899–1902. Т. 1–2;
Начала жизни: Нравственно-философские очерки. СПб., 1901;
Новый и старый национализм. СПб., 1907;
Успехи национализма. СПб., 1909;
Из писем к ближним. М., 1991;
О любви. Ставрополь, 1994;
Выше свободы: Статьи о России. М., 1998;
Письма к русской нации. М., 1999;
Кончина века. М., 2000;
Вечное воскресение: Сборник статей о Церкви и вере. М., 2003;
Национальная Империя. М., 2004;
Как воскреснет Россия?: Избранные статьи. СПб., 2007;
Русское пробуждение. М., 2007.
Автор статьи: О. В. Теребов.