МЕНШИКОВ Александр Сергеевич

Свет­лей­ший князь, российский государственный и во­енный дея­тель, ди­пло­мат, адмирал (1833), почетный член Пе­тербургской АН (1831).

Из ро­да Мен­ши­ко­вых . Круп­ный зем­ле- и ду­ше­вла­де­лец [М. при­над­ле­жа­ла зем­ля в Во­ро­неж­ской, Моск., Яро­слав­ской, Туль­ской гу­бер­ни­ях, св. 6,5 тыс. кре­сть­ян, а так­же от­кры­тые им при сель­це Алек­сан­д­ро­ве Клин­ско­го у. Моск. губ. за­во­ды – стек­лян­но-хру­сталь­ный (1850) и ви­но­ку­рен­ный (1863)]. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Слу­жил в Кол­ле­гии иностр. дел (1805–09). С 1809 на во­ен. служ­бе. В рус.-тур. вой­ну 1806–12 адъ­ю­тант глав­но­ко­манд. Мол­дав­ской ар­ми­ей ген. от инф. Н. М. Ка­мен­ско­го (1810), от­ли­чил­ся при за­ня­тии го­ро­дов Тур­ту­кай и Ни­ко­поль, а так­же штур­ме тур. кре­по­сти Ру­щук. Слу­жил в л.-гв. Пре­об­ра­жен­ском пол­ку (1812). В Отеч. вой­ну 1812 ди­ви­зи­он­ный квар­тир­мей­стер 1-й гре­на­дер­ской ди­ви­зии. Во вре­мя за­гра­нич­ных по­хо­дов рос. ар­мии 1813–14 от­ли­чил­ся в Кульм­ском сра­же­нии 1813 и во взя­тии Па­ри­жа 1814 (на­гра­ж­дён зо­ло­той шпа­гой с над­пи­сью «За храб­рость»). В 1816–23 в чи­не ген.-м. в со­ста­ве Сви­ты Е. И. В. по квар­тир­мей­стер­ской час­ти, со­про­во­ж­дал имп. Алек­сан­д­ра I в по­езд­ках по Рос­сии и на кон­грес­сы Свя­щен­но­го сою­за. Ген.-адъ­ю­тант (1817–23 и вновь с 1826). В 1821 вме­сте с М. С. Во­рон­цо­вым и Н. Н. Но­во­силь­цо­вым со­ста­вил про­ект от­ме­ны кре­по­ст­но­го пра­ва (опубл. в «Чте­ни­ях в Об­ще­ст­ве ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских», 1872, № 4). Из-за кон­флик­та с А. А. Арак­чее­вым М. в 1823 пе­ре­ве­дён в МИД. В 1824 от­кло­нил пред­ло­же­ние за­нять долж­ность рос. по­слан­ни­ка в ко­ро­лев­ст­ве Сак­со­ния и вы­шел в от­став­ку.

По­сле вос­ше­ст­вия на пре­стол имп. Ни­ко­лая I воз­вра­щён на во­ен. служ­бу. В 1826–28 вновь в со­ста­ве Сви­ты Е. И. В. по квар­тир­мей­стер­ской час­ти (в 1827 пе­ре­име­но­ва­на в Ге­не­раль­ный штаб). В 1826 на­прав­лен со спец. мис­си­ей в Пер­сию: офи­ци­аль­но дол­жен был из­вес­тить Фетх-Али-ша­ха о всту­п­ле­нии имп. Ни­ко­лая I на пре­стол, в дей­ст­ви­тель­но­сти – по­пы­тать­ся смяг­чить на­пря­жён­ность в рос.-перс. от­но­ше­ни­ях. Од­на­ко к это­му мо­мен­ту при дво­ре ша­ха уже при­ня­ли ре­ше­ние о на­ча­ле вой­ны с Рос­си­ей. По­соль­ст­во М. за­кон­чи­лось не­удач­но, он был за­дер­жан, со­дер­жал­ся в Эри­ван­ской кре­по­сти, но бла­го­да­ря вме­ша­тель­ст­ву англ. по­слан­ни­ка Дж. Мак­до­наль­да был от­пу­щен; вско­ре, 2(14).9.1826, при­нял уча­стие в сра­же­нии с перс. от­ря­дом у рос. кре­по­сти Джа­лал-Ог­лы [ны­не г. Сте­па­на­ван области (марза) Ло­ри, Ар­ме­ния]. В том же го­ду пред­ста­вил имп. Ни­ко­лаю I про­ект ре­ор­га­ни­за­ции Мор­ско­го ми­ни­стер­ст­ва. На­зна­чен чле­ном К-та об об­ра­зо­ва­нии фло­та, ко­то­рым раз­ра­бо­та­но По­ло­же­ние о пред­ва­ри­тель­ном об­ра­зо­ва­нии Мор­ско­го мин-ва, ут­вер­ждён­ное Ни­ко­ла­ем I 24.8(5.9).1827. Нач. Мор­ско­го (с 1831 Гл. мор­ско­го) шта­ба Е. И. В. [20.6(2.7).1828–23.2(7.3).1855; и. д. с 25.3 (8.4).1828] и управ­ляю­щий Мор­ским мин-вом [5(17).2.1836–23.2(7.3).1855]. Осн. вни­ма­ние уде­лял адм. и хо­зяйств. сто­ро­нам дея­тель­но­сти мор. ве­дом­ст­ва, что к сер. 1850-х гг. при­ве­ло к зна­чит. тех­нич. от­ста­ва­нию во­ен.-мор. сил Рос­сии от со­сто­яв­ших гл. обр. из па­ро­вых су­дов фло­тов Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. Од­но­вре­мен­но чл. Гос. со­ве­та (с 1830), а так­же ген.-гу­бер­на­тор Вел. кн-ва Фин­лянд­ско­го (1831–55), где ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом Сай­мен­ско­го ка­на­ла (1845–56). В 1828, во вре­мя рус.-тур. вой­ны 1828–29, воз­глав­лял де­сант­ную опе­ра­цию по взя­тию тур. кре­по­сти Ана­па (ны­не г. Ана­па) (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), за­тем ко­ман­до­вал кор­пу­сом, оса­ж­дав­шим тур. кре­пость Вар­на (на­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го). Чрез­вы­чай­ный по­сол в Кон­стан­ти­но­по­ле (февр. – май 1853), до­би­вал­ся под­держ­ки тур. вла­стей в воз­ник­шем ме­ж­ду Рос­си­ей и Фран­ци­ей спо­ре о влия­нии в свя­тых мес­тах Па­ле­сти­ны. Не до­бив­шись це­ли, объ­я­вил о раз­ры­ве ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ний и по­ки­нул Кон­стан­ти­но­поль. В Крым­скую вой­ну 1853–56 ко­манд. отд. кор­пу­сом (1853–1854), по­лу­чил в под­чи­не­ние Тав­рич. губ., а так­же часть Хер­сон­ской губ. (на лев. бе­ре­гу р. Юж. Буг), глав­но­ко­манд. все­ми рос. во­ен­но-су­хо­пут­ны­ми и мор. си­ла­ми в Кры­му (1854–55). В со­от­вет­ст­вии с его пла­ном ве­де­ния во­ен. дей­ст­вий вес­ной 1854 для обо­ро­ны Азов­ско­го м. в Кер­чен­ском про­ли­ве за­то­п­ле­но св. 50 су­дов. Про­иг­рал Аль­мин­ское сра­же­ние 1854, по­сле че­го от­вёл ар­мию от Се­ва­сто­по­ля в на­прав­ле­нии Бах­чи­са­рая. На­ка­ну­не Се­ва­сто­поль­ской обо­ро­ны 1854–55 при­ка­зал за­то­пить часть ко­раб­лей Чер­но­мор­ско­го фло­та у вхо­да в Се­ва­сто­поль­скую бух­ту, что­бы пре­дот­вра­тить про­рыв на рейд су­дов не­при­яте­ля. Пред­при­нял не­сколь­ко атак про­тив фран­ко-брит. ар­мии, за­кон­чив­ших­ся по­ра­же­ния­ми рос. войск в Ба­лак­лав­ском сра­же­нии 13(25).10.1854 и Ин­кер­ман­ском сра­же­нии 1854. По­сле не­удач­ной по­пыт­ки рос. войск в февр. 1855 ов­ла­деть Ев­па­то­ри­ей М. от­стра­нён от командования армией всту­пив­шим на пре­стол имп. Алек­сан­дром II.

Во­ен. ген.-гу­бер­на­тор Крон­штад­та (1855–56). Чл. Моск. губерн­ско­го к-та по кре­сть­ян­ско­му де­лу (1858–59). По оцен­кам со­вре­мен­ни­ков, М. был про­ти­во­ре­чи­вой лич­но­стью: его от­ли­ча­ли ог­ром­ная ра­бо­то­спо­соб­ность, са­мо­уве­рен­ность и ци­низм. Про­сла­вил­ся свои­ми ост­ро­та­ми, на­прав­лен­ны­ми, в ча­ст­но­сти, про­тив со­вре­мен­ных ему гос. дея­те­лей (опубл. в ж. «Рус­ская ста­ри­на», 1875, т. 12, № 3). М. вла­дел од­ной из наи­бо­лее круп­ных ча­ст­ных биб­лио­тек С.-Пе­тер­бур­га (св. 50 тыс. то­мов). Чл. ВЭО (с 1819), РГО (с 1851), д.чл. (с 1823) и поч. чл. (с 1860) Моск. об­ще­ст­ва с. х-ва и др. Поч. чл. Рос. ака­де­мии (с 1835). Вёл днев­ни­ки (ны­не в Рос. гос. ар­хи­ве ВМФ).

В честь М. на­зван атолл Мен­ши­ко­ва Мар­шал­ло­вых о-вов (др. назв. – Квад­жа­лейн).

На­гра­ж­дён ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к ор­де­ну Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1832), ор­де­на­ми Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1833), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1839; ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му – в 1841) и др.

Сочинение:

Пись­ма кня­зя А. С. Мен­ши­ко­ва к кн. М. Д. Гор­ча­ко­ву. 1853–1855 // Рус­ская ста­ри­на. 1875. Т. 12. № 1–2.

Автор статьи: Ю. В. Стар­шов.