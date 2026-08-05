МЕНШИКОВ Александр Сергеевич
Светлейший князь, российский государственный и военный деятель, дипломат, адмирал (1833), почетный член Петербургской АН (1831).
Из рода Меншиковых. Крупный земле- и душевладелец [М. принадлежала земля в Воронежской, Моск., Ярославской, Тульской губерниях, св. 6,5 тыс. крестьян, а также открытые им при сельце Александрове Клинского у. Моск. губ. заводы – стеклянно-хрустальный (1850) и винокуренный (1863)]. Получил домашнее образование. Служил в Коллегии иностр. дел (1805–09). С 1809 на воен. службе. В рус.-тур. войну 1806–12 адъютант главнокоманд. Молдавской армией ген. от инф. Н. М. Каменского (1810), отличился при занятии городов Туртукай и Никополь, а также штурме тур. крепости Рущук. Служил в л.-гв. Преображенском полку (1812). В Отеч. войну 1812 дивизионный квартирмейстер 1-й гренадерской дивизии. Во время заграничных походов рос. армии 1813–14 отличился в Кульмском сражении 1813 и во взятии Парижа 1814 (награждён золотой шпагой с надписью «За храбрость»). В 1816–23 в чине ген.-м. в составе Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части, сопровождал имп. Александра I в поездках по России и на конгрессы Священного союза. Ген.-адъютант (1817–23 и вновь с 1826). В 1821 вместе с М. С. Воронцовым и Н. Н. Новосильцовым составил проект отмены крепостного права (опубл. в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», 1872, № 4). Из-за конфликта с А. А. Аракчеевым М. в 1823 переведён в МИД. В 1824 отклонил предложение занять должность рос. посланника в королевстве Саксония и вышел в отставку.
После восшествия на престол имп. Николая I возвращён на воен. службу. В 1826–28 вновь в составе Свиты Е. И. В. по квартирмейстерской части (в 1827 переименована в Генеральный штаб). В 1826 направлен со спец. миссией в Персию: официально должен был известить Фетх-Али-шаха о вступлении имп. Николая I на престол, в действительности – попытаться смягчить напряжённость в рос.-перс. отношениях. Однако к этому моменту при дворе шаха уже приняли решение о начале войны с Россией. Посольство М. закончилось неудачно, он был задержан, содержался в Эриванской крепости, но благодаря вмешательству англ. посланника Дж. Макдональда был отпущен; вскоре, 2(14).9.1826, принял участие в сражении с перс. отрядом у рос. крепости Джалал-Оглы [ныне г. Степанаван области (марза) Лори, Армения]. В том же году представил имп. Николаю I проект реорганизации Морского министерства. Назначен членом К-та об образовании флота, которым разработано Положение о предварительном образовании Морского мин-ва, утверждённое Николаем I 24.8(5.9).1827. Нач. Морского (с 1831 Гл. морского) штаба Е. И. В. [20.6(2.7).1828–23.2(7.3).1855; и. д. с 25.3 (8.4).1828] и управляющий Морским мин-вом [5(17).2.1836–23.2(7.3).1855]. Осн. внимание уделял адм. и хозяйств. сторонам деятельности мор. ведомства, что к сер. 1850-х гг. привело к значит. технич. отставанию воен.-мор. сил России от состоявших гл. обр. из паровых судов флотов Великобритании и Франции. Одновременно чл. Гос. совета (с 1830), а также ген.-губернатор Вел. кн-ва Финляндского (1831–55), где руководил строительством Сайменского канала (1845–56). В 1828, во время рус.-тур. войны 1828–29, возглавлял десантную операцию по взятию тур. крепости Анапа (ныне г. Анапа) (награждён орденом Св. Георгия 3-й степени), затем командовал корпусом, осаждавшим тур. крепость Варна (награждён орденом Св. Александра Невского). Чрезвычайный посол в Константинополе (февр. – май 1853), добивался поддержки тур. властей в возникшем между Россией и Францией споре о влиянии в святых местах Палестины. Не добившись цели, объявил о разрыве дипломатич. отношений и покинул Константинополь. В Крымскую войну 1853–56 команд. отд. корпусом (1853–1854), получил в подчинение Таврич. губ., а также часть Херсонской губ. (на лев. берегу р. Юж. Буг), главнокоманд. всеми рос. военно-сухопутными и мор. силами в Крыму (1854–55). В соответствии с его планом ведения воен. действий весной 1854 для обороны Азовского м. в Керченском проливе затоплено св. 50 судов. Проиграл Альминское сражение 1854, после чего отвёл армию от Севастополя в направлении Бахчисарая. Накануне Севастопольской обороны 1854–55 приказал затопить часть кораблей Черноморского флота у входа в Севастопольскую бухту, чтобы предотвратить прорыв на рейд судов неприятеля. Предпринял несколько атак против франко-брит. армии, закончившихся поражениями рос. войск в Балаклавском сражении 13(25).10.1854 и Инкерманском сражении 1854. После неудачной попытки рос. войск в февр. 1855 овладеть Евпаторией М. отстранён от командования армией вступившим на престол имп. Александром II.
Воен. ген.-губернатор Кронштадта (1855–56). Чл. Моск. губернского к-та по крестьянскому делу (1858–59). По оценкам современников, М. был противоречивой личностью: его отличали огромная работоспособность, самоуверенность и цинизм. Прославился своими остротами, направленными, в частности, против современных ему гос. деятелей (опубл. в ж. «Русская старина», 1875, т. 12, № 3). М. владел одной из наиболее крупных частных библиотек С.-Петербурга (св. 50 тыс. томов). Чл. ВЭО (с 1819), РГО (с 1851), д.чл. (с 1823) и поч. чл. (с 1860) Моск. общества с. х-ва и др. Поч. чл. Рос. академии (с 1835). Вёл дневники (ныне в Рос. гос. архиве ВМФ).
В честь М. назван атолл Меншикова Маршалловых о-вов (др. назв. – Кваджалейн).
Награждён алмазными знаками к ордену Св. Александра Невского (1832), орденами Св. Владимира 1-й степени (1833), Св. Андрея Первозванного (1839; алмазными знаками к нему – в 1841) и др.
Сочинение:
Письма князя А. С. Меншикова к кн. М. Д. Горчакову. 1853–1855 // Русская старина. 1875. Т. 12. № 1–2.
Автор статьи: Ю. В. Старшов.