МЕНШИКОВ Александр Данилович
Граф (не позднее 1703), светлейший князь Священной Римской империи (1706), светлейший князь российский (1707), российский государственный и военный деятель, генерал-адмирал и генералиссимус (1727).
Из рода Меншиковых. Ближайший сподвижник и с юношеских лет друг Петра I. По-видимому, был взят им к себе денщиком из слуг Ф. Я. Лефорта, а не позднее 1694 стал бомбардиром Преображенского полка. Почти постоянно сопровождал Петра I в поездках по России и за границу, а также в воен. походах, вместе с ним обучался кораблестроению в Нидерландах и в Англии; корабельный подмастерье с 1699. Особую преданность царю М. выказал во время расследования стрелецкого восстания 1698, лично участвовал в пытках и казнях стрельцов. В Северной войне 1700–21 М. проявлял смелость, отвагу, организаторский талант и инициативу. Отличился при Нотебурга штурме 1702, назначен Петром I комендантом крепости, переименованной в Шлиссельбург. Вместе с царём в 1703 участвовал во взятии на абордаж швед. судов в устье р. Нева (стал 7-м кавалером ордена Св. Андрея Первозванного). Обер-комендант С.-Петербурга с его основания (1703), возглавлял оборону города от швед. флота (1704). Ген.-губернатор Ингерманландии (1703–08), Ингерманландской (с 1710 С.-Петербургской) губ. (1708–24, 1725–1727). В 1703 по указу Петра I заложил Олонецкую верфь и Шуйский оружейный завод (с 1712 Петровский завод, вокруг которого сложилась слобода, в 1777 преобразованная в г. Петрозаводск). В С.-Петербурге и близ него М. руководил строительством Адмиралтейской верфи (заложена в 1704), Петропавловской крепости (один из её бастионов в 1706–28 носил имя М.; после 1917 назв. возвращено), форта Кроншлот – первого укрепления Кронштадта (1703–04), Летнего дворца Петра I (1710–14), Зимнего дворца (1711–12; 1726–27), Александро-Невского мон. (с 1797 Александро-Невская лавра) (1712–24) и др. В 1705 назначен команд. рос. кавалерией. Разбил шведов, возглавляя союзную рос. и польско-саксонскую армию, в сражении при Калише 18(29).10.1706 в продолжавшейся Северной войне. В сражении при Лесной 28.9(9.10).1708 командовал левой колонной. Обнаружив измену гетмана И. С. Мазепы, М. во главе драгунских полков 2(13).11.1708 уничтожил резиденцию гетмана – г. Батурин. М. сыграл важную роль в Полтавской битве 1709, командуя сначала авангардом, затем левым флангом рос. армии; возглавлял преследование шведов до м. Переволочна, близ впадения р. Ворксла в Днепр, где 30.6(11.7).1709 пленил остатки швед. войска. Произведён в ген.- фельдмаршалы. Руководил осадой Риги (апр. – июнь 1710). В 1712–13 команд. рос. армией, ведшей воен. действия в швед. Померании, герцогстве Гольштейн-Готторп, а также на территории Дании (после поражения союзных России дат. войск в дек. 1712 при Гадебуше). В сражении при Фридрихштадте 31.1(11.2). 1713 командовал рос. кавалерией. Руководил осадой крепости Тённинг [капитулировала 4(15).5.1713] и г. Штеттин (ныне г. Щецин, Польша) [капитулировал 21.9(2.10).1713], который передал Пруссии, возможно, получив взятку от прус. короля Фридриха Вильгельма I, чем вызвал крайнее раздражение правительства Дании, также претендовавшей на Штеттин, и недовольство Петра I. В 1714 М. отозван из армии. Во время заграничных поездок Петра I (1716–17, 1722–23) М. фактически возглавлял государство. Сенатор (1717–27). Участвовал в следствии по делу царевича Алексея Петровича (1718). Первый президент Военной коллегии (наряду с А. А. Вейде; 1717–24 и вновь в 1726–27).
В 1714 избран ин. чл. Лондонского королевского общества, хотя, возможно, до конца жизни оставался неграмотным (однако есть свидетельства, что умел читать), научился ставить в документах и письмах свою подпись.
Был крупнейшим (вторым после Петра I) душевладельцем и землевладельцем. Ок. 70% владений М. составляли пожалования Петра I. К 1727 М. принадлежало св. 135 тыс. душ крестьян мужского пола, св. 3 тыс. сёл и деревень (по подсчётам С. М. Троицкого), 6 городов – Батурин, Копорье, Короп (ныне пос. гор. типа Черниговской обл., Украина),Почеп, Ямбург (ныне г. Кингисепп) и Ямполь (ныне пос. гор. типа Сумской обл., Украина), парадная резиденция Ораниенбаум (ныне г. Ломоносов). У М. было множество бриллиантов, изделий из золота, серебра и пр. Он организовал винокуренные, кожевенные, салотопенные и др. заводы, занимался внешней торговлей (экспортировал, в частности, пеньку, ворвань, рыбу). М. построил для себя дворцы на Васильевском о-ве в С.-Петербурге (1710–27, архитекторы Дж. М. Фонтана и Г. И. Шедель; ныне в нём находится музей, осн. экспозиция которого посвящена истории рос. культуры 1-й трети 18 в.), Большой дворец в Ораниенбауме (1711–1725, архитекторы Фонтана, Шедель) и т. н. Итальянский дворец в Кронштадте (1720–24, арх. И. Ф. Браунштейн). В своих дворцах М. часто устраивал пышные празднества и приёмы для Петра I, брал к себе детей Петра I и царицы Екатерины Алексеевны (будущей имп. Екатерины I) на время их отсутствия в С.-Петербурге, когда Пётр I находился в Прутском походе 1711 и Персидском походе 1722–23 и предпринимал заграничные поездки. М. финансировал стр-во Архангела Гавриила церкви в Москве, ц. Воскресения Христова на Васильевском о-ве в С.-Петербурге (1713; в 1730 разобрана), ц. Св. Вмч. Пантелеимона Целителя в Большом дворце в Ораниенбауме (1727; арх. Шедель). В 1712 основал Петропавловскую пустынь близ принадлежавшего ему Ораниенбурга Азовской губ., в дальнейшем являлся ктитором обители (ныне Раненбургский Петропавловский епархиальный мужской мон. в Чаплыгинском р-не Липецкой обл.).
В 1714–25 М. неоднократно оказывался под следствием, обвинялся в коррупции, махинациях с подрядами и взяточничестве (напр., в 1717–23 в ходе т. н. Почепского дела М. обвинён в незаконных захватах укр. земель). Несмотря на доказанность мн. должностных преступлений М. и наложенные на него штрафы, М. сохранял доверие Петра I, хотя прежней, как в «дополтавский» период, дружбы между ними уже не было. М. всегда поддерживал дружеские отношения с царицей Екатериной Алексеевной, которая не раз ходатайствовала за него перед Петром I.
После смерти Петра I в 1725 вместе с др. сподвижниками покойного императора с помощью гвардии возвёл на рос. престол имп. Екатерину I. Фактически возглавил государство: по его инициативе в 1726 образован Верховный тайный совет, в деятельности которого М. играл ведущую роль, он занял также высшие должности в армии и на флоте. Попытка Екатерины I в 1726 сделать М. герцогом Курляндским успеха не имела (этому воспротивилось местное дворянство). В мае 1727 М. добился, чтобы умиравшая Екатерина I подписала завещание, согласно которому после её смерти внук Петра I царевич Пётр Алексеевич (будущий имп. Пётр II) должен был вступить на рос. престол, а также заключить брак с одной из дочерей М. [обручение со старшей из них – Марией состоялось 25.5(5.6).1727]. С приходом к власти Петра II М., контролируя юного императора, неск. недель управлял государством. В июне 1727 М. тяжело заболел, и окружавшие Петра II вельможи (И. А. Долгоруков и др.) при активном участии воспитателя императора А. И. Остермана сумели добиться отстранения М. от власти. М. был взят под домашний арест 8(19).9.1727 [9(20) сент. издан указ Петра II о лишении М. всех должностей, наград и званий], 11(22) сент. сослан вместе с семьёй и свитой в Ораниенбург. По окончании следствия, которое велось с заметным обвинительным уклоном, владения и богатства М. были конфискованы, а сам он с семьёй 8(19).4.1728 сослан в г. Берёзов. В ссылке М. отличался смиренным и богобоязненным поведением, своими руками построил деревянную ц. Рождества Пресвятой Богородицы (1729; в 1764 сгорела), при которой он был похоронен. Могила М. не сохранилась (по-видимому, была смыта р. Сосьва).
Награждён орденом Св. Александра Невского (1725) и др. орденами.
В честь М. назван проспект в С.-Петербурге, улица в г. Зандам в Нидерландах, а также одна из малых планет. Близость М. к Петру I, история его возвышения и падения вызвала интерес мн. писателей и художников. Его образ нашёл отражение в мозаичной картине М. В. Ломоносова «Полтавская баталия», картине В. И. Сурикова «Меншиков в Берёзове» (ныне в Третьяковской галерее в Москве), романе А. Н. Толстого «Пётр I» и др.
С 2003 ежегодно проводится Рос. науч. конференция – Меншиковские чтения.
Источники:
Братья Олсуфьевы, обер-гофмейстеры Петра Великого. Переписка их с князем А. Д. Меншиковым (1717–1727) // Русский архив. 1883. № 5;
Крушение «полудержавного властелина». (Документы следственного дела кн. А. Д. Меншикова) // Вопросы истории. 1970. № 9;
Труды и дни А. Д. Меншикова. Повседневные записки делам князя А. Д. Меншикова. 1716–1720, 1726–1727. М., 2004.
Автор статьи: Е. В. Анисимов.