МЕНШИКОВ Александр Данилович

Граф (не позд­нее 1703), свет­лей­ший князь Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (1706), свет­лей­ший князь рос­сий­ский (1707), российский государственный и во­енный дея­тель, генерал-адмирал и ге­не­ра­лис­си­мус (1727).

Из ро­да Мен­ши­ко­вых . Бли­жай­ший спод­виж­ник и с юно­ше­ских лет друг Пет­ра I. По-ви­ди­мо­му, был взят им к се­бе ден­щи­ком из слуг Ф. Я. Ле­фор­та, а не позд­нее 1694 стал бом­бар­ди­ром Пре­об­ра­жен­ско­го пол­ка. Поч­ти по­сто­ян­но со­про­во­ж­дал Пет­ра I в по­езд­ках по Рос­сии и за гра­ни­цу, а так­же в во­ен. по­хо­дах, вме­сте с ним обу­чал­ся ко­раб­ле­строе­нию в Ни­дер­лан­дах и в Анг­лии; ко­ра­бель­ный под­мас­те­рье с 1699. Осо­бую пре­дан­ность ца­рю М. вы­ка­зал во вре­мя рас­сле­до­ва­ния стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1698, лич­но уча­ст­во­вал в пыт­ках и каз­нях стрель­цов. В Се­вер­ной вой­не 1700–21 М. про­яв­лял сме­лость, от­ва­гу, ор­га­ни­за­тор­ский та­лант и ини­циа­ти­ву. От­ли­чил­ся при Но­те­бур­га штур­ме 1702, на­зна­чен Пет­ром I ко­мен­дан­том кре­по­сти, пе­ре­име­но­ван­ной в Шлис­сель­бург. Вме­сте с ца­рём в 1703 уча­ст­во­вал во взя­тии на абор­даж швед. су­дов в устье р. Не­ва (стал 7-м ка­ва­ле­ром ор­де­на Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го). Обер-ко­мен­дант С.-Пе­тер­бур­га с его ос­но­ва­ния (1703), воз­глав­лял обо­ро­ну го­ро­да от швед. фло­та (1704). Ген.-гу­бер­на­тор Ин­гер­ман­лан­дии (1703–08), Ин­гер­ман­ланд­ской (с 1710 С.-Пе­тер­бург­ской) губ. (1708–24, 1725–1727). В 1703 по ука­зу Пет­ра I за­ло­жил Оло­нец­кую верфь и Шуй­ский ору­жей­ный за­вод (с 1712 Пет­ров­ский за­вод, во­круг ко­то­ро­го сло­жи­лась сло­бо­да, в 1777 пре­об­ра­зо­ван­ная в г. Пет­ро­за­водск). В С.-Пе­тер­бур­ге и близ не­го М. ру­ко­во­дил строи­тель­ст­вом Ад­ми­рал­тей­ской вер­фи (за­ло­же­на в 1704), Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти (один из её бас­тио­нов в 1706–28 но­сил имя М.; по­сле 1917 назв. воз­вра­ще­но), фор­та Крон­шлот – пер­во­го ук­ре­п­ле­ния Крон­штад­та (1703–04), Лет­не­го двор­ца Пет­ра I (1710–14), Зим­не­го двор­ца (1711–12; 1726–27), Алек­сан­д­ро-Нев­ско­го мон. (с 1797 Алек­сан­д­ро-Нев­ская лав­ра) (1712–24) и др. В 1705 на­зна­чен ко­манд. рос. ка­ва­ле­ри­ей. Раз­бил шве­дов, воз­глав­ляя со­юз­ную рос. и поль­ско-сак­сон­скую ар­мию, в сра­же­нии при Ка­ли­ше 18(29).10.1706 в про­дол­жав­шей­ся Се­вер­ной вой­не. В сра­же­нии при Лес­ной 28.9(9.10).1708 ко­ман­до­вал ле­вой ко­лон­ной. Об­на­ру­жив из­ме­ну гет­ма­на И. С. Ма­зе­пы, М. во гла­ве дра­гун­ских пол­ков 2(13).11.1708 унич­то­жил ре­зи­ден­цию гет­ма­на – г. Ба­ту­рин. М. сыг­рал важ­ную роль в Пол­тав­ской бит­ве 1709, ко­ман­дуя сна­ча­ла аван­гар­дом, за­тем ле­вым флан­гом рос. ар­мии; воз­глав­лял пре­сле­до­ва­ние шве­дов до м. Пе­ре­во­лоч­на, близ впа­де­ния р. Вор­кс­ла в Днепр, где 30.6(11.7).1709 пле­нил ос­тат­ки швед. вой­ска. Про­из­ве­дён в ген.- фельд­мар­ша­лы. Ру­ко­во­дил оса­дой Ри­ги (апр. – июнь 1710). В 1712–13 ко­манд. рос. ар­ми­ей, вед­шей во­ен. дей­ст­вия в швед. По­ме­ра­нии, гер­цог­ст­ве Голь­штейн-Гот­торп, а так­же на тер­ри­то­рии Да­нии (по­сле по­ра­же­ния со­юз­ных Рос­сии дат. войск в дек. 1712 при Га­де­бу­ше). В сра­же­нии при Фрид­рих­штад­те 31.1(11.2). 1713 ко­ман­до­вал рос. ка­ва­ле­ри­ей. Ру­ко­во­дил оса­дой кре­по­сти Тён­нинг [ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла 4(15).5.1713] и г. Штет­тин (ны­не г. Ще­цин, Поль­ша) [ка­пи­ту­ли­ро­вал 21.9(2.10).1713], ко­то­рый пе­ре­дал Прус­сии, воз­мож­но, по­лу­чив взят­ку от прус. ко­ро­ля Фрид­ри­ха Виль­гель­ма I, чем вы­звал край­нее раз­дра­же­ние пра­ви­тель­ст­ва Да­нии, так­же пре­тен­до­вав­шей на Штет­тин, и не­до­воль­ст­во Пет­ра I. В 1714 М. ото­зван из ар­мии. Во вре­мя за­гра­нич­ных по­ез­док Пет­ра I (1716–17, 1722–23) М. фак­ти­че­ски воз­глав­лял го­су­дар­ст­во. Се­на­тор (1717–27). Уча­ст­во­вал в след­ст­вии по де­лу ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча (1718). Пер­вый пре­зи­дент Во­ен­ной кол­ле­гии (на­ря­ду с А. А. Вей­де; 1717–24 и вновь в 1726–27).

В 1714 из­бран ин. чл. Лон­дон­ско­го ко­ро­лев­ско­го об­ще­ст­ва, хо­тя, воз­мож­но, до кон­ца жиз­ни ос­та­вал­ся не­гра­мот­ным (од­на­ко есть сви­де­тель­ст­ва, что умел чи­тать), нау­чил­ся ста­вить в до­ку­мен­тах и пись­мах свою под­пись.

Был круп­ней­шим (вто­рым по­сле Пет­ра I) ду­ше­вла­дель­цем и зем­ле­вла­дель­цем. Ок. 70% вла­де­ний М. со­став­ля­ли по­жа­ло­ва­ния Пет­ра I. К 1727 М. при­над­ле­жа­ло св. 135 тыс. душ кре­сть­ян муж­ско­го по­ла, св. 3 тыс. сёл и де­ре­вень (по под­счё­там С. М. Тро­иц­ко­го), 6 го­ро­дов – Ба­ту­рин, Ко­по­рье, Ко­роп (ны­не пос. гор. ти­па Чер­ни­гов­ской обл., Ук­раи­на),По­чеп, Ям­бург (ны­не г. Кин­ги­сепп) и Ям­поль (ны­не пос. гор. ти­па Сум­ской обл., Ук­раи­на), па­рад­ная ре­зи­ден­ция Ора­ни­ен­ба­ум (ны­не г. Ло­мо­но­сов). У М. бы­ло мно­же­ст­во брил­ли­ан­тов, из­де­лий из зо­ло­та, се­реб­ра и пр. Он ор­га­ни­зо­вал ви­но­ку­рен­ные, ко­же­вен­ные, са­ло­то­пен­ные и др. за­во­ды, за­ни­мал­ся внеш­ней тор­гов­лей (экс­пор­ти­ро­вал, в ча­ст­но­сти, пень­ку, во­рвань, ры­бу). М. по­стро­ил для се­бя двор­цы на Ва­силь­ев­ском о-ве в С.-Пе­тер­бур­ге (1710–27, ар­хи­тек­то­ры Дж. М. Фон­та­на и Г. И. Ше­дель; ны­не в нём на­хо­дит­ся му­зей, осн. экс­по­зи­ция ко­то­ро­го по­свя­ще­на ис­то­рии рос. куль­ту­ры 1-й тре­ти 18 в.), Боль­шой дво­рец в Ора­ни­ен­бау­ме (1711–1725, ар­хи­тек­то­ры Фон­та­на, Ше­дель) и т. н. Италь­ян­ский дво­рец в Крон­штад­те (1720–24, арх. И. Ф. Бра­ун­штейн). В сво­их двор­цах М. час­то уст­раи­вал пыш­ные празд­не­ст­ва и приё­мы для Пет­ра I, брал к се­бе де­тей Пет­ра I и ца­ри­цы Ека­те­ри­ны Алек­се­ев­ны (бу­ду­щей имп. Ека­те­ри­ны I) на вре­мя их от­сут­ствия в С.-Пе­тер­бур­ге, ко­гда Пётр I на­хо­дил­ся в Прут­ском по­хо­де 1711 и Пер­сид­ском по­хо­де 1722–23 и пред­при­ни­мал за­гра­нич­ные по­езд­ки. М. фи­нан­си­ро­вал стр-во Ар­хан­ге­ла Гав­рии­ла церк­ви в Мо­ск­ве, ц. Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва на Ва­силь­ев­ском о-ве в С.-Пе­тер­бур­ге (1713; в 1730 ра­зо­бра­на), ц. Св. Вмч. Пан­те­леи­мо­на Це­ли­те­ля в Боль­шом двор­це в Ора­ни­ен­бау­ме (1727; арх. Ше­дель). В 1712 ос­но­вал Пе­тро­пав­лов­скую пус­тынь близ при­над­ле­жав­ше­го ему Ора­ни­ен­бур­га Азов­ской губ., в даль­ней­шем яв­лял­ся кти­то­ром оби­те­ли (ны­не Ра­нен­бург­ский Пе­тро­пав­лов­ский епар­хи­аль­ный муж­ской мон. в Ча­п­лы­гин­ском р-не Ли­пец­кой обл.).

В 1714–25 М. не­од­но­крат­но ока­зы­вал­ся под след­ст­ви­ем, об­ви­нял­ся в кор­руп­ции, ма­хи­на­ци­ях с под­ря­да­ми и взя­точ­ни­че­ст­ве (напр., в 1717–23 в хо­де т. н. По­чеп­ско­го де­ла М. об­ви­нён в не­за­кон­ных за­хва­тах укр. зе­мель). Не­смот­ря на до­ка­зан­ность мн. долж­но­ст­ных пре­сту­п­ле­ний М. и на­ло­жен­ные на не­го штра­фы, М. со­хра­нял до­ве­рие Пет­ра I, хо­тя преж­ней, как в «до­пол­тав­ский» пе­ри­од, друж­бы ме­ж­ду ни­ми уже не бы­ло. М. все­гда под­дер­жи­вал дру­же­ские от­но­ше­ния с ца­ри­цей Ека­те­ри­ной Алек­се­ев­ной, ко­то­рая не раз хо­да­тай­ст­во­ва­ла за не­го пе­ред Пет­ром I.

По­сле смер­ти Пет­ра I в 1725 вме­сте с др. спод­виж­ни­ка­ми по­кой­но­го им­пе­ра­то­ра с по­мо­щью гвар­дии воз­вёл на рос. пре­стол имп. Ека­те­ри­ну I. Фак­ти­че­ски воз­гла­вил го­су­дар­ст­во: по его ини­циа­ти­ве в 1726 об­ра­зо­ван Вер­хов­ный тай­ный со­вет, в дея­тель­но­сти ко­то­ро­го М. иг­рал ве­ду­щую роль, он за­нял так­же выс­шие долж­но­сти в ар­мии и на фло­те. По­пыт­ка Ека­те­ри­ны I в 1726 сде­лать М. гер­цо­гом Кур­лянд­ским ус­пе­ха не име­ла (это­му вос­про­ти­ви­лось ме­ст­ное дво­рян­ст­во). В мае 1727 М. до­бил­ся, что­бы уми­рав­шая Ека­те­ри­на I под­пи­са­ла за­ве­ща­ние, со­глас­но ко­то­ро­му по­сле её смер­ти внук Пет­ра I ца­ре­вич Пётр Алек­се­евич (бу­ду­щий имп. Пётр II) дол­жен был всту­пить на рос. пре­стол, а так­же за­клю­чить брак с од­ной из до­че­рей М. [об­ру­че­ние со стар­шей из них – Ма­ри­ей со­стоя­лось 25.5(5.6).1727]. С при­хо­дом к вла­сти Пет­ра II М., кон­тро­ли­руя юно­го им­пе­ра­то­ра, неск. не­дель управ­лял го­су­дар­ст­вом. В ию­не 1727 М. тя­же­ло за­бо­лел, и ок­ру­жав­шие Пет­ра II вель­мо­жи (И. А. Дол­го­ру­ков и др.) при ак­тив­ном уча­стии вос­пи­та­те­ля им­пе­ра­то­ра А. И. Ос­тер­ма­на су­ме­ли до­бить­ся от­стра­не­ния М. от вла­сти. М. был взят под до­маш­ний арест 8(19).9.1727 [9(20) сент. из­дан указ Пет­ра II о ли­ше­нии М. всех долж­но­стей, на­град и зва­ний], 11(22) сент. со­слан вме­сте с семь­ёй и сви­той в Ора­ни­ен­бург. По окон­ча­нии след­ст­вия, ко­то­рое ве­лось с за­мет­ным об­ви­ни­тель­ным ук­ло­ном, вла­де­ния и бо­гат­ст­ва М. бы­ли кон­фи­ско­ва­ны, а сам он с семь­ёй 8(19).4.1728 со­слан в г. Бе­рё­зов. В ссыл­ке М. от­ли­чал­ся сми­рен­ным и бо­го­бо­яз­нен­ным по­ве­де­ни­ем, свои­ми ру­ка­ми по­стро­ил де­ре­вян­ную ц. Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1729; в 1764 сго­ре­ла), при ко­то­рой он был по­хо­ро­нен. Мо­ги­ла М. не со­хра­ни­лась (по-ви­ди­мо­му, бы­ла смы­та р. Сось­ва).

На­гра­ж­дён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1725) и др. ор­де­на­ми.

В честь М. на­зван про­спект в С.-Пе­тер­бур­ге, ули­ца в г. Зан­дам в Ни­дер­лан­дах, а так­же од­на из ма­лых пла­нет. Бли­зость М. к Пет­ру I, ис­то­рия его воз­вы­ше­ния и па­де­ния вы­зва­ла ин­те­рес мн. пи­са­те­лей и ху­дож­ни­ков. Его об­раз на­шёл от­ра­же­ние в мо­за­ич­ной кар­ти­не М. В. Ло­мо­но­со­ва «Пол­тав­ская ба­та­лия», кар­ти­не В. И. Су­ри­ко­ва «Мен­ши­ков в Бе­рё­зо­ве» (ны­не в Треть­я­ков­ской га­ле­рее в Мо­ск­ве), ро­ма­не А. Н. Тол­сто­го «Пётр I» и др.

С 2003 еже­год­но про­во­дит­ся Рос. ­науч. кон­фе­рен­ция – Мен­ши­ков­ские чте­ния.

Ис­точники:

Бра­тья Ол­суфь­е­вы, обер-гоф­мей­сте­ры Пет­ра Ве­ли­ко­го. Пе­ре­пис­ка их с кня­зем А. Д. Мен­ши­ко­вым (1717–1727) // Рус­ский ар­хив. 1883. № 5;

Кру­ше­ние «по­лу­дер­жав­но­го вла­сте­ли­на». (До­ку­мен­ты след­ст­вен­но­го де­ла кн. А. Д. Мен­ши­ко­ва) // Во­про­сы ис­то­рии. 1970. № 9;

Тру­ды и дни А. Д. Мен­шико­ва. По­все­днев­ные за­пис­ки де­лам кня­зя А. Д. Мен­ши­ко­ва. 1716–1720, 1726–1727. М., 2004.

Автор статьи: Е. В. Ани­си­мов.