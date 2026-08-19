МЕНЬШЕВИКИ

В 1903–17 чле­ны одной из фрак­ций (на­ря­ду с боль­ше­ви­ка­ми) в со­ста­ве РСДРП , за­тем, по­сле вы­хо­да боль­ше­ви­ков, чле­ны всей РСДРП [в авг. 1917 – вес­ной 1918 на­зы­ва­лась РСДРП (объ­еди­нён­ная)].

Фрак­ция М. об­ра­зо­ва­лась на 2-м съез­де РСДРП (1903), на­зва­ние (пер­во­на­чаль­но «мень­шин­ст­во») от­ра­зи­ло ито­ги вы­бо­ров ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов пар­тии, яв­ля­ет­ся ус­лов­ным, по­сколь­ку со­от­но­ше­ние сил ме­ж­ду фрак­ция­ми не­од­но­крат­но ме­ня­лось. Ли­де­ры и идео­ло­ги М. – Ю. О. Мар­тов, П. Б. Ак­сель­род, Г. В. Пле­ха­нов, А. Н. По­тре­сов, А. С. Мар­ты­нов, Ф. И. Дан, И. Г. Це­ре­те­ли, Н. С. Чхе­ид­зе и др. Пе­чат­ные ор­га­ны: газ. «Ис­кра» (кон. 1903–05), ж. «Го­лос со­ци­ал-де­мо­кра­та» (1908–11, Же­не­ва, Па­риж), га­зе­ты «На­ша за­ря» (1910–14, С.-Пе­тер­бург), «Луч» (1912–1914, С.-Пе­тер­бург), «Ра­бо­чая га­зе­та» (1917, Пет­ро­град) и др.

В це­лом М. пред­став­ля­ли со­бой цен­три­ст­ское кры­ло в рос. ре­во­люц. дви­же­нии, хо­тя и не бы­ли еди­ным те­че­ни­ем, а рас­па­да­лись на «пра­вых» (по ря­ду во­про­сов сбли­жа­лись с ли­бе­ра­лами), «ле­вых» (близ­ки к боль­ше­ви­кам) и «центр». В пе­рио­ды подъ­ё­ма ре­во­люц. дви­же­ния во мно­гом сбли­жа­лись с боль­ше­ви­ка­ми, а во вре­мя его спа­да – с ли­бе­ра­ла­ми. Опи­ра­лись на мар­кси­ст­ские идеи пре­им. кон. 19 в. (в от­ли­чие от боль­ше­ви­ков, ко­то­рые ори­ен­ти­ро­ва­лись на идеи ра­ди­каль­но­го мар­ксиз­ма, из­ло­жен­ные в «Ма­ни­фе­сте Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии» и др. ра­бо­тах К. Мар­кса и Ф. Эн­гель­са ран­не­го пе­рио­да). Об­раз­цом для М. слу­жи­ли за­пад­ные со­ци­ал-де­мо­кра­тич. пар­тии Ин­тер­на­цио­на­ла 2-го.

Как и боль­ше­ви­ки, М. при­зна­ва­ли не­об­хо­ди­мость воо­руж. вос­ста­ния про­тив са­мо­дер­жа­вия, ус­та­нов­ле­ния дик­та­ту­ры про­ле­та­риа­та и по­строе­ния со­циа­лиз­ма, од­на­ко по-дру­го­му ви­де­ли тем­пы про­дви­же­ния к этим це­лям, ме­то­ды ре­во­люц. дей­ст­вия, до­пус­ти­мую «це­ну» ре­во­лю­ции. Ак­тив­но про­тес­то­ва­ли про­тив ле­нин­ско­го «ульт­ра­цен­тра­лиз­ма» и «во­ж­диз­ма», тя­го­те­ли к ком­про­мис­сам в так­тич. об­лас­ти и к ле­галь­ной дея­тель­но­сти. Счи­та­ли, что кре­сть­ян­ст­во мо­жет силь­но ос­лож­нить дос­ти­же­ние по­бе­ды в де­мо­кра­тич. ре­во­лю­ции сво­им сти­хий­ным бун­тар­ст­вом, по­ли­тич. не­соз­на­тель­но­стью, а ак­тив­ную и час­то да­же ру­ко­во­дя­щую роль в этой ре­во­лю­ции от­во­ди­ли ли­бе­раль­ной бур­жуа­зии.

Кон­фликт М. и боль­ше­ви­ков стре­ми­тель­но раз­рас­тал­ся. В кон. 1903 М. за­ня­ли ли­ди­рую­щее по­ло­же­ние в ре­дак­ции газ. «Ис­кра», став­шей их идео­ло­гич. шта­бом. Вес­ной 1905 со­зва­ли кон­фе­рен­цию в Же­не­ве, из­брав­шую ру­ко­во­дя­щий центр пар­тии – Ор­га­ни­зац. ко­мис­сию РСДРП (боль­ше­ви­ки то­гда же про­ве­ли в Лон­до­не т. н. 3-й съезд РСДРП, пы­та­ясь при­дать ему об­ще­пар­тий­ный ха­рак­тер).

В ре­во­лю­цию 1905–07 М. пре­дос­те­ре­га­ли ра­бо­чих от воз­мож­ной по­пыт­ки за­хва­та вла­сти, по­сколь­ку для это­го, по их мне­нию, не сло­жи­лись объ­ек­тив­ные ус­ло­вия. Ре­ше­ние аг­рар­ной про­бле­мы М. ви­де­ли в му­ни­ци­па­ли­за­ции зем­ли – «от­чу­ж­де­нии» (без­воз­мезд­но или за вы­куп) по­ме­щичь­их, ка­зён­ных, удель­ных и мо­на­стыр­ских зе­мель и пе­ре­да­че их в рас­по­ря­же­ние ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния (му­ни­ци­па­ли­те­тов) с воз­мож­но­стью арен­ды кре­сть­я­на­ми. Ут­вер­жда­ли, что от­стра­не­ние бур­жуа­зии от уча­стия в ре­во­люц. дви­же­нии при­ве­дёт к его ос­лаб­ле­нию. Од­на­ко под влия­ни­ем не­бы­ва­ло­го подъ­ё­ма клас­со­вой борь­бы и на­стой­чи­вых тре­бо­ва­ний ра­бо­чих вос­ста­но­вить пар­тий­ное един­ст­во в РСДРП так­ти­ка М. в 1905 «по­ле­ве­ла». Они ак­тив­но ру­ко­во­ди­ли ста­чеч­ным дви­же­ни­ем, ве­ли ре­во­люц. ра­бо­ту в ар­мии, уча­ст­во­ва­ли вме­сте с боль­ше­ви­ка­ми в ра­бо­те Со­ве­тов ра­бо­чих де­пу­та­тов и в Де­кабрь­ских воо­ру­жён­ных вос­ста­ни­ях 1905. По­сле из­да­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 ряд ли­де­ров М. (Ю. О. Мар­тов, П. Б. Ак­сель­род, Ф. И. Дан и др.) не­на­дол­го воз­вра­ти­лись в Рос­сию. В кон­це дек. 1905 про­изош­ло слия­ние мень­ше­ви­ст­ской Организац. комиссии и боль­ше­ви­ст­ско­го ЦК на па­ри­тет­ных на­ча­лах, соз­дан объ­е­ди­нён­ный ЦК РСДРП, под­го­то­вив­ший 4-й (т. н. Объ­е­ди­ни­тель­ный) съезд РСДРП (ап­рель – май 1906, Сток­гольм), на ко­то­ром боль­шин­ст­во де­ле­га­тов со­став­ля­ли М. Ре­зо­лю­ции съез­да, со­став­лен­ные в ду­хе вновь «по­пра­вев­шей» в пе­ри­од спа­да ре­во­лю­ции так­ти­ки М., ори­ен­ти­ро­ва­ли про­ле­та­ри­ат на под­держ­ку Гос. ду­мы, ко­то­рая при­зна­ва­лась ана­ло­гом пар­ла­мен­тов в зап.-ев­роп. стра­нах. По аг­рар­но­му во­про­су при­ня­та про­грам­ма му­ни­ци­па­ли­за­ции, од­на­ко по тре­бо­ва­нию боль­ше­ви­ков сло­во «от­чу­ж­де­ние» в ней за­ме­не­но сло­вом «кон­фи­ска­ция». М. ли­ди­ро­ва­ли сре­ди со­ци­ал-де­мо­кра­тич. де­пу­та­тов Гос. ду­мы всех со­зы­вов.

В 1906–07 в Рос­сии на­счи­ты­ва­лось ок. 20–30 тыс. М., их влия­ние бы­ло наи­бо­лее силь­но в С.-Пе­тер­бур­ге, Мо­ск­ве, зап. и юж. рай­онах стра­ны и в За­кав­ка­зье. По­сле по­ра­же­ния ре­во­лю­ции 1905–07 чис­лен­ность фрак­ции (как и чис­лен­ность боль­ше­ви­ков) зна­чи­тель­но со­кра­ти­лась. Бóльшая часть М. вы­сту­па­ла за со­хра­не­ние как ле­галь­ных, так и не­ле­галь­ных форм ор­га­ни­за­ции, под­чёр­ки­вая осо­бую зна­чи­мость пер­вых. Груп­па «ли­к­ви­да­то­ров» (А. Н. По­тре­сов и др.) при­зы­ва­ла в но­вых по­ли­тич. ус­ло­ви­ях от­ка­зать­ся от не­ле­галь­ной дея­тель­но­сти и пе­ре­не­сти центр тя­же­сти парт. ра­бо­ты в проф­сою­зы, раз­но­го ро­да ле­галь­ные ор­га­ни­за­ции и Гос. ду­му. Не­боль­шая груп­па «мень­ше­ви­ков-пар­тий­цев» (Г. В. Пле­ха­нов и др.) тре­бо­ва­ла со­хра­не­ния не­ле­галь­ных парт. струк­тур. Борь­ба М. и боль­ше­ви­ков вновь рез­ко обо­ст­ри­лась. В от­вет на про­ве­де­ние боль­ше­ви­ка­ми по ини­циа­ти­ве В. И. Ле­ни­на са­мо­сто­ят. кон­фе­рен­ции (янв. 1912, Пра­га) М. со­зва­ли свою кон­фе­рен­цию (авг. – сент. 1912, Ве­на), на ко­то­рой из­бра­ли Ор­га­ни­зац. к-т РСДРП. На Вен­ской кон­фе­рен­ции М. по так­тич. со­об­ра­же­ни­ям, что­бы при­влечь го­ло­са из­би­ра­те­лей на­ка­ну­не вы­бо­ров в 4-ю Гос. ду­му, вы­дви­ну­ли тре­бо­ва­ния все­об­ще­го из­би­рат. пра­ва, со­блю­де­ния сво­бо­ды коа­ли­ций, со­б­ра­ний, пе­ча­ти; ло­зунг кон­фи­ска­ции зем­ли был снят как по­те­ряв­ший свою ак­ту­аль­ность в свя­зи со сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мой. По нац. во­про­су М. под влия­ни­ем Бун­да взя­ли на воо­ру­же­ние ло­зунг куль­тур­но-на­цио­наль­ной ав­то­но­мии.

В 1-ю ми­ро­вую вой­ну М. пе­ре­жи­ва­ли ост­рый идей­но-ор­га­ни­за­ци­он­ный кри­зис. Бóльшая часть их (М.-ин­тер­на­цио­на­ли­сты – Ю. О. Мар­тов, П. Б. Ак­сель­род и др.) тре­бо­ва­ла ско­рей­ше­го за­клю­че­ния ми­ра без ан­нек­сий и кон­три­бу­ции. Часть М. за­ня­ла по­зи­цию «не­про­ти­во­дей­ст­вия» вой­не (А. Н. По­тре­сов и др.) или ак­тив­но­го обо­рон­че­ст­ва (Г. В. Пле­ха­нов, П. П.Мас­лов и др.). М.-обо­рон­цы ру­ко­во­ди­ли ра­бо­чи­ми груп­па­ми во­ен­но- про­мыш­лен­ных ко­ми­те­тов (К. А. Гвоз­дев воз­глав­лял ра­бо­чую груп­пу в Центр. во­ен.-пром. к-те), что в даль­ней­шем спо­соб­ст­во­ва­ло рос­ту из­вест­нос­ти М. сре­ди на­се­ле­ния. М.-ин­тер­на­цио­на­ли­сты уча­ст­во­ва­ли в Цим­мер­вальд­ской (1915) и Кин­таль­ской (1916) ме­ж­ду­нар. со­циа­ли­стич. кон­фе­рен­ци­ях, при­няв­ших ре­зо­лю­ции о борь­бе за ско­рей­шее пре­кра­ще­ние им­пе­риа­ли­стич. вой­ны.

По­сле Февр. ре­во­лю­ции 1917, в ко­то­рой М. не при­ни­ма­ли ак­тив­но­го уча­стия, из ссыл­ки и эмиг­ра­ции вер­ну­лись мно­гие их ли­де­ры. В Пет­ро­гра­де, Мо­ск­ве и ря­де др. го­ро­дов на­чал­ся про­цесс объ­е­ди­не­ния рас­пы­лён­ных мень­ше­ви­ст­ских ор­га­ни­за­ций. Все М. ис­хо­ди­ли из убе­ж­де­ния, что в Рос­сии по­ка от­сут­ству­ют ма­те­ри­аль­ные и куль­тур­ные пред­по­сыл­ки для со­циа­ли­стич. ре­во­лю­ции. Часть М. (М.-ин­тер­на­цио­на­ли­сты) по­сле па­де­ния са­мо­дер­жа­вия ста­ла рас­смат­ри­вать бур­жуа­зию как контр­ре­во­люц. си­лу и при­зы­вать про­ле­та­ри­ат за­нять са­мо­сто­ят. клас­со­вую по­зи­цию. Од­на­ко по­ли­ти­ку М. оп­ре­де­ля­ли ли­де­ры цен­три­ст­ско­го на­прав­ле­ния (Ф. И. Дан, М. И. Ли­бер, И. Г. Це­ре­те­ли, Н. С. Чхе­ид­зе и др.). Они под­чёр­ки­ва­ли об­ще­на­цио­наль­ный ха­рак­тер Февр. ре­во­лю­ции, счи­та­ли, что про­дви­же­ние стра­ны к де­мо­кра­тии, ми­ру, вос­ста­нов­ле­нию раз­ру­шен­но­го вой­ной хо­зяй­ст­ва долж­но про­ис­хо­дить в об­ста­нов­ке гражд. со­гла­сия, сою­за про­ле­та­риа­та с бур­жуа­зи­ей, под­дер­жи­ва­ли курс на со­гла­ше­ние с ли­бе­ра­ла­ми и по­ли­ти­ку «ре­во­лю­ци­он­но­го обо­рон­че­ст­ва» – за­щи­ты но­вой де­мо­кра­тич. Рос­сии от внеш­не­го вра­га. М. бы­ст­ро пре­вра­ти­лись в од­ну из са­мых влия­тель­ных по­ли­тич. сил в стра­не, ста­ли иг­рать ве­ду­щую роль во мно­гих Со­ве­тах (Н. С. Чхе­ид­зе из­бран пред. Пет­рогр. со­ве­та ра­бо­чих и сол­дат­ских де­пу­та­тов, Ф. И. Дан воз­гла­вил ЦИК, из­бран­ный в ию­не на 1-м Все­рос. съез­де со­ве­тов) и в проф­сою­зах, вхо­ди­ли в со­став коа­ли­ци­он­но­го Врем. пра­ви­тель­ст­ва (И. Г. Це­ре­те­ли, М. И. Ско­бе­лев, А. М. Ни­ки­тин, П. М. Ма­лян­то­вич и др.). Ре­ше­ние осн. со­ци­аль­ных во­про­сов (о зем­ле и др.) М. от­кла­ды­ва­ли до со­зы­ва Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния, с ко­то­рым свя­зы­ва­ли на­де­ж­ды на ус­та­нов­ле­ние в Рос­сии де­мо­кра­тич. строя.

Об­ще­рос­сий­ская кон­фе­рен­ция РСДРП, со­сто­яв­шая­ся в мае 1917 в Пет­ро­гра­де по­сле вы­хо­да из пар­тии боль­ше­ви­ков, вы­ра­бо­та­ла по­ли­тич. плат­фор­му РСДРП в ду­хе «ре­во­лю­ци­он­но­го обо­рон­че­ст­ва». В авг. 1917 М. про­ве­ли т. н. объ­е­ди­ни­тель­ный съезд РСДРП в Пет­ро­гра­де (222 де­ле­га­та, пред­став­ляв­шие 146 ор­га­ни­за­ций об­щей чис­лен­но­стью св. 190 тыс. чел.; пре­об­ла­да­ли М.-обо­рон­цы). Вско­ре кри­зис коа­ли­ци­он­ной по­ли­ти­ки Врем. пра­ви­тель­ст­ва и со­ци­аль­ная пас­сив­ность РСДРП(о) по­дор­ва­ли её ав­то­ри­тет сре­ди на­се­ле­ния стра­ны.

Октябрьскую ре­во­лю­цию 1917 М. прин­ци­пи­аль­но от­верг­ли, счи­тая её ан­ти­де­мо­кра­ти­че­ской и про­ти­во­ре­ча­щей уче­нию К. Марк­са аван­тю­рой боль­ше­ви­ков. По ре­ше­нию ЦК РСДРП(о) пра­вые М. от­ка­за­лись уча­ст­во­вать в ра­бо­те 2-го съез­да Со­ве­тов, позд­нее съезд по­ки­ну­ли так­же ле­вые М. По­сле по­дав­ле­ния Ке­рен­ско­го – Крас­но­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 ЦК РСДРП(о) при­нял ре­ше­ние об от­ка­зе от воо­руж. борь­бы за власть, вы­ска­зал­ся за со­гла­ше­ние с боль­ше­ви­ка­ми на ос­но­ве при­зна­ния «рав­но­пра­вия всей ре­во­люц. де­мо­кра­тии», под­дер­жал ло­зунг од­но­род­но­го со­циа­ли­стич. пра­ви­тель­ст­ва. В от­вет из со­ста­ва ЦК вы­шли пред­ста­ви­те­ли пра­во­го кры­ла пар­тии (А. Н. По­тре­сов и др.), счи­тав­шие не­до­пус­ти­мым лю­бое со­гла­ше­ние с боль­ше­ви­ка­ми. На чрез­вы­чай­ном съез­де РСДРП(о) (но­яб. – дек. 1917, Пет­ро­град) по­бе­дил ле­во­цен­три­ст­ский блок Мар­то­ва – Да­на, от­ка­зав­ший­ся от ак­тив­ной борь­бы с боль­ше­ви­ка­ми. Тем не ме­нее М. по­тер­пе­ли пол­ное по­ра­же­ние на вы­бо­рах в Уч­ре­дит. со­б­ра­ние в кон. 1917 (3% го­ло­сов из­би­ра­те­лей). По­сле раз­го­на боль­ше­ви­ка­ми Уч­ре­дит. со­б­ра­ния [6(19).1.1918] М. вы­ска­за­лись про­тив ра­ти­фи­ка­ции Бре­ст­ско­го ми­ра 1918, но про­дол­жа­ли ра­бо­тать в Со­ве­тах, уча­ст­во­ва­ли в оп­по­зи­ци­он­ном по от­но­ше­нию к сов. вла­сти и бы­ст­ро раз­гром­лен­ном ею дви­же­нии «упол­но­мо­чен­ных от фаб­рик и за­во­дов», пы­та­лись со­хра­нить свои по­зи­ции в проф­сою­зах и ко­опе­ра­ти­вах. Од­на­ко боль­ше­ви­ст­ское ру­ко­во­дство на­ча­ло про­во­дить ре­прес­сии про­тив чле­нов РСДРП. Чис­лен­ность пар­тии бы­ст­ро па­да­ла. Про­цесс вы­тес­не­ния РСДРП из боль­шой по­ли­ти­ки рас­тя­нул­ся на неск. лет. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК РСФСР от 14.6.1918 чле­ны РСДРП, как и пра­вые эсе­ры, бы­ли ис­клю­че­ны из Со­ве­тов всех уров­ней и фак­ти­че­ски ока­за­лись на по­лу­ле­галь­ном по­ло­же­нии. Од­на­ко в окт. 1918 ВЦИК РСФСР, учи­ты­вая прин­ци­пи­аль­ный от­каз ру­ко­во­дства РСДРП от сою­за с бур­жу­аз­ны­ми пар­тия­ми и груп­па­ми «как рос­сий­ски­ми, так и ино­стран­ны­ми», вновь раз­ре­шил чле­нам РСДРП (кро­ме пра­вых) уча­ст­во­вать в ра­бо­те Со­ве­тов и в ор­га­ни­за­ции обо­ро­ны стра­ны. То­гда же ЦК РСДРП да­же при­знал боль­ше­ви­ст­ский ок­тябрь­ский пе­ре­во­рот «ис­то­ри­че­ски не­об­хо­ди­мым». Все­рос. парт. со­ве­ща­ние РСДРП (27.12.1918–1.1.1919, Мо­ск­ва) под­твер­ди­ло от­каз пар­тии от бло­ков с «пар­тия­ми иму­щих клас­сов» и де­мо­кра­тич. пар­тия­ми, со­труд­ни­чав­ши­ми с ан­ти­боль­ше­ви­ст­ски­ми си­ла­ми (эсе­ра­ми и др.). В авг. 1919 ЦК РСДРП при­звал к ре­во­люц. свер­же­нию ре­жи­мов А. В. Кол­ча­ка и А. И. Де­ни­ки­на на Вос­то­ке и Юге Рос­сии. Чле­ны РСДРП осу­ж­да­ли, с од­ной сто­ро­ны, ино­стран­ную во­ен­ную ин­тер­вен­цию в Рос­сии 1918–22, с дру­гой – боль­ше­ви­ст­скую по­ли­ти­ку «крас­но­го тер­ро­ра» и «во­ен­но­го ком­му­низ­ма».

Ле­том 1919 ЦК РСДРП в сво­ей про­грамм­ной дек­ла­ра­ции («Что де­лать?») по­тре­бо­вал де­мо­кра­ти­за­ции по­ли­тич. жиз­ни Сов. Рос­сии, пред­ло­жил пе­рей­ти от прод­раз­вёр­ст­ки к гос. за­куп­кам хле­ба по до­го­вор­ным це­нам, де­на­цио­на­ли­зи­ро­вать мел­кую пром-сть, раз­ви­вать ры­нок с.-х. про­дук­ции, от­ка­зать­ся от гос. мо­но­по­лии в тор­гов­ле и др. ме­ры, ко­то­рые пред­вос­хи­ти­ли но­вую эко­но­ми­че­скую по­ли­ти­ку (НЭП). В ос­но­ву но­вой плат­фор­мы РСДРП (при­ня­та на со­ве­ща­нии в Мо­ск­ве в апр. 1920) по­ло­же­ны те­зи­сы Ю. О. Мар­то­ва «О ми­ро­вой со­ци­аль­ной ре­во­лю­ции и за­да­чах про­ле­та­риа­та» и те­зи­сы Ф. И. Да­на «О те­ку­щем мо­мен­те». При­зна­ва­лось, что со­циа­ли­стич. ре­во­лю­ция и вен­чаю­щая её дик­та­ту­ра про­ле­та­риа­та ста­нут все­мир­ным фе­но­ме­ном в от­да­лён­ной пер­спек­ти­ве. Ука­зы­ва­лось, что пер­во­сте­пен­ной за­да­чей Сов. Рос­сии яв­ля­ет­ся пол­ная ли­к­ви­да­ция сис­те­мы тер­ро­ра и со­блю­де­ние всех де­мо­кра­тич. сво­бод.

В нач. 1920-х гг. РСДРП фор­маль­но ос­та­ва­лась ле­галь­ной пар­ти­ей, её ко­ми­те­ты функ­цио­ни­ро­ва­ли в Мо­ск­ве, Пет­ро­гра­де, Харь­ко­ве, Одес­се, Кие­ве, Го­ме­ле и ря­де др. го­ро­дов, а так­же в Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке. По­сле отъ­ез­да Ю. О. Мар­то­ва в сент. 1920 за гра­ни­цу (вы­сту­пил од­ним из ор­га­ни­за­то­ров Ин­тер­на­цио­на­ла 21/2-го и пред­став­лял в нём РСДРП) в ме­ст­ных ор­га­ни­за­ци­ях РСДРП уси­ли­лось влия­ние пра­во­го кры­ла. Все­рос. кон­фе­рен­ция РСДРП (Мо­ск­ва, авг. 1921) от­верг­ла лю­бые со­гла­ше­ния с РКП(б), в то же вре­мя при­зна­ла не­до­пус­ти­мы­ми по­пыт­ки на­сильств. свер­же­ния сов. вла­сти. В нач. 1923 РСДРП, пре­сле­дуе­мая сов. вла­стью, пе­ре­шла на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние, к ле­ту 1925 фак­ти­че­ски пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние. Чле­ны пар­тии, за ред­ким ис­клю­че­ни­ем, под­верг­лись ре­прес­си­ям – бы­ли аре­сто­ва­ны, от­прав­ле­ны в ссыл­ку, рас­стре­ля­ны, вы­сла­ны за гра­ни­цу. Не­боль­шая часть М. (Г. В. Чи­че­рин, И. М. Май­ский, А. Я. Вы­шин­ский, Л. М. Хин­чук, С. А. Ло­зов­ский и др.) во­шли в со­став РКП(б). В мар­те 1931 со­сто­ял­ся фаль­си­фи­ци­ро­ван­ный су­деб­ный про­цесс над чле­на­ми «Со­юз­но­го бю­ро ЦК РСДРП (мень­ше­ви­ков)», яко­бы соз­дан­но­го в 1928 для борь­бы с сов. вла­стью, 14 под­су­ди­мых бы­ли об­ви­не­ны в шпио­на­же, вре­ди­тель­ст­ве и при­го­во­ре­ны к раз­л. сро­кам ли­ше­ния сво­бо­ды. В эмиг­ра­ции М. про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать ещё неск. де­ся­ти­ле­тий, из­да­ва­ли ж. «Со­циа­ли­сти­че­ский вест­ник» (1921–63, Бер­лин; Па­риж; Нью- Йорк), но су­ще­ст­вен­ной по­ли­тич. ро­ли не иг­ра­ли.

Ис­точники:

Мар­тов Ю. О. Пись­ма. 1916–1922. Benson, 1990;

Су­ха­нов Н. Н. За­пис­ки о ре­во­лю­ции. М., 1991–1992. Т. 1–3;

Мень­ше­ви­ки в 1917 г. М., 1994–1996. Т. 1–3;

Мень­ше­ви­ки. До­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы (1903–1917). М., 1996;

Мень­ше­ви­ки в 1918 г. М., 1999;

Мень­ше­ви­ки в 1919–1920 гг. М., 2000;

Мень­ше­ви­ки в 1921–1922 гг. М., 2002;

По­тре­сов А. Н.Из­бран­ное. М., 2002;

Мень­ше­ви­ки в 1922–1924 гг. М., 2004.

Автор статьи: С. В. Тю­тю­кин.

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