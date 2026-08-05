МЕНОРА

В иу­да­из­ме све­тиль­ник, ри­ту­аль­ный ат­ри­бут ски­нии со­б­ра­ния (по­ход­но­го хра­ма) и Ие­ру­са­лим­ско­го хра­ма.

Со­глас­но Биб­лии, из­го­тов­ле­ние М. бы­ло пред­пи­са­но Бо­гом про­ро­ку Моисею на го­ре Си­най; она пред­став­ля­ла со­бой сде­лан­ный из чис­то­го ко­ва­но­го зо­ло­та, ве­сом 1 талант, се­ми­свеч­ник – стоя­щий на ос­но­ва­нии центр. столб с от­хо­дя­щи­ми от не­го вверх 6 от­ветв­ле­ния­ми, по 3 спра­ва и сле­ва; все 7 вет­вей вен­ча­лись лам­па­да­ми (Исх. 25:31–40; 37:17–24). М. ус­та­нав­ли­ва­лась в ски­нии (Хра­ме) вне Свя­тая Свя­тых; воз­жи­гае­мая ка­ж­дый день пер­во­свя­щен­ни­ком, она долж­на бы­ла го­реть с ве­че­ра до ут­ра (Исх. 27:20–21; 30:7–8; Лев. 24:2–4).

С М. с древ­но­сти свя­зы­ва­лась бо­га­тая сим­во­лич. тра­ди­ция: Ио­сиф Фла­вий ин­тер­пре­ти­ро­вал 7 све­тиль­ни­ков как 7 пла­нет, в М. ви­де­ли сим­вол биб­лей­ско­го дре­ва жиз­ни (вет­ви и лам­па­ды, на­поми­наю­щие цвет­ки), тво­ре­ния ми­ра в 6 дней (6 бо­ко­вых све­тиль­ни­ков) и суб­бо­ты (центр. све­тиль­ник). В Ие­ру­са­лим­ском хра­ме, по­стро­ен­ном Со­ло­мо­ном (10 в. до н. э.), кро­ме ме­но­ры Мои­сея бы­ло ещё 10 зо­ло­тых М. – 5 вдоль се­вер­ных и 5 вдоль юж. стен за­ла. Все они бы­ли ут­ра­че­ны при раз­ру­ше­нии хра­ма ва­ви­ло­ня­на­ми (586 до н. э.). В вос­ста­нов­лен­ном (Вто­ром) хра­ме (6 в. до н. э. – 1 в. н. э.) бы­ла толь­ко од­на М., сде­лан­ная в со­от­вет­ст­вии с её про­то­ти­пом в Пя­ти­кни­жии, ко­то­рая в 169 до н. э. бы­ла за­хва­че­на сир. ца­рём Ан­ти­охом IV Эпи­фа­ном. Во вре­мя вос­ста­ния Мак­ка­ве­ев (167–142 до н. э.) Иу­да Мак­ка­вей сде­лал но­вую М. (1 Макк. 4:49–50; 2 Макк. 10:3). Её изо­бра­же­ния на не­сколь­ких пло­хо со­хра­нив­ших­ся мо­не­тах последнего ца­ря ди­на­стии Хас­мо­не­ев Ан­ти­го­на (40–37 до н. э.) яв­ля­ют­ся древ­ней­ши­ми изо­бра­жения­ми М. При раз­ру­ше­нии Вто­ро­го хра­ма (70 н. э.) М. бы­ла вы­ве­зе­на рим­ля­на­ми (см. в стать­ях Иу­да­изм, Иу­дей­ская вой­на) и, со­глас­но Ио­си­фу Фла­вию, ис­поль­зо­ва­лась в три­ум­фаль­ной про­цес­сии Ти­та (бу­ду­ще­го им­пе­ра­то­ра) в Ри­ме. Изо­бра­же­ние М. на три­ум­фаль­ной ар­ке Ти­та в Ри­ме (81) счи­та­ет­ся наи­бо­лее ау­тен­тич­ным из её древ­них со­хра­нив­ших­ся изо­бра­же­ний. Император Вес­па­си­ан по­мес­тил М. в по­стро­ен­ный им Храм ми­ра. Даль­ней­шая судь­ба М. не­из­вест­на, воз­мож­но, она на­хо­ди­лась в Кон­стан­ти­но­по­ле, од­на­ко в ср.-век. хро­ни­ках о ней упо­ми­на­ний нет.

С ли­к­ви­да­ци­ей евр. го­су­дар­ст­вен­но­сти и раз­ру­ше­ни­ем Хра­ма М. ста­ла од­ним из гл. ре­лиг. сим­во­лов иу­да­из­ма. Её изо­бра­же­ния уже в 1 в. н. э. час­то встре­ча­ют­ся на мо­не­тах, сте­нах си­на­гог, евр. ка­та­ком­бах в разл. час­тях Рим. им­пе­рии. Вви­ду за­пре­та Ва­ви­лон­ско­го тал­му­да из­го­тав­ли­вать точ­ную ко­пию хра­мо­вой М. (в Па­ле­стин­ском тал­му­де та­ко­го за­пре­та нет) М., из­го­тов­лен­ные в позд­ней­шие эпо­хи, на­ря­ду с 7 вет­вя­ми име­ют 4, 6, 9 вет­вей. Обыч­но они пред­став­ля­ют со­бой ме­тал­лич. све­тиль­ни­ки на пи­ра­ми­даль­ном или ко­нич. ос­но­ва­нии; сим­мет­рич­но при­мы­каю­щие с двух сто­рон к центр. стол­бу вет­ви на од­ном уров­не вен­ча­ют­ся лам­па­да­ми из гли­ны или стек­ла; вет­ви об­ра­зу­ют об­ра­щён­ные квер­ху по­лу­кру­жия или по­лу­квад­ра­ты. Ха­ну­каль­ная М. (см. Ханука) име­ет 9 вет­вей. М., изо­бра­жён­ная на ар­ке Ти­та, яв­ля­ет­ся осн. эле­мен­том гер­ба совр. Го­су­дар­ст­ва Из­ра­иль.

Автор статьи: Г. В. Хлеб­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)