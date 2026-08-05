МЕНОРА
В иудаизме светильник, ритуальный атрибут скинии собрания (походного храма) и Иерусалимского храма.
Согласно Библии, изготовление М. было предписано Богом пророку Моисею на горе Синай; она представляла собой сделанный из чистого кованого золота, весом 1 талант, семисвечник – стоящий на основании центр. столб с отходящими от него вверх 6 ответвлениями, по 3 справа и слева; все 7 ветвей венчались лампадами (Исх. 25:31–40; 37:17–24). М. устанавливалась в скинии (Храме) вне Святая Святых; возжигаемая каждый день первосвященником, она должна была гореть с вечера до утра (Исх. 27:20–21; 30:7–8; Лев. 24:2–4).
С М. с древности связывалась богатая символич. традиция: Иосиф Флавий интерпретировал 7 светильников как 7 планет, в М. видели символ библейского древа жизни (ветви и лампады, напоминающие цветки), творения мира в 6 дней (6 боковых светильников) и субботы (центр. светильник). В Иерусалимском храме, построенном Соломоном (10 в. до н. э.), кроме меноры Моисея было ещё 10 золотых М. – 5 вдоль северных и 5 вдоль юж. стен зала. Все они были утрачены при разрушении храма вавилонянами (586 до н. э.). В восстановленном (Втором) храме (6 в. до н. э. – 1 в. н. э.) была только одна М., сделанная в соответствии с её прототипом в Пятикнижии, которая в 169 до н. э. была захвачена сир. царём Антиохом IV Эпифаном. Во время восстания Маккавеев (167–142 до н. э.) Иуда Маккавей сделал новую М. (1 Макк. 4:49–50; 2 Макк. 10:3). Её изображения на нескольких плохо сохранившихся монетах последнего царя династии Хасмонеев Антигона (40–37 до н. э.) являются древнейшими изображениями М. При разрушении Второго храма (70 н. э.) М. была вывезена римлянами (см. в статьях Иудаизм, Иудейская война) и, согласно Иосифу Флавию, использовалась в триумфальной процессии Тита (будущего императора) в Риме. Изображение М. на триумфальной арке Тита в Риме (81) считается наиболее аутентичным из её древних сохранившихся изображений. Император Веспасиан поместил М. в построенный им Храм мира. Дальнейшая судьба М. неизвестна, возможно, она находилась в Константинополе, однако в ср.-век. хрониках о ней упоминаний нет.
С ликвидацией евр. государственности и разрушением Храма М. стала одним из гл. религ. символов иудаизма. Её изображения уже в 1 в. н. э. часто встречаются на монетах, стенах синагог, евр. катакомбах в разл. частях Рим. империи. Ввиду запрета Вавилонского талмуда изготавливать точную копию храмовой М. (в Палестинском талмуде такого запрета нет) М., изготовленные в позднейшие эпохи, наряду с 7 ветвями имеют 4, 6, 9 ветвей. Обычно они представляют собой металлич. светильники на пирамидальном или конич. основании; симметрично примыкающие с двух сторон к центр. столбу ветви на одном уровне венчаются лампадами из глины или стекла; ветви образуют обращённые кверху полукружия или полуквадраты. Ханукальная М. (см. Ханука) имеет 9 ветвей. М., изображённая на арке Тита, является осн. элементом герба совр. Государства Израиль.
Автор статьи: Г. В. Хлебников.