МЕНОМИНИ

На­род груп­пы центральных ал­гон­ки­нов на се­ве­ро- вос­то­ке США .

(от manoominií – на яз. од­жиб­ве – лю­ди ди­ко­го ри­са; са­мо­на­зва­ние Mamaceqtaw, ма­ма­че­ктау – лю­ди) Жи­вут в ре­зер­ва­ции на р. Вулф (се­ве­ро-вос­ток шта­та Вис­кон­син). Чис­лен­ность 8,7 тыс. чел. (2000, пе­ре­пись). Го­во­рят по-анг­лий­ски, не­мно­гие со­хра­ня­ют яз. ме­но­ми­ни (по пе­ре­пи­си – 152 чел., по лин­гвис­тич. ис­сле­до­ва­ни­ям, он слу­жит первым яз. для 39 чел.) центр. груп­пы ал­гон­кин­ских язы­ков. В осн. про­тес­тан­ты-пре­сви­те­риа­не, рас­про­стра­нён так­же пей­о­тизм (пе­ре­ня­ли от по­та­ва­то­ми в 1914).

Тра­диц. куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев рай­она Ве­ли­ких озёр Се­ве­ро-Вос­то­ка США. За­ни­ма­лись охо­той (в осн. олень, лось; со­вер­ша­ли экс­пе­ди­ции на за­пад для охо­ты на би­зо­нов), ры­бо­лов­ст­вом (в осн. осётр), со­би­ра­тель­ст­вом, зем­ле­де­ли­ем (кукуруза, бо­бы, ты­к­ва); был раз­вит се­зон­ный сбор ди­ко­го ри­са (Zizania aquatica) и кле­но­во­го со­ка. Пе­ре­дви­га­лись на сту­па­тель­ных лы­жах, са­нях-то­бог­га­нах, в бе­ре­стя­ных и долб­лё­ных лод­ках. 34 пат­ри­ли­ней­ных ро­да (то­тем) объ­е­ди­ня­лись в 7 фрат­рий (ви­ти­сиа­нун), ко­то­рые, в свою оче­редь, груп­пи­ро­ва­лись в 2 по­ло­ви­ны – Зем­ли и Не­ба (в нач. 20 в. у М.-языч­ни­ков по­се­ле­ния де­ли­лись на по­ло­ви­ны Мед­ве­дя и Гро­мов­ни­ка). Вы­де­ля­лись 5 осн. ро­дов (Бра­тья): род Мед­ве­дя от­ве­чал за гражд. управ­ле­ние, его вождь был гл. во­ж­дём пле­ме­ни (во­ен­ный вождь ми­као из­би­рал­ся и не был за­кре­п­лён за оп­ределённым ро­дом); род Ор­ла – за во­ен. дея­тель­ность; род Ло­ся осу­ще­ст­в­лял над­зор за по­се­ва­ми ди­ко­го ри­са, рас­пре­де­лял его уро­жай, а так­же ис­пол­нял по­ли­цей­ские функ­ции в по­се­ле­ни­ях; род Вол­ка рас­по­ря­жал­ся кол­лек­тив­ны­ми охо­та­ми; род Жу­рав­ля от­ве­чал за раз­лич­ные сфе­ры ду­хов­ной жиз­ни пле­ме­ни. Ос­таль­ные ро­ды счи­та­лись «млад­ши­ми брать­я­ми»; ро­ды со­сед­них ал­гон­кин­ских пле­мён со сход­ны­ми име­на­ми счи­та­лись род­ст­вен­ны­ми. По­се­ле­ния управ­ля­лись со­ве­том из во­ж­дей ро­дов и ли­нид­жей. Брак ви­ри­ло­каль­ный, кросску­зен­ные бра­ки бы­ли за­пре­ще­ны. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па с ге­не­рац. ско­сом «ома­ха». Сиб­лин­ги раз­ли­ча­лись по от­но­сит. воз­рас­ту и от­но­сит. по­лу. Со­глас­но ре­лиг. пред­став­ле­ни­ям, зем­ля – ост­ров ме­ж­ду верх­ним и ниж­ним ми­ром. Бо­же­ст­ва верх­не­го ми­ра – Солн­це, Пти­ца Гро­ма, Ут­рен­няя звез­да, Орёл (сим­вол вой­ны); верх­ний ярус ниж­не­го ми­ра за­ни­ма­ет Ро­га­тый Змей, оби­таю­щий в озё­рах и утас­ки­ваю­щий лю­дей под во­ду; в ниж­нем яру­се ниж­не­го ми­ра гос­под­ству­ет пре­док М. – Ве­ли­кий Бе­лый Мед­ведь. Ха­рак­тер­ны пред­став­ле­ния о ду­хах ма­ни­ту. Прак­ти­ко­ва­лись об­ря­ды Тря­су­щей­ся Па­лат­ки и Па­лат­ки по­те­ния. Су­ще­ст­во­ва­ли разл. ка­те­го­рии ша­ма­нов, ша­ман­ское об-во Ме­де­син Лодж.

Кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми (франц. пу­те­ше­ст­вен­ник Ж. Ни­ко­ле) с 1634. Во 2-й пол. 17 в. М. втя­ну­ты в сис­те­му франц. ме­хо­вой тор­гов­ли. В 17 – 1-й пол. 18 вв. бы­ли со­юз­ни­ка­ми фран­цу­зов в вой­нах с анг­ли­ча­на­ми и ин­дей­цев (напр., в «Вой­нах фок­сов» про­тив ал­гон­кин­ско­го пле­ме­ни фокс). По­сле ухо­да фран­цу­зов М. ста­но­вят­ся со­юз­ни­ка­ми анг­ли­чан (в ча­ст­но­сти, они не при­сое­ди­ни­лись к вос­ста­нию Пон­тиа­ка ), вы­сту­па­ли на их сто­ро­не в пе­ри­од Амер. ре­во­лю­ции 1775–1783. В 1812 М. так­же сра­жа­лись на сто­ро­не анг­ли­чан и Те­кум­се. С 1817 под­пи­сы­ва­ют до­го­во­ры с амер. пра­ви­тель­ст­вом, со­глас­но ко­то­рым ус­ту­па­ют аме­ри­кан­цам свои зем­ли. В 1848 по­лу­ча­ют ре­зер­ва­цию в совр. шта­те Мин­не­со­та. Бла­го­да­ря дея­тель­но­сти во­ж­дя Ош­ко­ша вер­ну­лись в Вис­кон­син и по­лу­чи­ли в 1854 совр. ре­зер­ва­цию. В 1860-е гг. мн. М. по­гиб­ли от эпи­де­мии ос­пы. В 1908 до­би­лись пра­ва рас­по­ря­жать­ся ре­сур­са­ми сво­ей ре­зер­ва­ции; бы­ло ор­га­ни­зо­ва­но при­быль­ное ле­со­пиль­ное про­из-во. В 1928 при­ня­та 1-я кон­сти­ту­ция пле­ме­ни (в 1961 ре­зер­ва­ция бы­ла уп­разд­не­на, в 1973 в ре­зуль­та­те упор­ной борь­бы вос­ста­нов­ле­на). Б. ч. пле­мен­ных до­хо­дов по­сту­па­ет от игор­но­го биз­не­са. Пра­ва М. от­стаи­ва­ет пле­мен­ной ли­дер А. Дир.

Автор статьи: Д. В. Во­робь­ёв.

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