МЕНОМИНИ
Народ группы центральных алгонкинов на северо- востоке США.
(от manoominií – на яз. оджибве – люди дикого риса; самоназвание Mamaceqtaw, мамачектау – люди) Живут в резервации на р. Вулф (северо-восток штата Висконсин). Численность 8,7 тыс. чел. (2000, перепись). Говорят по-английски, немногие сохраняют яз. меномини (по переписи – 152 чел., по лингвистич. исследованиям, он служит первым яз. для 39 чел.) центр. группы алгонкинских языков. В осн. протестанты-пресвитериане, распространён также пейотизм (переняли от потаватоми в 1914).
Традиц. культура типична для индейцев района Великих озёр Северо-Востока США. Занимались охотой (в осн. олень, лось; совершали экспедиции на запад для охоты на бизонов), рыболовством (в осн. осётр), собирательством, земледелием (кукуруза, бобы, тыква); был развит сезонный сбор дикого риса (Zizania aquatica) и кленового сока. Передвигались на ступательных лыжах, санях-тобогганах, в берестяных и долблёных лодках. 34 патрилинейных рода (тотем) объединялись в 7 фратрий (витисианун), которые, в свою очередь, группировались в 2 половины – Земли и Неба (в нач. 20 в. у М.-язычников поселения делились на половины Медведя и Громовника). Выделялись 5 осн. родов (Братья): род Медведя отвечал за гражд. управление, его вождь был гл. вождём племени (военный вождь микао избирался и не был закреплён за определённым родом); род Орла – за воен. деятельность; род Лося осуществлял надзор за посевами дикого риса, распределял его урожай, а также исполнял полицейские функции в поселениях; род Волка распоряжался коллективными охотами; род Журавля отвечал за различные сферы духовной жизни племени. Остальные роды считались «младшими братьями»; роды соседних алгонкинских племён со сходными именами считались родственными. Поселения управлялись советом из вождей родов и линиджей. Брак вирилокальный, кросскузенные браки были запрещены. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа с генерац. скосом «омаха». Сиблинги различались по относит. возрасту и относит. полу. Согласно религ. представлениям, земля – остров между верхним и нижним миром. Божества верхнего мира – Солнце, Птица Грома, Утренняя звезда, Орёл (символ войны); верхний ярус нижнего мира занимает Рогатый Змей, обитающий в озёрах и утаскивающий людей под воду; в нижнем ярусе нижнего мира господствует предок М. – Великий Белый Медведь. Характерны представления о духах маниту. Практиковались обряды Трясущейся Палатки и Палатки потения. Существовали разл. категории шаманов, шаманское об-во Медесин Лодж.
Контакты с европейцами (франц. путешественник Ж. Николе) с 1634. Во 2-й пол. 17 в. М. втянуты в систему франц. меховой торговли. В 17 – 1-й пол. 18 вв. были союзниками французов в войнах с англичанами и индейцев (напр., в «Войнах фоксов» против алгонкинского племени фокс). После ухода французов М. становятся союзниками англичан (в частности, они не присоединились к восстанию Понтиака), выступали на их стороне в период Амер. революции 1775–1783. В 1812 М. также сражались на стороне англичан и Текумсе. С 1817 подписывают договоры с амер. правительством, согласно которым уступают американцам свои земли. В 1848 получают резервацию в совр. штате Миннесота. Благодаря деятельности вождя Ошкоша вернулись в Висконсин и получили в 1854 совр. резервацию. В 1860-е гг. мн. М. погибли от эпидемии оспы. В 1908 добились права распоряжаться ресурсами своей резервации; было организовано прибыльное лесопильное произ-во. В 1928 принята 1-я конституция племени (в 1961 резервация была упразднена, в 1973 в результате упорной борьбы восстановлена). Б. ч. племенных доходов поступает от игорного бизнеса. Права М. отстаивает племенной лидер А. Дир.
Автор статьи: Д. В. Воробьёв.