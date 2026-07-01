МЕНЬКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Художник, график, фотограф.

Дореволюционные годы

Родился в 1885 г. в Вильно. Окончил Двинское реальное училище (ныне г. Даугавпилс) в 1907 г. Тогда же Меньков попытался поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) , однако провалился и поступил только спустя 5 лет, в 1912 г. - на скульптурное отделение, позже перешел на архитектурное. Уже в октябре 1914 г. он по собственному желанию покинул училище и переехал к семье в г. Острог Волынской губернии, где в 1915 г. в связи с мобилизацией поступил в военное училище.

По всей видимости, при поступлении в МУЖВЗ Меньков познакомился с Казимиром Малевичем . Последний тогда предпринял четвертую попытку поступить в это учебное заведение. Примерно с 1915 г. имя Менькова постоянно присутствует на периферии кураторских и иных проектов Малевича. Стоит заметить, что информации о жизни и творчестве Михаила Ивановича до нас дошло крайне мало. Он прожил короткую жизнь, и, по всей видимости, не мог творить в полную мощь, поскольку его ставшая смертельной болезнь – туберкулез, отнимала у художника много сил. Кроме того, Меньков много времени уделял работе фотографом и ретуши фотографий, зарабатывая этим на жизнь. Многое о Менькове нам известно из воспоминаний современников, где он упоминается лишь косвенно и обрывочно, а иногда и в крайне негативном ключе. Так, авангардистка Надежда Андреевна Удальцова в своем дневнике называла Менькова «полной бездарью» за слепое подражание Малевичу.

В качестве художника Меньков дебютировал на выставке «0,10» (декабрь 1915 г. – январь 1916 г., Петроград) среди группы супрематистов, куда также входили Малевич, И.А. Пуни , К.Л. Богуславская, И.В. Клюн . Меньков представил 4 своих картины под общим названием «Живопись в 4 измерении». Достоверно не известно, что представляли собой эти полотна. Исследовательница творчества Малевича и других супрематистов Александра Шатских в своей книге «Казимир Малевич и общество Супремус » предположила, что это могли быть симметричные кристаллообразные композиции, напоминавшие зеркальные структуры калейдоскопа. Вероятно, туда входили дошедшие до нас картины «Симфония. Ноты» (1915) и «Газета» (предположительно 1915), выполненные еще в кубофутуристической манере. Возможно, в то же время были созданы его картины «Трамвай №6» и «Русские народные».

Кроме того, на «0,10» Меньков представил свой манифест, что также позволяет сделать вывод о подражании манере Малевича. Он гласил: «Всякое искусство ценно своим творчеством, повторять видимое недостаток искусства. Краска должна жить и говорить за себя. До сих пор чистой живописи не было, была копировка натуры и мысли».

Вторая декларация Менькова, уже более развернутая, появилась в каталоге «Х Государственной выставки «Беспредметное творчество и супрематизм»» (апрель 1919 г., Москва). В ней Меньков выступал в качестве адепта цветописи: «Не нужно смотреть на картину с заранее поставленной себе целью получить от неё определённое впечатление. Красочная поверхность её даст вам зрительное ощущение, которое на первый взгляд едва уловимо. Большего требовать нельзя. Когда же вы изощрите вкус свой к красочной поверхности, тогда наслаждение ею станет для вас более определённым».

Образ Менькова запечатлел поэт-футурист А.Е. Крученых в своей футурдраме «Глы-Глы» (1917). Меньков там представлен под своим собственным именем, наряду с другими реальными лицами. Его персонаж разговаривает заумными стихами Крученых.

Постреволюционный период

Также Меньков принял участие еще в ряде авангардных выставок и после октября 1917-го. В частности, в ноябре-декабре он выставил свои работы под общим названием «Супрематизм (цвет)» на выставке «Бубнового валета» . Известно, что одной из этих работ была картина «Беспредметное» (1917), всего же, согласно каталогу, Меньков экспонировал 10 работ, выполненных в жанре беспредметной живописи. Несмотря на ученичество и подражание Малевичу, Меньков обладал собственным беспредметным видением и представил на выставках свой вариант супрематизма. Кроме того, он выставлялся на «Восьмой Государственной выставке (Картины без жюри)» в 1919 г. и в «Третьей выставке картин» в Рязани в том же году. По всей видимости, Меньков участвовал и во «Второй выставке современного декоративного искусства «Вербовка»» (ноябрь-декабрь 1917 г., Москва), однако, достоверных документальных данных об этом нет.

После революции Меньков стал членом Художественно-строительного подотдела Наркомпроса, возглавляемого Малевичем, и проработал там до июня 1919 г. В 1918 г. вступил в Профессиональный союз художников-живописцев Москвы и участвовал в его первой выставке в составе левой федерации (май-июль 1918 г.). Вероятно, Меньков был ассистентом Малевича в Государственных свободных художественных мастерских. Кроме того, М.И. Меньков занимался вместе с Малевичем созданием журнала «Супремус», выходившего с 1916 по 1917 гг.

В 1921 г. Меньков из-за обострения туберкулеза вынужден был переехать в Ялту, откуда ему не суждено было вернуться. Там он продолжал работать и в письме А.М. Родченко предлагал прислать свои последние работы.

Умер Михаил Иванович в Ялте в 1926 г.