МЕНИПП
Древнегречиский философ-киник 2-й пол. 3 в. до н. э.
Родился в Гадаре (ныне Умм-Кайс, Иордания). Будучи по происхождению рабом, получил свободу и стал ростовщиком; разбогатев, приобрёл гражданство в греч. Фивах. По свидетельству Диогена Лаэртия, после разорения лишил себя жизни. Создатель жанра менипповой сатиры; произведения М. (всего 13 книг) известны только по пересказам и подражаниям. В сатирах М., продолжавших традиции филос. диатрибы, в шутливой и доступной форме излагались концепции философии киников и высмеивались идеи др. филос. школ, в особенности эпикурейцев и стоиков: «Рождение Эпикура» («Γον&varia;ας ’Επιϰούρου »), «Празднование двадцатого дня эпикурейцами» («Τ&varia;ας θρησϰευο- μένας ὑπ’αὐτῶν εἰϰάδας »), «Пир» («Συμ- πόσιον»). За умение сочетать лёгкую форму и серьёзное филос. содержание М. получил отСтрабона прозвище «серьёзно-смешной» («σπουδογέλοιος» – География. Кн. XVI. 2, 29). Словарь Суда приписывал М. также сочинение комедий. Особое влияние М. оказал на Лукиана. Именно из сатир М. «Продажа Диогена» («Διογένους πρᾶσις»), «Письма богов» («’Επιστολα~ ϰεϰομψευμέναι ἀπ&varia;ο τοῦ τῶν θεῶν προσώπου»), «Вызывание мёртвых» («Νέϰυια») Лукиан позаимствовал мотив «торговли душами» философов, идею приземлённого изображения олимпийских богов и принцип соединения сатиры и фантастики. М. стал героем нескольких диалогов Лукиана. Последователями М. были также Мелеагр, Варрон, Сенека и Петроний.
Автор статьи: Я. Л. Забудская.