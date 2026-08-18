МЕНИПП

Древнегречиский фи­ло­соф-ки­ник 2-й пол. 3 в. до н. э.

Ро­дил­ся в Га­да­ре (ны­не Умм-Кайс, Иор­да­ния). Бу­ду­чи по про­ис­хо­ж­де­нию ра­бом, по­лу­чил сво­бо­ду и стал рос­тов­щи­ком; раз­бо­га­тев, при­об­рёл гра­ж­дан­ст­во в греч. Фи­вах. По сви­де­тель­ст­ву Дио­ге­на Ла­эр­тия , по­сле ра­зо­ре­ния ли­шил се­бя жиз­ни. Соз­да­тель жан­ра ме­нип­по­вой са­ти­ры ; про­из­ве­де­ния М. (все­го 13 книг) из­вест­ны толь­ко по пе­ре­ска­зам и под­ра­жа­ни­ям. В са­ти­рах М., про­дол­жав­ших тра­ди­ции фи­лос. ди­ат­ри­бы, в шут­ли­вой и дос­туп­ной фор­ме из­ла­га­лись кон­цеп­ции фи­ло­со­фии ки­ни­ков и вы­смеи­ва­лись идеи др. фи­лос. школ, в осо­бен­но­сти эпи­ку­рей­цев и стои­ков: «Ро­ж­де­ние Эпи­ку­ра» («Γον&varia;ας ’Επιϰούρου »), «Празд­но­ва­ние два­дца­то­го дня эпи­ку­рей­ца­ми» («Τ&varia;ας θρησϰευο- μένας ὑπ’αὐτῶν εἰϰάδας »), «Пир» («Συμ- πόσιον»). За уме­ние со­че­тать лёг­кую фор­му и серь­ёз­ное фи­лос. со­дер­жа­ние М. по­лу­чил отСтра­бо­на про­зви­ще «серь­ёз­но-смеш­ной» («σπουδογέλοιος» – Гео­гра­фия. Кн. XVI. 2, 29). Сло­варь Су­да при­пи­сы­вал М. так­же со­чи­не­ние ко­ме­дий. Осо­бое влия­ние М. ока­зал на Лу­киа­на. Имен­но из са­тир М. «Про­да­жа Дио­ге­на» («Διογένους πρᾶσις»), «Пись­ма бо­гов» («’Επιστολα~ ϰεϰομψευμέναι ἀπ&varia;ο τοῦ τῶν θεῶν προσώπου»), «Вы­зы­ва­ние мёрт­вых» («Νέϰυια») Лу­ки­ан по­за­им­ст­во­вал мо­тив «тор­гов­ли ду­ша­ми» фи­ло­со­фов, идею при­зем­лён­но­го изо­бра­же­ния олим­пий­ских бо­гов и прин­цип со­еди­не­ния са­ти­ры и фан­та­сти­ки. М. стал ге­ро­ем не­сколь­ких диа­ло­гов Лу­киа­на. По­сле­до­ва­те­ля­ми М. бы­ли так­же Ме­ле­агр, Вар­рон, Се­не­ка и Пе­тро­ний.

Автор статьи: Я. Л. За­буд­ская.