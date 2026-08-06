МЕНГЛИ-ГИРЕЙ I

Менгли-Гирей I (ум. в Бахчисарае (?), 1515) — хан Крыма (ок. 1468 — 1474, 1475, 1478/1479—1515). Из династии Гиреев , сын Хаджи-Гирея I. С середины 1460-х боролся за власть с братьями Нур-Давлат-Гиреем и Хайдаром. В 1475 взят в плен войсками Османской империи при штурме Каффы и доставлен в Стамбул, где признал верховенство Мехмеда II, который поставил его ханом, что вызвало возобновление междоусобицы. При общей лояльности Османам преследовал и собственные цели. В 1484 выступил на стороне Баязида II в его походе на Молдавию, за что получил Буджак. В 1512 поддержал Селима I в борьбе за престол только после того, как убедился в перевесе его сторонников. Стремился распространить свое влияние на большую часть бывшего Джучи улуса — все сопредельные территории «дикой степи» от Днепра до Волги. На Сев. Кавказе совершал походы в Черкесию (1475, 1479, 1498, 1501). С начала 1470-х завязал сношения с Иваном III , в 1480 заключил с ним союз против Чингисидов Большой Орды и польско-венгерских Ягеллонов, произведя опустошительные набеги на Великое княжество Литовское : в 1482 взял и разграбил Киев, в 1491 нанес крупное поражение хану Большой Орды Шайх-Ахмаду, после чего активизировал нападения на Литву (1492—1493), совпавшие с Московско-литовской войной 1492—1494. В 1498 по призыву султана лично возглавил поход на Польшу. В ходе Московско-литовской войны 1501—1503 предпринял очередной набег на Литовскую Русь и окончательно разгромил Шайх-Ахмад-хана (1502). Укрепил сухопутные границы строительством замков Кара-Кермен (ныне Очаков), Ислам-Кермен (ныне Каховка) и др. После прихода к власти в Москве Василия III Ивановича в 1505, медленно менял ориентацию своей внешней политики — от Рюриковичей к Ягеллонам. В 1506 нанес ряд ударов по Волыни, Подолью и Киевскому воеводству, но уже в 1507 заключил союз с Сигизмундом I и поддержал его в войне с Василием III (1507—1508), осуществив в 1507 первый набег на московские земли. В 1508 нанес серьезное поражение ногайцам, кочевавшим на обоих берегах Нижней Волги, притязая на наследие Большой Орды; в августе того же года установил союз с Василием Ивановичем, а в 1510 ударил по Волыни. Очередной поворот в политике М.-Г. I произошел в канун Московско-литовской войны 1512—1522, когда в 1512 он, ввиду отказа Василия поддержать планировавшийся им захват Астраханского ханства , направил своих сыновей в поход на Русь. В 1512—1514 М.-Г. I восстановил союз с Сигизмундом, дополнив его «пожалованием» королю Южной Руси. После присоединения Смоленска Московским великим княжеством в 1514 М.-Г. I троекратно подтвердил союзные обязательства с Ягеллоном.

Внутри Крымского ханства играл на противоречиях между знатными родами, в частности, противопоставляя наиболее влиятельному из них — Ширин — ногайских мурз, которых принимал под свою власть с 1480-х и особенно после 1502. Способствовал введению в число знати Мангытов (в дальнейшем — беки Дивеевы). Возвысил семью Аппак-мурзы (в дальнейшем — беки Сулешевы, на русской службе — князья), которым дал наследственное право руководить «московским» направлением крымской дипломатии. Определил порядок престолонаследия, чем обеспечил преемственность своему старшему сыну Мухаммад-Гирею I .

Лит .: Некрасов А. М . Международные отношения и народы Западного Кавказа (последняя четверть XV — первая половина XVI в.). М., 1990; Базилевич К. В. Внешняя политика русского централизованного государства: вторая половина XV в. М., 2001; Хорошкевич А. Л. Русь и Крым: от союза к противостоянию. Конец XV — начало XVI вв. М., 2001. Т. К . Кораев.