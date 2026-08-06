МЕНГИР

Раз­но­вид­ность ме­га­ли­та в ви­де не­об­ра­бо­тан­но­го или гру­бо об­ра­бо­тан­но­го, ус­та­нов­лен­но­го вер­ти­каль­но кам­ня или ка­мен­но­го бло­ка вы­тя­ну­тых про­пор­ций.

Назв. про­ис­хо­дит от бре­тон­ско­го men – ка­мень, hir – длин­ный, что свя­за­но с кон­цен­тра­ци­ей М. на п-ове Бре­тань. Выс. М. в осн. ко­леб­лет­ся от 3 до 5 м, ред­ко дос­ти­га­ет 8–12 м (Кер­ло­ас у Плу­ар­зе­ля, Бре­тань); наи­бо­лее круп­ный об­ра­зец – по­ва­лен­ный и раз­би­тый на кус­ки М. Лок­марь­я­кер (Бре­тань) имел выс. ок. 20 м при мас­се 300–350 т. М. мо­жет яв­лять­ся са­мо­сто­ят. па­мят­ни­ком или вхо­дить в со­став кром­ле­хов, свя­ти­лищ, по­гре­баль­ных со­ору­же­ний и т. д. На­зна­че­ние М. в осн. оп­ре­де­ля­ет­ся как куль­то­вое (во­пло­ще­ние бо­же­ст­ва, фи­гу­ра умер­ше­го пред­ка, ви­зир при фик­са­ции зна­чи­мых для куль­та на­прав­ле­ний на сто­ро­ны све­та или ас­тро­но­мич. ори­ен­ти­ры и т. д.). В ря­де слу­ча­ев при рас­коп­ках близ М. на­хо­дят сле­ды, по-ви­ди­мо­му, куль­то­вых дей­ст­вий (кос­ти жи­вот­ных, гли­ня­ную по­су­ду, сле­ды ко­ст­ров и т. д.); в не­по­средств. бли­зо­сти от М. не­ред­ко рас­по­ла­га­ют­ся по­гре­баль­ные па­мят­ни­ки: доль­ме­ны, кур­га­ны и др. Из-за край­ней схе­ма­тич­но­сти М. не­воз­мож­но чёт­ко от­де­лить от гру­бых ан­тро­по­морф­ных стел ря­да куль­тур брон­зо­во­го ве­ка Ев­ра­зии, олен­ных кам­ней и др. Воз­мож­но, раз­ви­ти­ем идеи М. мож­но счи­тать куль­то­вые и ме­мо­ри­аль­ные па­мят­ни­ки в ви­де обе­ли­ска. М. яв­ля­ют­ся од­ной из про­стей­ших раз­но­вид­но­стей ме­га­ли­тов и ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны. Осо­бен­но ха­рак­тер­ны М. для ме­га­ли­ти­че­ских куль­тур позд­не­го не­оли­та и брон­зо­во­го ве­ка при­ат­лан­ти­че­ской Ев­ро­пы (2-я пол. 5-го – 3-е тыс. до н. э.); бо­лее 50 круп­ных ско­п­ле­ний М. пред­став­ле­но на п-ове Бре­тань, наи­бо­лее из­вест­ны т. н. ал­леи М., в т. ч. вхо­дя­щие в бо­лее слож­ные ком­плек­сы (Кар­нак и др.). На тер­ри­то­рии Рос­сии наи­бо­лее вы­ра­зи­тель­ные ря­ды М. от­кры­ты на Юж. Ура­ле, их пред­по­ло­жительная да­ти­ров­ка позд­ним брон­зо­вым ве­ком ос­но­ва­на гл. обр. на рас­по­ло­же­нии воз­ле по­се­ле­ний сруб­ной куль­ту­ры и ан­д­ро­нов­ской куль­туры.

Автор статьи: А. Н. Гей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)