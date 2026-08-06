МЕНГИР
Разновидность мегалита в виде необработанного или грубо обработанного, установленного вертикально камня или каменного блока вытянутых пропорций.
Назв. происходит от бретонского men – камень, hir – длинный, что связано с концентрацией М. на п-ове Бретань. Выс. М. в осн. колеблется от 3 до 5 м, редко достигает 8–12 м (Керлоас у Плуарзеля, Бретань); наиболее крупный образец – поваленный и разбитый на куски М. Локмарьякер (Бретань) имел выс. ок. 20 м при массе 300–350 т. М. может являться самостоят. памятником или входить в состав кромлехов, святилищ, погребальных сооружений и т. д. Назначение М. в осн. определяется как культовое (воплощение божества, фигура умершего предка, визир при фиксации значимых для культа направлений на стороны света или астрономич. ориентиры и т. д.). В ряде случаев при раскопках близ М. находят следы, по-видимому, культовых действий (кости животных, глиняную посуду, следы костров и т. д.); в непосредств. близости от М. нередко располагаются погребальные памятники: дольмены, курганы и др. Из-за крайней схематичности М. невозможно чётко отделить от грубых антропоморфных стел ряда культур бронзового века Евразии, оленных камней и др. Возможно, развитием идеи М. можно считать культовые и мемориальные памятники в виде обелиска. М. являются одной из простейших разновидностей мегалитов и широко распространены. Особенно характерны М. для мегалитических культур позднего неолита и бронзового века приатлантической Европы (2-я пол. 5-го – 3-е тыс. до н. э.); более 50 крупных скоплений М. представлено на п-ове Бретань, наиболее известны т. н. аллеи М., в т. ч. входящие в более сложные комплексы (Карнак и др.). На территории России наиболее выразительные ряды М. открыты на Юж. Урале, их предположительная датировка поздним бронзовым веком основана гл. обр. на расположении возле поселений срубной культуры и андроновской культуры.
Автор статьи: А. Н. Гей.