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МЕНЕЛАЙ Александрийский
Древнегреческий математик и астроном.
Время его жизни и деятельности подтверждается приведёнными в «Альмагесте» Птолемея двумя астрономич. наблюдениями, которые М. произвёл в 98. М. впервые изложил тригонометрию обособленно от геометрии и астрономии. Автор работ по сферич. тригонометрии: «О вычислении хорд» в 6 книгах и «Сферика» в 3 книгах. По-видимому, в «Сферике» подводился итог всему предшествующему развитию сферич. геометрии, начало изучения которой положил Евдокс Книдский.
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