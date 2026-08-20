МЕНЕЛАЙ Александрийский

Древнегреческий ма­те­ма­тик и ас­тро­ном.

Вре­мя его жиз­ни и дея­тель­но­сти под­твер­жда­ет­ся при­ве­дён­ны­ми в «Аль­ма­ге­сте» Пто­ле­мея дву­мя ас­тро­но­мич. на­блю­де­ния­ми, ко­то­рые М. про­из­вёл в 98. М. впер­вые из­ло­жил три­го­но­мет­рию обо­соб­ле­нно от гео­мет­рии и ас­тро­но­мии. Ав­тор ра­бот по сфе­рич. три­го­но­мет­рии: «О вы­чис­ле­нии хорд» в 6 кни­гах и «Сфе­ри­ка» в 3 кни­гах. По-ви­ди­мо­му, в «Сфе­ри­ке» под­во­дил­ся итог все­му пред­ше­ст­вую­ще­му раз­ви­тию сфе­рич. гео­мет­рии, на­ча­ло изу­че­ния ко­то­рой по­ло­жил Ев­докс Книд­ский .