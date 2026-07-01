МЕНДЕС Леопольдо

Мексиканский гра­фик и жи­во­пи­сец.

Учил­ся в Ме­хи­ко – в Ака­де­мии Сан-Кар­лос (1917–19) и Шко­ле жи­во­пи­си на от­кры­том воз­ду­хе в Чи­ма­ли­ста­ке (1920–22). В 1920-е гг. чл. лит.-ху­дож. груп­пы «Estridentismo»; со­труд­ни­чал как ил­лю­ст­ра­тор с ле­вы­ми жур­на­ла­ми «Horizonte» и «Norte de Ve­racruz». Один из ос­но­ва­те­лей Ли­ги ре­во­люц. пи­са­те­лей и ху­дож­ни­ков (1934–1937), Мас­тер­ской нар. гра­фи­ки (1937; ру­ко­во­дил ею до 1952). Чл. Ком­му­ни­стич. пар­тии Мек­си­ки. Мас­тер гра­вю­ры , со­че­тав­ший яр­кую экс­прес­сию с пси­хо­ло­гич. раз­ра­бот­кой об­ра­зов (се­рия ли­то­гра­фий «Во имя Хри­ста», 1939). В сво­ём твор­че­ст­ве вы­ра­зил идеи борь­бы за нац. не­за­ви­си­мость (ли­но­гра­вю­ры для аль­бо­ма «Мек­си­кан­ская ре­во­лю­ция», 1947). Его гра­вю­ры бы­ли ис­поль­зо­ва­ны при соз­да­нии мекс. филь­мов кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. – «Рио Эс­кон­ди­до», «Кре­сть­ян­ская де­вуш­ка», «Шаль Со­ле­дад», «Вос­по­ми­на­ния мек­си­кан­ца» и др. Ав­тор ил­лю­ст­ра­ций к «Слу­чай­ным ме­ло­ди­ям» Х. де ла Ка­ва­да (1944), порт­ре­тов (в т. ч. Х. Г. По­са­ды, 1957), а так­же мо­ну­мен­таль­ных рос­пи­сей в Ме­хи­ко (в Нац. гра­фич. мас­тер­ских, 1936–57, совм. с дру­ги­ми; в жен­ской кли­ни­ке № 1, 1946, совм. с П. О’Хиггинсом). Ме­ж­ду­народная премия ми­ра (1953).