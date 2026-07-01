МЕНДЕС Леопольдо
Мексиканский график и живописец.
Учился в Мехико – в Академии Сан-Карлос (1917–19) и Школе живописи на открытом воздухе в Чималистаке (1920–22). В 1920-е гг. чл. лит.-худож. группы «Estridentismo»; сотрудничал как иллюстратор с левыми журналами «Horizonte» и «Norte de Veracruz». Один из основателей Лиги революц. писателей и художников (1934–1937), Мастерской нар. графики (1937; руководил ею до 1952). Чл. Коммунистич. партии Мексики. Мастер гравюры, сочетавший яркую экспрессию с психологич. разработкой образов (серия литографий «Во имя Христа», 1939). В своём творчестве выразил идеи борьбы за нац. независимость (линогравюры для альбома «Мексиканская революция», 1947). Его гравюры были использованы при создании мекс. фильмов кон. 1940-х – нач. 1950-х гг. – «Рио Эскондидо», «Крестьянская девушка», «Шаль Соледад», «Воспоминания мексиканца» и др. Автор иллюстраций к «Случайным мелодиям» Х. де ла Кавада (1944), портретов (в т. ч. Х. Г. Посады, 1957), а также монументальных росписей в Мехико (в Нац. графич. мастерских, 1936–57, совм. с другими; в женской клинике № 1, 1946, совм. с П. О’Хиггинсом). Международная премия мира (1953).