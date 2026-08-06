МЕНДЕ

Круп­ней­ший на­род Сьер­ра-Ле­о­не.

Жи­вут в осн. на юге стра­ны – по ре­кам Джонг, Се­ва, Моа и др. (ок­ру­га Мо­ям­ба, Бон­те, Бо, Пуд­же­хун, Ке­не­ма, Каи­ла­хун). Чис­лен­ность 1,5 млн. чел. (2010, оцен­ка). Ок. 40 тыс. чел. жи­вут так­же на северо-за­па­де Ли­бе­рии (юго-за­пад граф­ст­ва Лоф­фа и за­пад граф­ст­ва Гранд-Кейп-Ма­унт). Вклю­ча­ют груп­пы ко (ко­ло), кпа (гба) и се­ва. Ино­гда к М. при­чис­ля­ют так­же близ­ких им ло­ко (150 тыс. чел.) на се­ве­ре Сьер­ра-Ле­о­не (окр. Бом­ба­ли). Го­во­рят на языке менде . Рас­про­стра­нён так­же яз. криолов (крио). Боль­шин­ст­во при­дер­жи­ва­ет­ся тра­диц. ве­ро­ва­ний, бо­лее тре­ти – му­суль­ма­не-сун­ни­ты (в ос­нов­ном ко и ли­бе­рий­ские М.), есть хри­стиа­не- про­тес­тан­ты (ме­то­ди­сты, анг­ли­ка­не и др.) и при­вер­жен­цы аф­рох­ри­сти­ан­ских сект.

Эт­но­ге­нез М. свя­зан с ас­си­ми­ля­ци­ей ав­то­хтон­но­го на­се­ле­ния, го­во­ря­ще­го на ат­лан­ти­че­ских язы­ках (бул­лом, кис­си и др.), ман­дея­зыч­ны­ми при­шель­ца­ми (ма­не, ма­ни, или сум­ба) из юго-вост. р-нов совр. Гви­неи, ми­гра­ция ко­то­рых на терр. Сьер­ра-Ле­о­не бы­ла вы­зва­на за­вое­ва­ния­ми фуль­бе; их вер­хуш­ку со­став­ля­ли вы­ход­цы из разл. на­ро­дов ман­ден, а осн. яд­ро – род­ст­вен­ные совр. М. бан­ди и ло­ма (сер. 16 – кон. 18 вв.). В до­ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од у М. сло­жи­лось ок. 70 во­ж­деств. М. со­став­ля­ли боль­шин­ст­во из не­воль­ни­ков исп. ко­раб­ля «Ами­стад», под­няв­ших бунт и воз­вра­щён­ных в Сьер­ра-Ле­о­не по­сле ре­ше­ния Вер­хов­но­го су­да США в 1841. В 1960-е гг. М. воз­гла­ви­ли ан­ти­ко­ло­ни­аль­ную борь­бу, бра­тья М. и А. Мар­гаи бы­ли пер­вы­ми пре­мьер-ми­ни­ст­ра­ми не­за­ви­си­мой Сьер­ра-Ле­о­не (1961–67). Кон­тро­ли­руе­мая М. Нар. пар­тия – од­на из ве­ду­щих в стра­не, кон­ку­ри­ру­ет с пар­ти­ей темне Все­на­род­ный кон­гресс.

Тра­диц. куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Ат­лан­тич. по­доб­ла­сти Зап. Африки. За­ни­ма­ют­ся руч­ным зем­ле­де­ли­ем (ямс, ма­ни­ок, фо­нио, ку­ку­ру­за, ара­хис, хло­пок, рис, им­бирь, в 20 в. – так­же ко­фе, ка­као), жи­вот­но­вод­ст­вом (мел­кий ро­га­тый скот, пти­ца), со­би­ра­тель­ст­вом (пло­ды мас­лич­ной паль­мы), ры­бо­лов­ст­вом, тор­гов­лей. Раз­ви­ты тка­че­ст­во и ок­ра­ска тка­ней, пле­те­ние, гон­чар­ст­во, резь­ба по де­ре­ву. Тра­диционные по­се­ле­ния ку­че­вые, как пра­ви­ло на вер­ши­нах хол­мов; жи­ли­ще пря­мо­уголь­ное или круг­лое. Ос­но­ву тра­диционной со­ци­аль­ной ор­гани­за­ции со­став­ля­ют де­ре­вен­ские (ку­ло­ко) и боль­ше­се­мей­ные (ма­вей) об­щины, ро­до­вая ор­га­ни­за­ция, об­ще­ст­ва взаи­мо­по­мо­щи (куг­бе, бем­бе), тай­ные сою­зы (муж­ские – По­ро, Вун­де, Ньяй­ей; жен­ские – Сан­де, Бун­ду, Ху­мой, Кпа). Прак­ти­ку­ют­ся по­ли­ги­ния, авун­ку­лат, ини­циа­ции, муж­ское и жен­ское об­ре­за­ние. Брак ви­ри­ло­каль­ный. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва ге­не­рац. ти­па с эле­мен­та­ми би­фур­ка­тив­но­го (осо­бый тер­мин для бра­та ма­те­ри). В рам­ках по­свя­тит. об­ря­дов жен­ских сою­зов ис­пол­ня­ют­ся тан­цы в мас­ках; ха­рак­тер­ны шле­мо­вид­ные жен­ские мас­ки, ча­ще из тём­но­го де­ре­ва, с боль­шим вы­пук­лым лбом, тре­уголь­ным под­бо­род­ком и тол­сты­ми ва­ли­ка­ми на шее. Раз­ви­ты кол­дов­ст­во, куль­ты пред­ков (нга­фан­га) и сил при­ро­ды, ду­хов во­ды (тин­гой), вер­хов­но­го бо­же­ст­ва Нге­во, по­сы­лаю­ще­го дождь, и его же­ны Маа-Ндоо – ма­те­ри зем­ли и все­го су­ще­го. Рас­про­стра­не­ны сказ­ки о жи­вот­ных, муз. и танцевальный фольк­лор.

Автор статьи: В. А. По­пов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)