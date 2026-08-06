МЕНДЕ
Крупнейший народ Сьерра-Леоне.
Живут в осн. на юге страны – по рекам Джонг, Сева, Моа и др. (округа Моямба, Бонте, Бо, Пуджехун, Кенема, Каилахун). Численность 1,5 млн. чел. (2010, оценка). Ок. 40 тыс. чел. живут также на северо-западе Либерии (юго-запад графства Лоффа и запад графства Гранд-Кейп-Маунт). Включают группы ко (коло), кпа (гба) и сева. Иногда к М. причисляют также близких им локо (150 тыс. чел.) на севере Сьерра-Леоне (окр. Бомбали). Говорят на языке менде. Распространён также яз. криолов (крио). Большинство придерживается традиц. верований, более трети – мусульмане-сунниты (в основном ко и либерийские М.), есть христиане- протестанты (методисты, англикане и др.) и приверженцы афрохристианских сект.
Этногенез М. связан с ассимиляцией автохтонного населения, говорящего на атлантических языках (буллом, кисси и др.), мандеязычными пришельцами (мане, мани, или сумба) из юго-вост. р-нов совр. Гвинеи, миграция которых на терр. Сьерра-Леоне была вызвана завоеваниями фульбе; их верхушку составляли выходцы из разл. народов манден, а осн. ядро – родственные совр. М. банди и лома (сер. 16 – кон. 18 вв.). В доколониальный период у М. сложилось ок. 70 вождеств. М. составляли большинство из невольников исп. корабля «Амистад», поднявших бунт и возвращённых в Сьерра-Леоне после решения Верховного суда США в 1841. В 1960-е гг. М. возглавили антиколониальную борьбу, братья М. и А. Маргаи были первыми премьер-министрами независимой Сьерра-Леоне (1961–67). Контролируемая М. Нар. партия – одна из ведущих в стране, конкурирует с партией темне Всенародный конгресс.
Традиц. культура типична для народов Атлантич. подобласти Зап. Африки. Занимаются ручным земледелием (ямс, маниок, фонио, кукуруза, арахис, хлопок, рис, имбирь, в 20 в. – также кофе, какао), животноводством (мелкий рогатый скот, птица), собирательством (плоды масличной пальмы), рыболовством, торговлей. Развиты ткачество и окраска тканей, плетение, гончарство, резьба по дереву. Традиционные поселения кучевые, как правило на вершинах холмов; жилище прямоугольное или круглое. Основу традиционной социальной организации составляют деревенские (кулоко) и большесемейные (мавей) общины, родовая организация, общества взаимопомощи (кугбе, бембе), тайные союзы (мужские – Поро, Вунде, Ньяйей; женские – Санде, Бунду, Хумой, Кпа). Практикуются полигиния, авункулат, инициации, мужское и женское обрезание. Брак вирилокальный. Система терминов родства генерац. типа с элементами бифуркативного (особый термин для брата матери). В рамках посвятит. обрядов женских союзов исполняются танцы в масках; характерны шлемовидные женские маски, чаще из тёмного дерева, с большим выпуклым лбом, треугольным подбородком и толстыми валиками на шее. Развиты колдовство, культы предков (нгафанга) и сил природы, духов воды (тингой), верховного божества Нгево, посылающего дождь, и его жены Маа-Ндоо – матери земли и всего сущего. Распространены сказки о животных, муз. и танцевальный фольклор.
Автор статьи: В. А. Попов.