МЕНАНДР ПРОТИКТОР («Гвардеец»)
Восточно-римский историк и дипломат 2-й пол. VI в.
Получив правоведческое образование, М.П. не занимался юридической практикой, а царствование Маврикия служил в гвардии (откуда и прозвище).
Перу М.П. принадлежит «История» о событиях 558-82 гг., хронологически продолжающая труд Агафия Миринейского. Сочинение М.П., посвященное преимущественно вопросам международных отношений, представляет большую ценность как источник по истории внешней политики Восточной Римской империи сер. – 2-й пол. VI в. Имея доступ к дипломатическим архивам, М.П. активно использовал посольские донесения и переписку, оригиналы договоров, а также собственные наблюдения и опыт. «История» целиком не сохранилась и дошла до нас в пространных выдержках, содержащихся в компилятивных работах Константина VII Багрянородного и византийской энциклопедии «Суда».
Сочинения:
Византийские историки Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец / Пер. с греч. С. Дестуниса, прим. Г. Дестуниса. СПб., 1860.
Автор статьи: А. Н. Слядзь