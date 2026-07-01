МЕНАХЕМ МЕНДЛ из Коцка
Раввин, один из духовных лидеров (адмор) польского хасидизма.
Происходил из традиц. (нехасидской) иудейской семьи, получил евр. религиозное и общее начальное образование во Львове. Ученик одного из самых авторитетных хасидских учителей Яакова Ицхака а-Леви Горовица из Люблина (1745–1815), а также Яакова Ицхака Бен Ашера из Пшисхи (1766–1814), преемник цадика Симхи Бунима из Пшисхи (1765–1827). Служил раввином (с 1827) в г. Томашов (ныне Томашув-Любельский), в Коцке (с 1829). Уже в молодом возрасте прославился как большой знаток Талмуда, сочинений евр. законоучителей, а также каббалы.
Учение М. М., в осн. следовавшее классич. хасидизму, восходившему к Баал- Шем-Тову и Великому магиду Дову Беру из Межирича, имело ряд характерных отличий. М. М. призывал к суровому аскетизму и требовал постоянного напряжения в служении Богу, в стремлении к достижению полного мистич. богообщения («опьянения Божеством»). Гл. препятствиями на этом пути он считал ложь, лицемерие и, в особенности, самодовольство, порождённое самообманом, поэтому требовал от учеников ведения постоянной борьбы с эгоцентричной любовью к миру. Подчёркивал исключит. важность изучения Торы, Талмуда и каббалы, при этом предостерегал от появления у учёного самоудовлетворённости и гордыни. В Томашове вокруг М. М. возникла, а в Коцке окончательно сформировалась группа ближайших учеников, которые оставляли семьи, занимались физич. трудом, отдавая всё заработанное в кассу общины. Элитарно-замкнутый характер этой группы вызывал осуждение как среди противников хасидизма (митнагдим), так и у мн. хасидов. После 1839 М. М. решил провести остаток жизни в полном уединении.
Ни одно из многочисл. сочинений М. М. не было издано и не дошло до настоящего времени. О его взглядах известно лишь из рассказов современников, сохранивших также ряд его афоризмов и высказываний. Учение М. М. оказывало существенное влияние на польск. хасидизм вплоть до 2-й мировой войны, в частности благодаря его духовным наследникам – цадикам влиятельной гурской школы хасидизма (названной по г. Гура-Кальвария), основанной учеником М. М. Ицхаком Меиром Ротенбергом Альтером (1789–1866).
Сочинение:
The sayings / Ed. by S. Raz. Northvale, 1995.
Автор статьи: К. Ю. Бурмистров.