МЕНАХЕМ МЕНДЛ из Коцка

Рав­вин, один из ду­хов­ных ли­де­ров (ад­мор) польского ха­си­диз­ма.

Про­ис­хо­дил из тра­диц. (не­ха­сид­ской) иу­дей­ской се­мьи, по­лу­чил евр. ре­ли­ги­оз­ное и об­щее на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние во Льво­ве . Уче­ник од­но­го из са­мых ав­то­ри­тет­ных ха­сид­ских учи­те­лей Яа­ко­ва Иц­ха­ка а-Ле­ви Го­ро­ви­ца из Люб­ли­на (1745–1815), а так­же Яа­ко­ва Иц­ха­ка Бен Аше­ра из Пшис­хи (1766–1814), пре­ем­ник ца­ди­ка Сим­хи Бу­ни­ма из Пшис­хи (1765–1827). Слу­жил рав­ви­ном (с 1827) в г. То­ма­шов (ны­не То­ма­шув-Лю­бель­ский), в Коц­ке (с 1829). Уже в мо­ло­дом воз­рас­те про­сла­вил­ся как боль­шой зна­ток Тал­му­да, со­чи­не­ний евр. за­ко­но­учи­те­лей, а так­же каб­ба­лы .

Уче­ние М. М., в осн. сле­до­вав­шее клас­сич. ха­си­диз­му, вос­хо­див­ше­му к Ба­ал- Шем-То­ву и Ве­ли­ко­му ма­ги­ду До­ву Бе­ру из Ме­жи­ри­ча, име­ло ряд ха­рак­тер­ных от­ли­чий. М. М. при­зы­вал к су­ро­во­му ас­ке­тиз­му и тре­бо­вал по­сто­ян­но­го на­пря­же­ния в слу­же­нии Бо­гу, в стрем­ле­нии к дос­ти­же­нию пол­но­го мис­тич. бо­го­об­ще­ния («опь­я­не­ния Бо­же­ст­вом»). Гл. пре­пят­ст­вия­ми на этом пу­ти он счи­тал ложь, ли­це­ме­рие и, в осо­бен­но­сти, са­мо­до­воль­ст­во, по­ро­ж­дён­ное са­мо­об­ма­ном, по­это­му тре­бо­вал от уче­ни­ков ве­де­ния по­сто­ян­ной борь­бы с эго­цен­трич­ной лю­бо­вью к ми­ру. Под­чёр­ки­вал ис­клю­чит. важ­ность изу­че­ния То­ры, Тал­му­да и каб­ба­лы, при этом пре­дос­те­ре­гал от по­яв­ле­ния у учё­но­го са­мо­удов­ле­тво­рён­но­сти и гор­ды­ни. В То­ма­шове во­круг М. М. воз­ник­ла, а в Коц­ке окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лась груп­па бли­жай­ших уче­ни­ков, ко­то­рые ос­тав­ля­ли се­мьи, за­ни­ма­лись фи­зич. тру­дом, от­да­вая всё за­ра­бо­тан­ное в кас­су об­щи­ны. Эли­тар­но-замк­ну­тый ха­рак­тер этой груп­пы вы­зы­вал осу­ж­де­ние как сре­ди про­тив­ни­ков ха­си­диз­ма ( мит­на­гдим ), так и у мн. ха­си­дов. По­сле 1839 М. М. ре­шил про­вес­ти ос­та­ток жиз­ни в пол­ном уе­ди­не­нии.

Ни од­но из мно­го­числ. со­чи­не­ний М. М. не бы­ло из­да­но и не дош­ло до на­стоящего вре­ме­ни. О его взгля­дах из­вест­но лишь из рас­ска­зов со­вре­мен­ни­ков, со­хра­нив­ших так­же ряд его афо­риз­мов и вы­ска­зы­ва­ний. Уче­ние М. М. ока­зы­ва­ло су­ще­ст­вен­ное влия­ние на польск. ха­си­дизм вплоть до 2-й ми­ро­вой вой­ны, в ча­ст­но­сти бла­го­да­ря его ду­хов­ным на­след­ни­кам – ца­ди­кам влия­тель­ной гур­ской шко­лы ха­си­диз­ма (на­зван­ной по г. Гу­ра-Каль­ва­рия), ос­но­ван­ной уче­ни­ком М. М. Иц­ха­ком Меи­ром Ро­тен­бер­гом Аль­те­ром (1789–1866).

Сочинение:

The sayings / Ed. by S. Raz. Northvale, 1995.

Автор статьи: К. Ю. Бур­ми­ст­ров.