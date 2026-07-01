МЕМОРИАЛ ПОБЕДЫ, МУЗЕЙ

Музей «Мемориал Победы».

В период активной подготовки к празднованию 30-летия Победы крайком КПСС постановил «заложить в городе Красноярске мемориальный комплекс сибирякам-красноярцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны ». На месте захоронения бойцов Красной Армии было принято решение возвести мемориал и разместить в нем имена всех погибших красноярцев.

«Мемориал Победы» строился по проекту ведущего архитектора института «КрасноярскГражданПроект» Арэга Саркисовича Демирханова. Торжественное открытие мемориального комплекса состоялось 9 мая 1975 года. В музее находится три зала. Центральное место в экспозиции зала памяти занимает работа художника Григоровича Дмитрия Сергеевича «Скорбящая мать».

Также в зале размещены списки погибших красноярцев, Книги Памяти Красноярского края , гильзы с землей городов-героев, изображения памятников городов-героев и городов воинской славы. В основной экспозиции музея рассказывается о событиях Великой Отечественной войны, происходивших на фронте и в тылу. Экспозиция разделена на несколько блоков. В третьем зале проходят временные тематические выставки.

Иллюстрации:

Музей «Мемориал Победы».