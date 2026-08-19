«МЕМОРИАЛ»

«Мемориал» — независимая общественная организация, возникшая в Москве в 1987, международное историко-просветительское, благо­творительное и правозащитное общество, признанное в России иностранным агентом и ликвидированное в 2022. Идея создания «М.» возникла в связи с дискуссией об установке памятника жертвам политических репрессий. С ноября 1987 шел сбор подписей за его создание. 25 июня 1988 организован первый массовый митинг под лозунгом «Жертвам репрессий — мемориал» и объявлен конкурс проектов, затем вы­шло постановление Политбюро ЦК КПСС «О сооружении памятника жертвам беззаконий и репрессий», а в Доме культуры Московского электролампового завода (МЭЛЗ) состоялась выставка проектов «Неделя совести». 25 августа 1988 был объявлен состав общественного совета «М.», куда вошли Г. Я. Бакланов, В. В. Быков, Е. А. Евтушенко, Б. Н. Ельцин , В. А. Коротич, Д. С. Лихачев, Р. А. Медведев, Б. Ш. Окуджава. А. Н. Рыбаков, М. А. Ульянов, Л. Э. Разгон, М. Ф. Шатров. Председателем совета стал А. Д. Сахаров , сопредседателями — Ю. Н. Афанасьев, А. М. Адамович, Ю. Ф. Карякин. К концу 1980-х возникло множество региональных отделений «М.», они объединились во Всесоюзное добровольное историко-просветительское общество «М.» на учредительной конференции 28—29 января 1989. Начала выходить газета «Ведомости М.». 30 октября 1990 был открыт памятник жертвам репрессий — Соловецкий камень на Лубянской площади в Москве. В апреле 1991 общество «М.» было зарегистрировано как межреспубликанское, в 1992 преобразовано в Международный М. В 1988—1989 «М.» принимал участие в разработке проектов Закона «О реабилитации жертв политических репрессий», принятом 18 октября 1991. 12 декабря 1992 учрежден Правозащитный центр «М.», целью которого стала борьба с нарушениями прав человека. Один из результатов этой работы — книга «Неизвестный солдат Кавказской войны, 1994—1996» (1997). Правозащитный центр «М.» инициировал программы «Поддержка политзаключенных и других жертв политических репрессий» (2008) и «Защита прав человека с использованием международных механизмов» (2019).

С 1999 «М.» проводил ежегодный конкурс работ школьников «Человек в истории. Россия ХХ век». В 2000 «М.» начал выпускать газету «30 октября». Деятельность «М.» в 2000-х связана с сохранением памяти о жертвах политических репрессий (акции «Последний адрес» и «Возвращение имен»), установлением мест массовых захоронений, реабилитацией жертв террора, издани?ем книг и созданием тематических интернет-ресурсов. Отделения Международного М., ведущие исследовательскую, правозащитную и про­светительскую работу, появились в нескольких странах Европы. Архив, библиотека и музей «М.» содержат крупнейшее на территории России открытое специализированное собрание документов, книг, периодических изданий, музейных экспонатов, связанных с историей репрессий, сопротивления режиму и инакомыслия в СССР. Важной частью работы «М.» стал проект «Книг памяти жертв политических репрессий». На основе 600 томов была сформирована электронная книга памяти, в которую вошло свыше 2,6 млн имен.

В 2013 была проведена первая прокурорская проверка деятельности «М.». В ее результате прокуратура установила, что организация «занималась не только просветительскими и историческими задачами, но и оказывала влияние на формирование общественного мнения в России и получала на это иностранное финансирование». В 2013 «иностранным агентом» объявлен правозащитный центр «М.», в 2016 — организация «Международный М.». 28 февраля 2022 «М.» ликвидирован решением Верховного суда РФ.

Лит. : Шубин А. В. Преданная демократия. СССР и неформалы. 1986—1989. М., 2006; Путилова Е. Г. «Мемориал»: становление. М., 2013; Ее же. Особый путь «Мемориала»: из истории становления движения // Science Time. 2014. С. 171—176; Харитонова Е. Г. Информационные ресурсы общественных организаций: история, состав фондов, направления деятельности Архива и библиотеки Международного общества «Мемориал» (конец 1980-х — 2000-е гг.) // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2016. № 3 (40) С. 21—26; Эппле Н. Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах. М., 2020. Е. О. Гранцева.