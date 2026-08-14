МЕМФИС

Мемфис — древнейшая столица объединенного Египта, была расположена в апексе Дельты. Географическое положение позволяло М. поддерживать баланс между двумя частями страны (Нижним и Верхним Египтом); связывало его с побережьем Средиземного и Красного морей; с территориями на Юге; с оазисами Западной и Восточной пустынь. Преимущества расположения пре­вращали М. не только в крупный торговый и административный центр, но и важнейший стратегический пункт. М. был одним из наиболее космополитических городов Египта и играл важную роль в его религиозной жизни. Богом-покровителем М. почитался Птах, в одной из египетских теологий — создатель мира, покровитель царской власти. Для чужеземцев мемфисский храм Птаха (Хуткапта) стал воплощением Египта.

Местоположение М. было полностью утеряно к VII в. н. э. и лишь в 1799 установлено в окрестностях деревни Мит-Рахина Комиссией наук и искусств, основанной Наполеоном I . С раскопками М. связаны имена первых египтологов Ж.-Ф. Шампольона ; О. Мариэта (1860); Фл. Питри (1907—1913); позднее C. Фишера (1914—1921), A. Бэдави (1940); Р. Антеса (1955—1956), Дж. Джеффриса. В настоящее время раскопки резиденции египетских фараонов в М. ведет Центр египтологических исследований РАН.

Длительный процесс образования единого Египта завершился около 3100 до н. э. Согласно легенде, переданной Геродотом (II. 99), царем-объединителем страны был Менес , закрепивший успех основанием М. — столицы единого государства. В письменных источниках с первой столицей единого государства связано несколько названий: Белые стены, Меннефер ( греч . Мемфис), Анхтауи, Джетсут, Хуткапта. Исследования последних лет показали, что первое из них (Белые стены) было дано царской резиденции, провозглашенной «столицей» объединенного государства, при ее закладке. К I Нижне­египетскому ному, носившему название Белые стены, прилагался также эпитет Анхтауи: «Жизнь Обеих земель». Резиденция, расположенная на высоком холме, доминировала над разбросанными в долине поселениями, во главе которых стояли местные правители. Раскопки в Маади и Омари показали, что их раннединастические некрополи на протяжении многих лет служили местом захоронения для плотно заселенного городского центра. Храм главного государственного бога Птаха непосредственно примыкал к резиденции. Эта связь не была стихийным явлением: культ бога, покровителя государственной власти, был введен одновременно с созданием единого государства. Со временем резиденция обросла поселениями, которые стали названиями городских кварталов М.

Письменные источники сохранили лишь отрывочные сведения о жизни столицы. С середины Древнего царства М. стал центром ремесленных производств, титулом главных жрецов Птаха был «великий покровитель ремесел». Наряду с Аварисом М. был одним из основных оплотов власти гиксосов в Египте. Фараон Яхмос I короновался в М. В эпоху Нового царства в М. было сосредоточено управление огромной империей. Важное административное и культовое значение город сохраняет в правление Рамессидов. Одним из правителей Саисской династии Априем (589—570 до н. э.) в центральной части города был возведен дворец, ставший официальной царской резиденцией. По указу Амасиса в М. из Дельты были переведены гарнизоны карийских и ионийских наемников, прежде расквартированных по границам страны. В 525 до н. э. Египет был завоеван войсками Камбиза . На холме Ком-Туман был отстроен укрепленный военный лагерь, известный античным авторам как Белая крепость.

С завоеванием Египта войсками Александра Македонского и основанием Александрии М. не потерял своего важного значения. Птолемеи посещали М. по случаю коронации, которая проходила в храме Птаха. В римское время в М. размещался римский военный лагерь, и город постепенно терял свое ведущее значение, полностью утратив его при византийских правителях. В 632 до н. э. М. был сдан арабским войскам Амр ибн ал-Аса. История М. как столицы завершилась с основанием укрепленного лагеря ал-Фустат, который позднее превратился в город ал-Кахира.

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