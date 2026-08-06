МЕМБРАНОФОНЫ

Класс музыкальных ин­ст­ру­мен­тов , у ко­то­рых пер­вич­ным ис­точ­ни­ком зву­ка яв­ля­ет­ся ко­леб­лю­щая­ся мем­бра­на .

Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны удар­ные М., к ко­то­рым отно­сят­ся ба­ра­ба­ны, буб­ны, ли­тав­ры. Вы­со­та зву­ка мо­жет быть оп­ре­де­лён­ной (ли­тав­ры) и не­оп­ре­де­лён­ной; ре­гу­ли­ру­ет­ся на­тя­же­ни­ем мем­бра­ны. Звук из­вле­ка­ет­ся уда­ра­ми паль­цев, ла­до­ней, спец. па­ло­чек, ко­ло­ту­шек ли­бо фрик­ци­он­ным спо­со­бом (напр., тре­ни­ем паль­цев по мем­бра­не или при­кре­п­лён­но­му к ней кон­ско­му во­ло­су – в т. н. фрик­ци­он­ном ба­ра­ба­не). Осн. функ­ции М. – рит­ми­че­ская и сиг­наль­ная. К М. от­но­сят так­же осо­бо­го ро­да по­гре­муш­ки, мир­ли­то­ны .

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