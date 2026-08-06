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МЕМБРАНОФОНЫ
Класс музыкальных инструментов, у которых первичным источником звука является колеблющаяся мембрана.
Наиболее распространены ударные М., к которым относятся барабаны, бубны, литавры. Высота звука может быть определённой (литавры) и неопределённой; регулируется натяжением мембраны. Звук извлекается ударами пальцев, ладоней, спец. палочек, колотушек либо фрикционным способом (напр., трением пальцев по мембране или прикреплённому к ней конскому волосу – в т. н. фрикционном барабане). Осн. функции М. – ритмическая и сигнальная. К М. относят также особого рода погремушки, мирлитоны.
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