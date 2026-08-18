«МЕЛОС-КВАРТЕТ»
Немецкий струнный квартет.
Основан в 1965 в Штутгарте. В состав квартета входили: В. Мельхер (1-я скрипка), Г. Э. Фосс (2-я скрипка), Г. Фосс (альт), П. Бук (виолончель); с 1993 партию альта исполняла И. Билер. После смерти Мельхера (2005) квартет прекратил существование. 1-я пр. Междунар. конкурса в Женеве (1966). С 1967 гастролировал в разных странах, в 1973 – в СССР. С квартетом выступали и записывались М. Л. Ростропович, Артур Рубинштейн, Д. Фишер-Дискау и др. крупнейшие музыканты. Среди аудиозаписей: все струнные квартеты Л. ван Бетховена (дважды – в 1970 и 1985), Й. Гайдна, Ф. Шуберта, Ф. Мендельсона, гитарные квинтеты Л. Боккерини (с исп. гитаристом Н. Епесом). C 1975 участники квартета преподавали мастерство камерного ансамбля в Высшей школе музыки в Штутгарте.