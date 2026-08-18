«МЕЛОС-КВАРТЕТ»

Немецкий струн­ный квар­тет.

Ос­но­ван в 1965 в Штут­гар­те. В со­став квар­те­та вхо­ди­ли: В. Мельхер (1-я скрип­ка), Г. Э. Фосс (2-я скрип­ка), Г. Фосс (альт), П. Бук (вио­лон­чель); с 1993 пар­тию аль­та ис­пол­ня­ла И. Би­лер. По­сле смер­ти Мель­хе­ра (2005) квар­тет пре­кра­тил су­ще­ст­во­ва­ние. 1-я пр. Ме­ж­ду­нар. кон­кур­са в Же­не­ве (1966). С 1967 га­ст­ро­ли­ро­вал в раз­ных стра­нах, в 1973 – в СССР . С квар­те­том вы­сту­па­ли и за­пи­сы­ва­лись М. Л. Рос­тро­по­вич, Артур Ру­бин­штейн, Д. Фи­шер-Дис­кау и др. круп­ней­шие му­зы­кан­ты. Сре­ди ау­дио­за­пи­сей: все струн­ные квар­те­ты Л. ван Бет­хо­ве­на (два­ж­ды – в 1970 и 1985), Й. Гайд­на, Ф. Шу­бер­та, Ф. Мен­дель­со­на, ги­тар­ные квин­те­ты Л. Бок­ке­ри­ни (с исп. ги­та­ристом Н. Епе­сом). C 1975 уча­ст­ни­ки квар­те­та пре­по­да­ва­ли мас­тер­ст­во ка­мер­но­го ан­самб­ля в Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Штут­гар­те.

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