МЭЛОРИ ТОМАС

МЭЛОРИ ТОМАС - английский писатель.

Био­гра­фические све­де­ния край­не скуд­ны. По наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ной вер­сии, Мэлори ро­дил­ся в ари­сто­кра­тической се­мье. Стал во­ен­ным, слу­жил под на­ча­лом графа Уор­ви­ка. В 1443 годуне­ко­то­рое вре­мя на­хо­дил­ся под след­ст­ви­ем и су­дом; в том же го­ду из­бран в пар­ла­мент. Ве­ро­ят­но, при­ни­мал уча­стие в Алой и Бе­лой ро­зы вой­нах .

В 1450-1453 годах не­од­но­крат­но при­вле­кал­ся к су­ду, по­са­жен в тюрь­му в Лон­до­не, от­ку­да три­ж­ды бе­жал. В 1453-1461 годах на­хо­дил­ся в тюрь­ме и был по­ми­ло­ван по слу­чаю всту­п­ле­ния на пре­стол ко­ро­ля Эду­ар­да IV. В 1462 году со­про­во­ж­дал Уор­ви­ка и Эду­ар­да IV в их по­хо­де в Нор­тум­бер­ленд.

Пе­ре­шёл за Уор­ви­ком на сто­ро­ну Лан­ка­сте­ров . Умер в тюрь­ме. В за­клю­че­нии Мэлори на­пи­сал своё главное про­из­ве­де­ние - про­за­ическую эпо­пею «Смерть Ар­ту­ра» («Le Morte Darthur», 1469 год; впер­вые опубликована У. Кэкс­то­ном в 1485 году, русский перевод 1974 года), ох­ва­ты­ваю­щую со­бы­тия со вре­ме­ни ро­ж­де­ния ко­ро­ля Ар­ту­ра до его ги­бе­ли.

Кни­га Мэлори - свое­об­раз­ная эн­цик­ло­пе­дия ры­цар­ской литературы, пред­став­ля­ет со­бой ком­пи­ля­цию и пе­ре­ра­бот­ку кельтских ле­генд и мно­го­численых пре­да­ний о ко­ро­ле Ар­ту­ре (смотреть Ар­ту­ров­ские ле­ген­ды), од­на­ко ос­нов­ным её ис­точ­ни­ком по­слу­жи­ли французские ры­цар­ские ро­ма­ны.

Мэлори свя­зал раз­роз­нен­ные сю­же­ты в по­сле­до­ва­тель­ную ком­по­зи­цию, про­явив при этом боль­ший ин­те­рес к пси­хо­ло­гии и мень­ший к мис­ти­ке, не­же­ли ав­то­ры ис­точ­ни­ков, ко­то­ры­ми он поль­зо­вал­ся. Язык ро­ма­на от­ли­ча­ет­ся про­сто­той и про­зрач­но­стью, в нём поч­ти пол­но­стью от­сут­ст­ву­ют при­зна­ки кур­ту­аз­но­го сти­ля, мно­го про­сто­реч­ных слов, по­сло­виц и по­го­во­рок.

Ро­ман Мэлори, на­пи­сан­ный в пе­ри­од кри­зи­са кур­ту­аз­ной куль­ту­ры и оп­ла­ки­вав­ший идеа­лы ры­цар­ст­ва, ока­зал боль­шое влия­ние на раз­ви­тие английской литературы; к его сю­же­там об­ра­ща­лись Э. Спен­сер, А. Тен­ни­сон и др.