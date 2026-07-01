МЭЛОРИ ТОМАС
МЭЛОРИ ТОМАС - английский писатель.
Биографические сведения крайне скудны. По наиболее распространённой версии, Мэлори родился в аристократической семье. Стал военным, служил под началом графа Уорвика. В 1443 годунекоторое время находился под следствием и судом; в том же году избран в парламент. Вероятно, принимал участие в Алой и Белой розы войнах.
В 1450-1453 годах неоднократно привлекался к суду, посажен в тюрьму в Лондоне, откуда трижды бежал. В 1453-1461 годах находился в тюрьме и был помилован по случаю вступления на престол короля Эдуарда IV. В 1462 году сопровождал Уорвика и Эдуарда IV в их походе в Нортумберленд.
Перешёл за Уорвиком на сторону Ланкастеров. Умер в тюрьме. В заключении Мэлори написал своё главное произведение - прозаическую эпопею «Смерть Артура» («Le Morte Darthur», 1469 год; впервые опубликована У. Кэкстоном в 1485 году, русский перевод 1974 года), охватывающую события со времени рождения короля Артура до его гибели.
Книга Мэлори - своеобразная энциклопедия рыцарской литературы, представляет собой компиляцию и переработку кельтских легенд и многочисленых преданий о короле Артуре (смотреть Артуровские легенды), однако основным её источником послужили французские рыцарские романы.
Мэлори связал разрозненные сюжеты в последовательную композицию, проявив при этом больший интерес к психологии и меньший к мистике, нежели авторы источников, которыми он пользовался. Язык романа отличается простотой и прозрачностью, в нём почти полностью отсутствуют признаки куртуазного стиля, много просторечных слов, пословиц и поговорок.
Роман Мэлори, написанный в период кризиса куртуазной культуры и оплакивавший идеалы рыцарства, оказал большое влияние на развитие английской литературы; к его сюжетам обращались Э. Спенсер, А. Теннисон и др.