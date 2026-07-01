МЕЛЬНСКИЙ МИР 1422

Ме­ж­ду Ко­ро­лев­ст­вом Поль­ским и Ве­ли­ким кня­же­ст­вом Ли­тов­ским (ВКЛ) , с од­ной сто­ро­ны, и Тев­тон­ским ор­де­ном – с дру­гой.

За­кре­пил важ­ней­шие ре­зуль­та­ты вед­ших­ся сто­ро­на­ми с 1409 войн за пре­об­ла­да­ние в ре­гио­не (см. «Ве­ли­кая вой­на» 1409–11). За­клю­чён 27 сен­т. у оз. Мель­но близ г. Ре­ден (ныне Рад­зынь- Хел­минь­ски) вел. кн. ли­тов­ским Ви­тов­том, польск. ко­ро­лём Вла­ди­сла­вом II (см. Ягай­ло), князь­я­ми ма­зо­вец­ки­ми Яну­шем I (1373/74–1429) и Зе­мо­ви­том (Се­мо­ви­том) IV (1373/74–1426), вел. ма­ги­ст­ром П. фон Рус­дор­фом (1422–41), а так­же герм. и ли­вон­ским ма­ги­ст­ра­ми ор­де­на. По ус­ло­ви­ям М. м. Поль­ша под­твер­ди­ла свой от­каз от пре­тен­зий на Гдань­ское По­мо­рье, Кульм­скую и Ми­ха­лов­скую зем­ли, Тев­тон­ский ор­ден пе­ре­дал Поль­ше Не­шав­скую зем­лю, ус­тупил ВКЛ на «веч­ные вре­ме­на» Же­май­тию и Па­ланг­ское взмо­рье, что обес­пе­чи­ва­ло кня­же­ст­ву вы­ход к Бал­тий­ско­му мо­рю. Пра­во­бе­ре­жье Не­ма­на и Ме­мель ос­та­лись под вла­стью ор­де­на. Тев­тон­ский ор­ден ока­зал­ся от­ре­зан­ным от Ли­во­нии, что по­ло­жи­ло ко­нец пла­нам соз­да­ния еди­но­го прус­ско-ли­вон­ско­го го­су­дар­ст­ва. Герм. ко­роль (бу­ду­щий имп. Свя­щен­ной Рим. им­пе­рии) Си­гиз­мунд I при­знал из­ме­не­ния гра­ниц Тев­тон­ско­го ор­де­на по М. м. в до­го­во­ре, за­клю­чён­ном им с ВКЛ и Поль­шей в Кез­мар­ке (ныне Кеж­ма­рок) 30.3.1423.

Автор статьи: Г. Ф. Мат­ве­ев.

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