МЕЛЬНСКИЙ МИР 1422
Между Королевством Польским и Великим княжеством Литовским (ВКЛ), с одной стороны, и Тевтонским орденом – с другой.
Закрепил важнейшие результаты ведшихся сторонами с 1409 войн за преобладание в регионе (см. «Великая война» 1409–11). Заключён 27 сент. у оз. Мельно близ г. Реден (ныне Радзынь- Хелминьски) вел. кн. литовским Витовтом, польск. королём Владиславом II (см. Ягайло), князьями мазовецкими Янушем I (1373/74–1429) и Земовитом (Семовитом) IV (1373/74–1426), вел. магистром П. фон Русдорфом (1422–41), а также герм. и ливонским магистрами ордена. По условиям М. м. Польша подтвердила свой отказ от претензий на Гданьское Поморье, Кульмскую и Михаловскую земли, Тевтонский орден передал Польше Нешавскую землю, уступил ВКЛ на «вечные времена» Жемайтию и Палангское взморье, что обеспечивало княжеству выход к Балтийскому морю. Правобережье Немана и Мемель остались под властью ордена. Тевтонский орден оказался отрезанным от Ливонии, что положило конец планам создания единого прусско-ливонского государства. Герм. король (будущий имп. Священной Рим. империи) Сигизмунд I признал изменения границ Тевтонского ордена по М. м. в договоре, заключённом им с ВКЛ и Польшей в Кезмарке (ныне Кежмарок) 30.3.1423.
Автор статьи: Г. Ф. Матвеев.