МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА

Родилась 25.11.1941, г. Бугуруслан Оренбургской области. Окончила МГУ.

Окончила в 1964 г. романо-германское отделение Филологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, занимаясь одновременно на Историческом факультете МГУ по циклу предметов, связанных с историей средних веков.

В 1964–1967 гг. училась в аспирантуре Филологического факультета МГУ и одновременно работала преподавателем английского языка на Кафедре иностранных языков АН СССР (1964–1965 гг.), переводчиком в ВНИИ Стандартизации (1965–1967 гг.) и преподавателем английского языка на курсах иностранных языков Управления по иностранному туризму при Совете министров СССР (1967–1971 гг.).

С 1971 по 1997 г. работала в Институте истории СССР АН СССР (ныне Институт российской истории РАН) в должности младшего, а затем старшего научного сотрудника, руководителя группы по изданию свода «Древнейшие источники по истории народов СССР».

В 1971 г. защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук на Филологическом факультете МГУ на тему «Англо-саксонская героическая эпопея “Беовульф”».

В 1990 г. защитила диссертацию на тему «Представления о Земле в общественной мысли Западной и Северной Европы в средние века, V–XV вв.», получив в 1991 г. ученую степень доктора исторических наук. С 1997 г. работает в Институте всеобщей истории РАН. Член Шведской королевской академии им. Густава Адольфа.

Доктор исторических наук, главный научный сотрудник, руководитель Центра «Восточная Европа в античном и средневековом мире» Института всеобщей истории РАН.

Область интересов : Скандинавия эпохи викингов, рунология; русско-скандинавские связи эпохи викингов; скандинавские источники по истории Восточной Европы и Древней Руси.

Сочинения: Древнескандинавские геогр. сочинения. Тексты, первод, комментарий. М., 1986;

Начальные этапы урбанизации и становление государства // Древнейшие государства на территории СССР, 1985 г. М., 1986. (в соавт.);

Меч и лира. Древнеанглийское общество в истории и эпосе. М., 1987;

Тhe Eastern World ofthe Vikings. Götеbогg. 1996;

Каменный век. Бронзовый век. Железный век. Эпоха викингов. Культура дохристианского времени // История Дании. 1996;

Образ мира. Становление и эволюция геогр. представлений в Европе. V-XIV века. М., 1998;

Древняя Русь в свете зарубежных источников / Отв. ред. и автор разделов. М., 1999;

Скандинавские рунические надписи. Новые находки и интерпретации. Тексты, перевод, комментарий. М., 2001;

Историческая память в устной и письменной традициях (Повесть временных лет и “Сага об Инглингах”) // Древнейшие государства Вост. Европы, 2001 год: Историческая память и формы ее воплощения. М., 2003.

Древняя Русь и Скандинавия. Избр. труды / Под ред. Г.В. Глазыриной и Т.Н. Джаксон. М., 2011.

Библ.: Норна у источника Судьбы: Сб. ст. в честь Е.А. Мельниковой. М., 2001. С. 456-470.