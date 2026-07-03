МЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

О ранних годах жизни Василия Андреевича известно крайне мало. Исследователи упоминают о разных датах рождения: по одним сведениям речь идет о периоде около 1780 г., по другим – около 1782 г. Место рождения в исторических источниках не упоминается.

Старший брат М. Лука Андреевич обучался в Черноморском морском корпусе г. Николаева. Туда в январе 1796 г. и поступил М. По завершении обучения, оба брата связали свою жизнь с военной морской карьерой.

С 1798 г. – гардемарин. В 1798 – 1800 гг. нa «Михаиле» совершил плавание по маршруту Севастополь – Архипелаг, затем отправился к Рагузе. Участник взятия Корфы. На судне «Симеон и Анна» в составе эскадры Ф.Ф. Ушакова М. стал участником взятия Анконы, блокады Генуи.

С 1801 г. – мичман. В 1801 – 1804 гг. на «Варахаиле» бороздил черноморские воды. В 1804 г. на «Диане» проплыл от Севастополя до Корфы и обратно.

Военная карьера

В 1807 г. М. отправился в Нижний Новгород, чтобы набрать ратников. С ними направился в Николаев. В последующие два года побывал у Крамского побережья на «Алексее». Участник блокады Суджук-кале.

С 1809 г. – лейтенант. В 1810 – 1812 гг. бороздил Черное море на разных кораблях. В 1815 г. на «Дунае» совершал плавания до Севастополя. С 1816 г. назначен командиром одной из брантвахтенных лодок близ Феодосии.

С 1819 г. – капитан-лейтенант. Решением командования состоялся перевод М. в Балтийский флот. В 1823 – 1828 гг. проходил службу в Астраханском порте. Получил перевод в Кронштадт.

С 1827 г. – капитан 2-го ранга. На следующий год получил в командование «Великий князь Михаил», на котором плавал по Финскому заливу. В 1830 г. М. уже в качестве капитана «Красного» совершил плавание по маршруту Архангельск – Кронштадт.

С 1831 г. – капитан 1-го ранга. После повышения возвратился в Черноморский флот. До 1833 г. возглавлял 32-й флотский экипаж в Николаеве. В 1834 – 1838 гг. – комендант г. Николаева, при этом продолжал командовать своим флотским экипажем.

С 1838 г. – контр-адмирал. После повышения М. была передана в командование 2-я бригада 5-й флотской дивизии. Совершал плавания вдоль побережья Абзахии. С 1839 г. – командир 2-й бригады 4-й флотской дивизии в Севастополе.

Точная дата смерти М. неизвестна. По данным исследователей, речь идет о конце 1840 г. По данным на 1 января 1841 г. он был исключен из списков флота как умерший.