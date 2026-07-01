МЕЛИКИШВИЛИ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕЛИКИШВИ́ЛИ ГЕО́РГИЙ АЛЕКСА́НДРОВИЧ - грузинский историк, академик АН Грузинской ССР (1961 год).
В 1939 году окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета. В 1954 году защитил докторскую диссертацию «Древневосточные материалы по истории народов Закавказья». С 1944 года научный сотрудник отдела истории Грузии, в 1961-1988 годах заведующий отделом древней истории, в 1954-1960 годах заместитель директора, в 1965-1999 годах директор Института истории, археологии и этнографии имени И.А. Джавахишвили АН Грузинской ССР (с 1991 года Институт истории и этнологии имени Ив. Джавахишвили АН Грузии), в 1999-2002 годах почетный директор института.
Автор фундаментальных научных трудов по истории Древнего Востока и древней Грузии. Внёс значительный вклад в развитие урартологии, в изучение урартских клинописных текстов. На основании урартских и ассирийских источников исследовал вопросы политической истории, исторической географии и этнического состава соседних с Урарту малоазийских и северо-сирийских политических образований, а также вопросы, связанные с развитием крупнейших политических образований в юго-западной части исторической Грузии - Диаухи и Колха (смотрите Колхида). В монографии «Наири - Урарту» (1954 годы) осветил ключевые вопросы расселения и этнического происхождения многих племён древнего Ближнего Востока, их культуры и религиозных верований. Проблемам этногенеза грузинских объединений, а также возникновению государства в Грузии посвящены исследования Меликишвили «О происхождении грузинского народа» (1952 год), «К вопросу о возникновении классового общества и государства в Грузии» (1955 год) и другие. Автор и редактор 1-го тома 8-томных «Очерков истории Грузии» (1970 год). Ленинская премия (1957 год), Государственная премия Грузинской ССР (1982 год).
Сочинения:
Древневосточные материалы по истории народов Закавказья. Наири-Урарту. Тб., 1954. Т. 1;
К истории древней Грузии. Тб., 1959;
К изучению древней восточномалоазийской этнонимики // Вестник древней истории. 1962. № 1;
Кулха: Из древней истории Южного Закавказья // Древний мир. М., 1962;
Урартский язык. М., 1964;
К вопросу о древнейшем населении Грузии, Кавказа и Ближнего Востока. Тб., 1965 (на грузинском языке).