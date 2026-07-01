МЕЛИКИШВИЛИ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

МЕЛИКИШВИ́ЛИ ГЕО́РГИЙ АЛЕКСА́НДРОВИЧ - грузинский ис­то­рик, академик АН Грузинской ССР (1961 год).

В 1939 году окон­чил ис­то­рический факультет Тби­лис­ско­го государственного университета. В 1954 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию «Древ­не­вос­точ­ные ма­те­риа­лы по ис­то­рии на­ро­дов За­кав­ка­зья». С 1944 года на­учный со­труд­ник от­де­ла ис­то­рии Гру­зии, в 1961-1988 годах заведующий от­де­лом древ­ней ис­то­рии, в 1954-1960 годах заместитель ди­рек­то­ра, в 1965-1999 годах ди­рек­тор Института ис­то­рии, ар­хео­ло­гии и эт­но­гра­фии имени И.А. Джа­ва­хи­шви­ли АН Грузинской ССР (с 1991 года Институт ис­то­рии и эт­но­ло­гии имени Ив. Джа­ва­хи­шви­ли АН Гру­зии), в 1999-2002 годах почетный ди­рек­тор института.

Ав­тор фун­даментальных на­учных тру­дов по ис­то­рии Древ­не­го Вос­то­ка и древ­ней Гру­зии. Внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие урар­то­ло­гии, в изу­че­ние урарт­ских кли­но­пис­ных тек­стов. На ос­но­ва­нии урарт­ских и ас­сирийских ис­точ­ни­ков ис­сле­до­вал во­про­сы по­ли­тической ис­то­рии, ис­то­рической гео­гра­фии и эт­нического со­ста­ва со­сед­них с Урар­ту ма­ло­азий­ских и северо-сирийских по­ли­тических об­ра­зо­ва­ний, а так­же во­про­сы, свя­зан­ные с раз­ви­ти­ем круп­ней­ших по­ли­тических об­ра­зо­ва­ний в юго-западной час­ти ис­то­рической Гру­зии - Диа­у­хи и Кол­ха (смотрите Колхида ). В мо­но­гра­фии «Наи­ри - Урар­ту» (1954 годы) ос­ве­тил клю­че­вые во­про­сы рас­се­ле­ния и эт­нического про­ис­хо­ж­де­ния многих пле­мён древ­не­го Ближ­не­го Вос­то­ка, их куль­ту­ры и ре­лигиозных ве­ро­ва­ний. Про­бле­мам эт­но­ге­не­за грузинских объ­е­ди­не­ний, а так­же воз­ник­но­ве­нию го­су­дар­ст­ва в Гру­зии по­свя­ще­ны ис­сле­до­ва­ния Меликишвили «О про­ис­хо­ж­де­нии грузин­ско­го на­ро­да» (1952 год), «К во­про­су о воз­ник­но­ве­нии клас­со­во­го об­ще­ст­ва и го­су­дар­ст­ва в Гру­зии» (1955 год) и другие. Ав­тор и ре­дак­тор 1-го то­ма 8-том­ных «Очер­ков ис­то­рии Гру­зии» (1970 год). Ле­нин­ская премия (1957 год), Государственная премия Грузинской ССР (1982 год).

Сочинения:

Древ­не­вос­точ­ные ма­те­риа­лы по ис­то­рии на­ро­дов За­кав­ка­зья. Наи­ри-Урар­ту. Тб., 1954. Т. 1;

К ис­то­рии древ­ней Гру­зии. Тб., 1959;

К изу­че­нию древ­ней вос­точ­но­ма­лоа­зий­ской эт­но­ни­ми­ки // Вест­ник древ­ней ис­то­рии. 1962. № 1;

Кул­ха: Из древ­ней ис­то­рии Юж­но­го За­кав­ка­зья // Древ­ний мир. М., 1962;

Урарт­ский язык. М., 1964;

К во­про­су о древ­ней­шем на­се­ле­нии Гру­зии, Кав­ка­за и Ближ­не­го Вос­то­ка. Тб., 1965 (на грузинском языке).