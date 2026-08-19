МЕЛЬГУНОВ Алексей Петрович

Российский государственный и во­енный дея­тель, действительный тайный советник (1777).

Дво­ря­нин. Окон­чил Ка­дет­ский кор­пус (1740). Бу­ду­чи ка­мер-па­жом, стал до­ве­рен­ным ли­цом И. И. Шувалова. Слу­жил в л.-гв. Пре­об­ра­жен­ском пол­ку (1747–1756). Адъ­ю­тант (с 1756) вел. кн. Пет­ра Фё­до­ро­ви­ча (бу­ду­ще­го имп. Пет­ра III), бла­го­да­ря хо­ро­ше­му зна­нию нем. яз., на ко­то­ром го­во­рил Пётр Фё­до­ро­вич, во­шёл в его бли­жай­шее ок­ру­же­ние. По вос­по­ми­на­ни­ям имп. Ека­те­ри­ны II, П. И., А. И. и И. И. Шу­ва­ло­вы с по­мо­щью М. по­ми­ри­лись с Пет­ром Фё­до­ро­ви­чем, ко­то­ро­го имп. Ели­за­ве­та Пет­ров­на ос­та­ви­ла на­след­ни­ком пре­сто­ла. Ди­рек­тор Су­хо­пут­но­го шля­хет­но­го ка­дет­ско­го кор­пу­са (1756–62). По ини­циа­ти­ве М. в 1758 при Кор­пу­се об­ра­зо­ва­на Кон­фе­рен­ция из не­сколь­ких че­ло­век, ре­ко­мен­до­вав­шая к пе­ча­ти в ти­по­гра­фии Кор­пу­са пе­ре­вод­ные «об­ще­по­лез­ные» со­чи­не­ния. Од­но­вре­мен­но М. до­бил­ся пра­ва из­да­вать в ти­по­гра­фии Кор­пу­са пер­вый ча­ст­ный еже­не­дель­ный ж. в Рос­сии – «Празд­ное вре­мя, в поль­зу упот­реб­лён­ное» (вы­хо­дил в 1759–60), а в 1760 – пра­ва пе­ча­тать лю­бую гражд. ли­те­ра­ту­ру по ре­ко­мен­да­ции Кон­фе­рен­ции. В 1759 на собств. сред­ст­ва из­дал в пе­ре­во­де С. Пи­са­ре­ва с греч. яз. «Сло­во иже во свя­тых от­ца на­ше­го Ио­ан­на Зла­то­ус­то­го на ев­ну­ха Ев­тро­пия…». Уча­ст­во­вал в Се­ми­лет­ней вой­не 1756–63 , от­ли­чил­ся при взя­тии Бер­ли­на в 1760. Чл. Имп. со­ве­та и Во­ен. ко­мис­сии для при­ве­де­ния в луч­шее со­стоя­ние войск (1762). Шеф Риж­ско­го ки­ра­сир­ско­го и Ин­гер­ман­ланд­ско­го пех. пол­ков (1762; пол­ки но­си­ли имя М.). Во вре­мя пе­ре­во­ро­та 1762, со­вер­шён­но­го в поль­зу имп. Ека­те­ри­ны II, ос­та­вал­ся при имп. Пет­ре III, вер­ность ко­то­ро­му вы­зва­ла его крат­ко­вре­мен­ную опа­лу. Гл. ком. Но­во­серб­ско­го кор­пу­са (1763–64). По рас­по­ря­же­нию имп. Ека­те­ри­ны II М. со­ста­вил про­ект об­ра­зо­ва­ния Но­во­рос­сий­ской гу­бер­нии, план раз­да­чи гос. зе­мель для за­се­ле­ния гу­бер­нии всем же­лаю­щим, кро­ме кре­по­ст­ных кре­сть­ян [ут­вер­жде­ны Ека­те­ри­ной II 22.3(2.4).1764]. Но­во­рос­сий­ский гу­бер­на­тор (1764–65). Чл. Ме­же­вой ко­мис­сии (1765). Се­на­тор (с 1765). Пре­зи­дент Ка­мер-кол­ле­гии (1765–77). Де­пу­тат Уло­жен­ной ко­мис­сии 1767–1768/69 от кол­ле­гии. Яро­слав­ский (1777–88), ко­ст­ром­ской (1778) и во­ло­год­ский (1780–88) ген.-гу­бер­на­тор. В со­от­вет­ст­вии с ре­гу­ляр­ны­ми пла­на­ми, ко­то­рые со­став­ля­лись при ак­тив­ном уча­стии М., на­ча­та пе­ре­строй­ка Яро­слав­ля (1778), Во­ло­гды (1781), 3 го­ро­дов Яро­слав­ско­го и 14 го­ро­дов Во­ло­год­ско­го на­ме­ст­ни­честв (1784). Ор­га­ни­зо­вал в Яро­слав­ле ма­сон­скую ло­жу сво­его име­ни, у се­бя в до­ме от­крыл те­атр. Спо­соб­ст­во­вал от­кры­тию в г. Хол­мо­го­ры мо­ре­ход­ной шко­лы (1781; в 1786 пе­ре­ве­де­на в Ар­хан­гельск; ны­не Арк­тич. мор­ской ин-т им. В. И. Во­ро­ни­на). Ини­циа­тор из­да­ния пер­во­го в Рос­сии про­винц. ж. «Уе­ди­нён­ный по­ше­хо­нец» (1786–87, в 1787 вы­хо­дил под назв. «Еже­ме­сяч­ное со­чи­не­ние»). В 1786 в Яро­слав­ле по про­ек­ту, со­став­лен­но­му М. [ут­вер­ждён имп. Ека­те­ри­ной II 10(21).3.1786], на ча­ст­ные по­жерт­во­ва­ния от­крыт Дом при­зре­ния ближ­не­го для вос­пи­та­ния си­рот и за­бо­ты об увеч­ных обо­их по­лов, а так­же Гл. на­род­ное уч-ще для де­тей всех со­сло­вий, кро­ме кре­по­ст­ных кре­сть­ян. По ини­циа­ти­ве М. в 1786 на­ча­то строи­тель­ст­во Се­ве­ро-Ека­те­ри­нин­ско­го ка­нала, со­еди­нив­ше­го р. Джу­рич (при­ток Юж. Кельт­мы) и р. Сев. Кельт­ма (при­ток Вы­че­гды) (ве­лось с пе­ре­ры­ва­ми до 1822).

Убе­дил имп. Ека­те­ри­ну II ос­во­бо­дить из за­клю­че­ния в г. Хол­мо­го­ры и от­пра­вить в Да­нию 4 де­тей рос. пра­ви­тель­ни­цы Ан­ны Ле­о­поль­дов­ны.

Лю­би­тель древ­но­стей, в 1763 под его ру­ко­во­дством при кре­по­сти Св. Ели­са­ве­ты (ны­не г. Ки­ро­во­град) рас­ко­пан Ли­той кур­ган ( Мель­гу­нов­ский кур­ган ) – бо­га­тое скиф­ское по­гре­бе­ние 7 – нач. 6 вв. до н. э. М. вла­дел Мель­гу­но­вым ос­тровом близ С.-Пе­тер­бур­га (ны­не Ела­гин остров, в чер­те го­ро­да), где уст­ро­ил оран­же­реи и раз­бил Мас­ля­ный луг, в 1777 про­дал ост­ров Г. А. По­тём­ки­ну (с 1787 По­тём­кин-Тав­ри­че­ский).

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1761), Св. Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1780), Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1785).