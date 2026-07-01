МЕЛЬБУРН

Го­род на юге Ав­ст­ра­лии, сто­ли­ца шта­та Вик­то­рия.

Нас. ок. 90 тыс. чел. (в пре­де­лах гор. тер­рито­рии, пл. 37,6 км2), с бли­жай­ши­ми при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет гор. аг­ло­ме­ра­цию Боль­шой Мель­бурн (пл. 7,7 тыс. км2) с нас. 3552 тыс. чел. (2010; вто­рая по чис­лу жи­те­лей по­сле аг­ло­ме­ра­ции Сид­нея). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу зал. Порт-Фил­лип, в мес­те впа­де­ния в не­го р. Яр­ра. Один из круп­ней­ших транс­порт­ных цен­тров стра­ны. Узел же­лез­ных и ав­то­мо­биль­ных до­рог. Мор. порт (па­ром­ное со­об­ще­ние с о. Тас­ма­ния). Авиа­пе­ре­воз­ки об­слу­жи­ва­ют 4 аэ­ро­пор­та, в т. ч. ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Тул­ла­ма­рин. Трам­вай­ная сеть М. – од­на из са­мых про­тя­жён­ных гор. се­тей в ми­ре (дли­на св. 250 км).

В 1803 на мес­те бу­ду­ще­го М. ко­рот­кое вре­мя су­ще­ст­во­ва­ло брит. ка­торж­ное по­се­ле­ние. В ию­не 1835 Дж. Бэт­ман, один из ос­но­ва­те­лей ко­ло­ни­зац. ком­па­нии «Port Phillip Association», за­клю­чил с ме­ст­ны­ми пле­ме­на­ми до­го­вор о по­куп­ке у них пра­во­го бе­ре­га р. Яр­ра. В том же го­ду пе­ре­се­лен­цы, дос­тав­лен­ные ко­ло­ни­зац. ком­па­ни­ей, и груп­па обос­но­вав­ших­ся здесь ра­нее анг­ли­чан во гла­ве с Дж. П. Фок­не­ром ос­но­ва­ли на­хо­див­шее­ся под вла­стью брит. ко­ро­ны по­се­ле­ние, ко­то­рое по­лу­чи­ло назв. Порт-Фил­лип. В 1836 Порт-Фи­ллип был объ­яв­лен адм. цен­тром од­но­им. ок­ру­га, вхо­див­ше­го в со­став ко­ло­нии Но­вый Юж­ный Уэльс. В 1837 пе­ре­име­но­ван в М. в честь пре­мьер-мин. Ве­ли­ко­бри­та­нии У. Лэ­ма, 2-го ви­кон­та Мель­бур­на, ут­вер­ждён пер­вый план его за­строй­ки. Ста­тус го­ро­да с 25.6.1847. С 1851 сто­ли­ца брит. ко­ло­нии Вик­то­рия. В 1850-х гг., по­сле об­на­ру­же­ния в рай­оне М. ме­сто­ро­ж­де­ний зо­ло­та, на­ча­лось его бы­строе эко­но­мич. раз­ви­тие; к нач. 1880-х гг. М. – один из круп­ней­ших го­ро­дов Брит. им­пе­рии. По­сле про­воз­гла­ше­ния Ав­ст­ра­лий­ско­го Со­ю­за в 1901–13 её сто­ли­ца (фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во ос­та­ва­лось в М. до 1927). В апр. – ию­ле 1942 в М. раз­ме­щал­ся воз­глав­ляе­мый Д. Макартуром объ­еди­нён­ный штаб войск со­юз­ни­ков на Ти­хом океа­не.

Ис­то­рич. центр М. (ме­сто рас­по­ло­же­ния пер­во­на­чаль­но­го по­се­ле­ния; ген­план – 1837, арх. Р. Ходдл; ны­не Центр. де­ло­вой рай­он) пред­став­ля­ет со­бой пря­мо­уголь­ник в пла­не с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц. Во­круг ис­то­рич. цен­тра рас­по­ло­же­ны квар­та­лы с пре­об­ла­даю­щей ре­гу­ляр­ной пла­ни­ров­кой, с за­па­да к не­му при­мы­ка­ет рай­он до­ков. На­про­тив не­го, на ле­вом бе­ре­гу Яр­ры, – рай­он вы­сот­ной за­строй­ки Са­ут­банк. Вме­сте они об­ра­зу­ют «яд­ро» М. с адм. и об­ществ. зда­ния­ми и мно­го­числ. пар­ка­ми; его ок­ру­жа­ют жи­лые озе­ле­нён­ные рай­оны, за­стро­ен­ные до­ма­ми-тер­ра­са­ми с га­ле­рея­ми на фа­са­дах и де­ко­ра­тив­ны­ми де­та­ля­ми из ко­ва­но­го же­ле­за и од­но­се­мей­ны­ми до­ма­ми с про­сто­рны­ми уча­ст­ка­ми. Бе­ре­га Яр­ры со­еди­ня­ет ось улиц Су­он­стон-стрит и Сент-Кил­да-ро­уд, на ко­то­рых рас­по­ло­же­ны мн. об­ществ. со­ору­же­ния. В т. ч. на ле­вом бе­ре­гу (в ис­то­рич. час­ти М.) – Б-ка шта­та Вик­то­рия в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (1854–70, арх. Дж. Рид), Ра­ту­ша в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1867–87, Рид, Ф. Барнс), нео­го­тич. со­бор Св. Пав­ла (1880–92, У. Бат­тер­филд), кам­пу­сы Мель­бурн­ско­го уни­вер­си­те­та (с кон. 19 в.) и Ко­ро­лев­ско­го ин-та тех­но­ло­гий (с кон. 19 в.; в т. ч. 8-й кор­пус в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма, 1990–1993, ар­хит. бю­ро «Edmund & Corrigan»), не­оба­роч­ное зда­ние ж.-д. во­кза­ла Флин­дерс-стрит (1900–10, арх. Дж. Фо­сетт), ком­плекс куль­тур­ных уч­ре­ж­де­ний «Фе­де­рей­шен-сквер» в ду­хе де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (2002, ар­хит. бю­ро «Lab archi­tecture studio» и «Bates Smart Archi­tects»); на пра­вом бе­ре­гу – Ко­ро­лев­ский бо­та­нич. сад (с 1846), парк Кингс-до­мейн (с 1854) и др. пар­ки; не­оре­нес­санс­ный «Дом пра­ви­тель­ст­ва» (1872–76, арх. У. Уор­делл; ны­не – ре­зи­ден­ция гу­бер­на­то­ра шта­та), не­оклас­си­ци­стич. ме­мо­ри­ал пав­шим в 1-й ми­ро­вой вой­не «Свя­ти­ли­ще па­мя­ти» (1927–34, ар­хи­тек­то­ры Ф. Хад­сон, Дж. Уор­д­роп, К. Аш­шер), Нац. га­ле­рея Вик­то­рии (ос­но­ва­на в 1859; зда­ние 1967, арх. Р. Гра­ундс; ре­кон­ст­рук­ция – 2003, М. Бел­ли­ни), Центр ис­кусств шта­та Вик­то­рия в сти­ле мо­дер­низ­ма (1973–84, Гра­ундс; шпиль над те­ат­раль­ным кор­пу­сом, 1996, выс. 162 м), в со­став ко­то­ро­го так­же вхо­дит от­кры­тая кон­церт­ная пло­щад­ка «Sidney Myer Mu­sic Bowl», пе­ре­кры­тая тен­то­вой кон­ст­рук­ци­ей (1958–59, ар­хит. бю­ро «Yuncken Freeman»), Ав­ст­рал. центр совр. иск-ва в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (2002, ар­хит. бю­ро «Wood Marsh Architecture»).

Так­же сре­ди по­стро­ек ис­то­рич. цен­тра М. – зда­ние пар­ла­мен­та в сти­ле позд­не­го клас­си­циз­ма (с 1856, ар­хи­тек­то­ры П. Керр, Дж. Дж. Найт), не­оре­нес­санс­ное зда­ние ка­зна­чей­ст­ва (1858–1862, арх. Дж. Дж. Кларк; ны­не му­зей зо­ло­та), нео­го­тич. со­бор Св. Пат­ри­ка (с 1858, У. Уор­делл), зда­ние Ко­ро­лев­ской вы­став­ки с пар­ком Карл­тон-гар­денс в ду­хе эк­лек­тиз­ма (1879–80, Дж. Рид; вклю­че­но в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), мно­го­числ. нео­го­тич. кон­тор­ские зда­ния с по­ли­хром­ны­ми фа­са­да­ми («Ол­дер­флит», 1889–90, У. Питт, и др.). В 1-й пол. 20 в. в цен­тре М. бы­ли воз­ве­де­ны в сти­ле ар де­ко зда­ния Тео­соф­ско­го об-ва (1936–37, ар­хит. бю­ро «Marsh and Michaelson»), По­ли­цей­ско­го управ­ле­ния М. (1940–43, арх. П. Э. Эве­ретт) и др. На ле­вом бе­ре­гу Яр­ры рас­по­ло­жен так­же Олим­пий­ский парк с кры­тым бас­сей­ном (1954–56, К. Бор­ланд и др.; ны­не «Уэ­ст­пак-центр») и др. спор­тив­ны­ми со­ору­же­ния­ми. С кон. 20 в. в М. воз­во­дят­ся вы­сот­ные зда­ния, как в ис­то­рич. цен­тре (пар­ные баш­ни «Кол­линз Плейс», 1981, И. М. Пей; зда­ние ком­па­нии «Shell», 1989, Г. Зайд­лер; не­бо­скрёб «Мель­бурн Сен­трал», 1988–91, К. Ку­ро­ка­ва, и др.), так и в рай­оне Са­ут­банк (баш­ня «Эв­ри­ка», 2006, выс. 297 м, ар­хит. бю­ро «Fender Katsalidis Architects», и др.). Сре­ди со­ору­же­ний ру­бе­жа 20–21 вв. – вы­ста­воч­ный центр (1996), зда­ние Му­зея М. (1997–2000), мос­ты Болт (1999) и Уэбб (2003; все – бю­ро «Denton Corker Marshall»), во­кзал Сау­терн-Кросс (2006, арх. Н. Грим­шо; все – в сти­ле хай-тек).

М. – круп­ный центр нау­ки, куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния Ав­ст­ра­лии. Осн. на­уч. ис­сле­до­ва­ния ве­дут­ся в на­уч.-ис­сле­до­ват. уч­ре­ж­де­ни­ях при ву­зах. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Ин-т мед. ис­сле­до­ва­ний им. У. и Э. Холл (1916), Ко­ро­лев­ский ав­ст­рал. хи­мич. ин-т (1917), Ин-т по свя­зям с об­ще­ст­вен­но­стью (1949), К-т эко­но­мич. раз­ви­тия Ав­ст­ра­лии (1960), Ав­ст­рал. ин-т фи­зи­ки (1963), Ин-т мед. ис­сле­до­ва­ний и об­ществ. здо­ро­вья Ф. Бёр­не­та, Ав­ст­рал. нац. ин-т зре­ния (1972), Нац. ин-т ста­ре­ния (1975), Дет­ский НИИ им. Э. Мёр­док (1986), Ин-ты нев­ро­ло­гии им. Г. Фло­ри (объ­е­ди­не­ние соз­да­но в 2007 слия­ни­ем Ин-та по изу­че­нию моз­га, Ин-та им. Г. Фло­ри и НИИ ин­суль­та), Ин-т серд­ца и диа­бе­та им. Т. Бей­ке­ра (2008), от­де­ле­ние Ин-та по ис­сле­дова­нию ра­ка им. Люд­ви­га (Нью-Йорк). Дей­ст­ву­ют так­же Ко­ро­лев­ское об-во шта­та Вик­то­рия (1854), Вик­то­ри­ан­ское ар­ти­стич. об-во (1870), Ко­ро­лев­ское ис­то­рич. об-во шта­та Вик­то­рия (1909) и др. Гл. ву­зы: Мель­бурн­ский уни­вер­си­тет, Ко­ро­лев­ский ин-т тех­но­ло­гий (1887, совр. ста­тус с 1992), Тех­но­ло­гич. ун-т Су­ин­берн (1908, в при­го­ро­де М.), Ун-т Вик­то­рии (соз­дан в 1990 объ­е­ди­не­ни­ем ря­да ву­зов), Конс. (ос­но­ва­на в 1895; с 1956 Конс. им. Н. Мел­ба – в па­мять о пе­ви­це Н. Мелба; с 2008 «Melba Ope­ra Trust», предоставляет стипендии опер­ным пев­цам), кам­пу­сы ун-тов: Ав­ст­рал. ка­то­ли­че­ско­го, Ла-Троб, Мо­наш, Ди­кин и др. Б-ки: пар­ла­мент­ская (1851), шта­та Вик­то­рия (1854), ву­зов и НИИ. Гл. му­зеи: Вик­то­рии [1854, совр. назв. с 1983; фи­лиа­лы: на­уч. ра­бот (1922), им­ми­гра­ции (1998), Мель­бур­на (2000, в его со­ста­ве куль­тур­ный центр або­ри­ге­нов Ав­ст­ра­лии)], Ав­ст­рал. нац. му­зей авиа­ции (1962, от­крыт в 1964 в аэ­ро­пор­ту Мо­раб­бин), Ав­ст­рал. му­зей ска­чек (от­крыт в 1981) и Зал Сла­вы (1974), ев­рей­ский (1982), ис­то­рии уча­стия ки­тай­цев в раз­ви­тии Ав­ст­ра­лии (1985), зо­ло­та (от­крыт в 1994), мор­ской и др. Нац. му­зей спор­та (1986; в спорт­ком­плек­се «Мель­бурн Кри­кет Гра­унд»; в 2003–08 на ре­кон­ст­рук­ции). Ме­мо­ри­ал Дж. Кука. Зоо­парк (1862). Нац. те­атр (1921; совр. назв. с 1972), «Рид­жент ти­этр» (1929), «Мель­бурн ти­этр ком­па­ни» (1953). Опер­ные по­ста­нов­ки с 1996 осу­ще­ст­в­ля­ет ком­па­ния «Ав­ст­ра­лий­ская опе­ра». Сим­фо­нич. ор­кестр (1906), хор (с 2008 при сим­фо­нич. ор­ке­ст­ре). Ме­ж­ду­нар. еже­год­ные фес­ти­ва­ли: ки­но­фес­ти­валь (с 1952), «Осен­ний фес­ти­валь» (ор­ган­ная и кла­ве­син­ная му­зы­ка; с 1971), джа­зо­вый (с 1998).

Один из круп­ней­ших спор­тив­ных цен­тров ми­ра. В 1956 М. был сто­ли­цей XVI Олим­пий­ских игр. Еже­год­но про­во­дит­ся ряд тра­диц. ме­ж­ду­нар. со­рев­но­ва­ний, в т. ч. 1-й тур­нир «Большого шлема» – От­кры­тый чем­пио­нат Ав­ст­ра­лии по тен­ни­су (с 1905; с 1988 про­хо­дит на рас­по­ло­жен­ном в Олим­пий­ском пар­ке ста­дио­не «Мель­бурн Парк»); Гран-при Ав­ст­ра­лии (с 1928; этап чем­пио­на­та ми­ра «Фор­му­ла-1»); Ку­бок Мель­бур­на (с 1861, кон­ные скач­ки). В М. ок. 30 круп­ных спор­тив­ных со­ору­же­ний, в т. ч. кры­тый «Док­лендс Ста­ди­ум» (от­крыт в 2000, св. 52 тыс. мест), где про­хо­дят центр. мат­чи по ав­ст­рал. фут­бо­лу (на­по­ми­на­ет рег­би), кри­ке­ту и рег­би. В 2000-х гг. в М. со­сто­ял­ся ряд важ­ней­ших ме­ж­ду­нар. спор­тив­ных со­стя­за­ний; сре­ди них – Ку­бок ми­ра по рег­би (2003), Иг­ры стран Брит. Со­дру­же­ст­ва на­ций (2006), чем­пио­нат ми­ра по вод­ным ви­дам спор­та (2007) и др.

В эко­но­ми­ке го­ро­да пре­об­ла­да­ет сфе­ра ус­луг (за­ня­то ок. 90% ра­бо­таю­щих; в т. ч. в сек­то­ре проф., на­уч­ных и тех­нич. ус­луг 17%, фи­нан­со­вых и стра­хо­вых 15%, гос. управ­ле­ния ок. 10%, здра­во­охра­не­ния и соц. обес­пе­че­ния ок. 7%). М. – один из круп­ней­ших де­ло­вых и фи­нан­со­вых цен­тров стра­ны. В Центр. де­ло­вом рай­оне рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры ве­ду­щих ав­ст­рал. бан­ков (National Australia Bank, Australia and New Zealand Banking Group), от­де­ле­ние Ав­ст­рал. бир­жи цен­ных бу­маг (ASX; ве­дёт ис­то­рию от ос­но­ван­ной в 1861 в М. фон­до­вой бир­жи), мно­го­числ. пен­си­он­ные фон­ды (в т. ч. один из круп­ней­ших – гос. «Future Fund»), го­лов­ная ор­га­ни­за­ция Де­ло­во­го со­ве­та Ав­ст­ра­лии (Business Council of Australia – ас­со­циа­ция ру­ко­во­ди­те­лей 100 ве­ду­щих ав­ст­рал. ком­па­ний), а так­же штаб-квар­ти­ры круп­ней­ших ав­ст­ра­ло-брит. ком­па­ний по до­бы­че ми­нер. сы­рья: «BHP Billiton Limited» (вхо­дит в ком­па­нию «BHP Billiton»), «Rio Tinto Limited» (в со­ста­ве «Rio Tinto Group») и др. В М. ба­зи­ру­ет­ся од­на из ве­ду­щих ав­ст­рал. те­ле­ком­му­ни­кац. ком­па­ний – «Telstra» (ин­тер­нет-ус­лу­ги, те­ле­фо­ния, мо­биль­ная связь, ка­бель­ное те­ле­ви­де­ние). Важ­ная от­расль гор. хо­зяй­ст­ва – пор­то­вые ус­лу­ги. М. – один из круп­ней­ших ме­ж­ду­нар. мор. пор­тов Ав­ст­ра­лии. Гру­зо­обо­рот св. 30 млн. т и св. 2 млн. кон­тей­не­ров ДФЭ (св. 1/3 ав­ст­рал. кон­тей­нер­ных пе­ре­во­зок, 2008). Круп­ный центр ту­риз­ма (ок. 8 млн. чел. в год, в т. ч. 1,4 млн.– иностр. ту­ри­сты). С кон. 20 в. наи­бо­лее ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сек­тор ин­фор­ма­ци­он­но-ком­му­ни­ка­ци­он­ных и био­тех­но­ло­гий.

В пре­де­лах гор. аг­ло­ме­ра­ции Боль­шо­го Мель­бур­на – неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод амер. ком­па­нии «ExxonMobil», ста­ле­ли­тей­ный за­вод ком­па­нии «OneSteel Ltd.» (мощ­ность 700 тыс. т ста­ли в год), ав­то­сбо­роч­ные пред­при­ятия «Ford Motor Company» и «Toyota Motor Corporation». Про­из-во разл. дви­га­те­лей, в т. ч. ав­то­мо­биль­ных; пред­при­ятия лёг­кой и пи­ще­вой (в т. ч. са­хар­ный за­вод) про­мыш­лен­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ