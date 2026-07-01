МЕЛЬБУРН
Город на юге Австралии, столица штата Виктория.
Нас. ок. 90 тыс. чел. (в пределах гор. территории, пл. 37,6 км2), с ближайшими пригородами образует гор. агломерацию Большой Мельбурн (пл. 7,7 тыс. км2) с нас. 3552 тыс. чел. (2010; вторая по числу жителей после агломерации Сиднея). Расположен на берегу зал. Порт-Филлип, в месте впадения в него р. Ярра. Один из крупнейших транспортных центров страны. Узел железных и автомобильных дорог. Мор. порт (паромное сообщение с о. Тасмания). Авиаперевозки обслуживают 4 аэропорта, в т. ч. междунар. аэропорт Тулламарин. Трамвайная сеть М. – одна из самых протяжённых гор. сетей в мире (длина св. 250 км).
В 1803 на месте будущего М. короткое время существовало брит. каторжное поселение. В июне 1835 Дж. Бэтман, один из основателей колонизац. компании «Port Phillip Association», заключил с местными племенами договор о покупке у них правого берега р. Ярра. В том же году переселенцы, доставленные колонизац. компанией, и группа обосновавшихся здесь ранее англичан во главе с Дж. П. Фокнером основали находившееся под властью брит. короны поселение, которое получило назв. Порт-Филлип. В 1836 Порт-Филлип был объявлен адм. центром одноим. округа, входившего в состав колонии Новый Южный Уэльс. В 1837 переименован в М. в честь премьер-мин. Великобритании У. Лэма, 2-го виконта Мельбурна, утверждён первый план его застройки. Статус города с 25.6.1847. С 1851 столица брит. колонии Виктория. В 1850-х гг., после обнаружения в районе М. месторождений золота, началось его быстрое экономич. развитие; к нач. 1880-х гг. М. – один из крупнейших городов Брит. империи. После провозглашения Австралийского Союза в 1901–13 её столица (федеральное правительство оставалось в М. до 1927). В апр. – июле 1942 в М. размещался возглавляемый Д. Макартуром объединённый штаб войск союзников на Тихом океане.
Историч. центр М. (место расположения первоначального поселения; генплан – 1837, арх. Р. Ходдл; ныне Центр. деловой район) представляет собой прямоугольник в плане с прямоугольной сеткой улиц. Вокруг историч. центра расположены кварталы с преобладающей регулярной планировкой, с запада к нему примыкает район доков. Напротив него, на левом берегу Ярры, – район высотной застройки Саутбанк. Вместе они образуют «ядро» М. с адм. и обществ. зданиями и многочисл. парками; его окружают жилые озеленённые районы, застроенные домами-террасами с галереями на фасадах и декоративными деталями из кованого железа и односемейными домами с просторными участками. Берега Ярры соединяет ось улиц Суонстон-стрит и Сент-Килда-роуд, на которых расположены мн. обществ. сооружения. В т. ч. на левом берегу (в историч. части М.) – Б-ка штата Виктория в стиле позднего классицизма (1854–70, арх. Дж. Рид), Ратуша в русле эклектизма (1867–87, Рид, Ф. Барнс), неоготич. собор Св. Павла (1880–92, У. Баттерфилд), кампусы Мельбурнского университета (с кон. 19 в.) и Королевского ин-та технологий (с кон. 19 в.; в т. ч. 8-й корпус в стиле постмодернизма, 1990–1993, архит. бюро «Edmund & Corrigan»), необарочное здание ж.-д. вокзала Флиндерс-стрит (1900–10, арх. Дж. Фосетт), комплекс культурных учреждений «Федерейшен-сквер» в духе деконструктивизма (2002, архит. бюро «Lab architecture studio» и «Bates Smart Architects»); на правом берегу – Королевский ботанич. сад (с 1846), парк Кингс-домейн (с 1854) и др. парки; неоренессансный «Дом правительства» (1872–76, арх. У. Уорделл; ныне – резиденция губернатора штата), неоклассицистич. мемориал павшим в 1-й мировой войне «Святилище памяти» (1927–34, архитекторы Ф. Хадсон, Дж. Уордроп, К. Ашшер), Нац. галерея Виктории (основана в 1859; здание 1967, арх. Р. Граундс; реконструкция – 2003, М. Беллини), Центр искусств штата Виктория в стиле модернизма (1973–84, Граундс; шпиль над театральным корпусом, 1996, выс. 162 м), в состав которого также входит открытая концертная площадка «Sidney Myer Music Bowl», перекрытая тентовой конструкцией (1958–59, архит. бюро «Yuncken Freeman»), Австрал. центр совр. иск-ва в стиле деконструктивизма (2002, архит. бюро «Wood Marsh Architecture»).
Также среди построек историч. центра М. – здание парламента в стиле позднего классицизма (с 1856, архитекторы П. Керр, Дж. Дж. Найт), неоренессансное здание казначейства (1858–1862, арх. Дж. Дж. Кларк; ныне музей золота), неоготич. собор Св. Патрика (с 1858, У. Уорделл), здание Королевской выставки с парком Карлтон-гарденс в духе эклектизма (1879–80, Дж. Рид; включено в список Всемирного наследия), многочисл. неоготич. конторские здания с полихромными фасадами («Олдерфлит», 1889–90, У. Питт, и др.). В 1-й пол. 20 в. в центре М. были возведены в стиле ар деко здания Теософского об-ва (1936–37, архит. бюро «Marsh and Michaelson»), Полицейского управления М. (1940–43, арх. П. Э. Эверетт) и др. На левом берегу Ярры расположен также Олимпийский парк с крытым бассейном (1954–56, К. Борланд и др.; ныне «Уэстпак-центр») и др. спортивными сооружениями. С кон. 20 в. в М. возводятся высотные здания, как в историч. центре (парные башни «Коллинз Плейс», 1981, И. М. Пей; здание компании «Shell», 1989, Г. Зайдлер; небоскрёб «Мельбурн Сентрал», 1988–91, К. Курокава, и др.), так и в районе Саутбанк (башня «Эврика», 2006, выс. 297 м, архит. бюро «Fender Katsalidis Architects», и др.). Среди сооружений рубежа 20–21 вв. – выставочный центр (1996), здание Музея М. (1997–2000), мосты Болт (1999) и Уэбб (2003; все – бюро «Denton Corker Marshall»), вокзал Саутерн-Кросс (2006, арх. Н. Гримшо; все – в стиле хай-тек).
М. – крупный центр науки, культуры и образования Австралии. Осн. науч. исследования ведутся в науч.-исследоват. учреждениях при вузах. Среди науч. учреждений – Ин-т мед. исследований им. У. и Э. Холл (1916), Королевский австрал. химич. ин-т (1917), Ин-т по связям с общественностью (1949), К-т экономич. развития Австралии (1960), Австрал. ин-т физики (1963), Ин-т мед. исследований и обществ. здоровья Ф. Бёрнета, Австрал. нац. ин-т зрения (1972), Нац. ин-т старения (1975), Детский НИИ им. Э. Мёрдок (1986), Ин-ты неврологии им. Г. Флори (объединение создано в 2007 слиянием Ин-та по изучению мозга, Ин-та им. Г. Флори и НИИ инсульта), Ин-т сердца и диабета им. Т. Бейкера (2008), отделение Ин-та по исследованию рака им. Людвига (Нью-Йорк). Действуют также Королевское об-во штата Виктория (1854), Викторианское артистич. об-во (1870), Королевское историч. об-во штата Виктория (1909) и др. Гл. вузы: Мельбурнский университет, Королевский ин-т технологий (1887, совр. статус с 1992), Технологич. ун-т Суинберн (1908, в пригороде М.), Ун-т Виктории (создан в 1990 объединением ряда вузов), Конс. (основана в 1895; с 1956 Конс. им. Н. Мелба – в память о певице Н. Мелба; с 2008 «Melba Opera Trust», предоставляет стипендии оперным певцам), кампусы ун-тов: Австрал. католического, Ла-Троб, Монаш, Дикин и др. Б-ки: парламентская (1851), штата Виктория (1854), вузов и НИИ. Гл. музеи: Виктории [1854, совр. назв. с 1983; филиалы: науч. работ (1922), иммиграции (1998), Мельбурна (2000, в его составе культурный центр аборигенов Австралии)], Австрал. нац. музей авиации (1962, открыт в 1964 в аэропорту Мораббин), Австрал. музей скачек (открыт в 1981) и Зал Славы (1974), еврейский (1982), истории участия китайцев в развитии Австралии (1985), золота (открыт в 1994), морской и др. Нац. музей спорта (1986; в спорткомплексе «Мельбурн Крикет Граунд»; в 2003–08 на реконструкции). Мемориал Дж. Кука. Зоопарк (1862). Нац. театр (1921; совр. назв. с 1972), «Риджент тиэтр» (1929), «Мельбурн тиэтр компани» (1953). Оперные постановки с 1996 осуществляет компания «Австралийская опера». Симфонич. оркестр (1906), хор (с 2008 при симфонич. оркестре). Междунар. ежегодные фестивали: кинофестиваль (с 1952), «Осенний фестиваль» (органная и клавесинная музыка; с 1971), джазовый (с 1998).
Один из крупнейших спортивных центров мира. В 1956 М. был столицей XVI Олимпийских игр. Ежегодно проводится ряд традиц. междунар. соревнований, в т. ч. 1-й турнир «Большого шлема» – Открытый чемпионат Австралии по теннису (с 1905; с 1988 проходит на расположенном в Олимпийском парке стадионе «Мельбурн Парк»); Гран-при Австралии (с 1928; этап чемпионата мира «Формула-1»); Кубок Мельбурна (с 1861, конные скачки). В М. ок. 30 крупных спортивных сооружений, в т. ч. крытый «Доклендс Стадиум» (открыт в 2000, св. 52 тыс. мест), где проходят центр. матчи по австрал. футболу (напоминает регби), крикету и регби. В 2000-х гг. в М. состоялся ряд важнейших междунар. спортивных состязаний; среди них – Кубок мира по регби (2003), Игры стран Брит. Содружества наций (2006), чемпионат мира по водным видам спорта (2007) и др.
В экономике города преобладает сфера услуг (занято ок. 90% работающих; в т. ч. в секторе проф., научных и технич. услуг 17%, финансовых и страховых 15%, гос. управления ок. 10%, здравоохранения и соц. обеспечения ок. 7%). М. – один из крупнейших деловых и финансовых центров страны. В Центр. деловом районе расположены штаб-квартиры ведущих австрал. банков (National Australia Bank, Australia and New Zealand Banking Group), отделение Австрал. биржи ценных бумаг (ASX; ведёт историю от основанной в 1861 в М. фондовой биржи), многочисл. пенсионные фонды (в т. ч. один из крупнейших – гос. «Future Fund»), головная организация Делового совета Австралии (Business Council of Australia – ассоциация руководителей 100 ведущих австрал. компаний), а также штаб-квартиры крупнейших австрало-брит. компаний по добыче минер. сырья: «BHP Billiton Limited» (входит в компанию «BHP Billiton»), «Rio Tinto Limited» (в составе «Rio Tinto Group») и др. В М. базируется одна из ведущих австрал. телекоммуникац. компаний – «Telstra» (интернет-услуги, телефония, мобильная связь, кабельное телевидение). Важная отрасль гор. хозяйства – портовые услуги. М. – один из крупнейших междунар. мор. портов Австралии. Грузооборот св. 30 млн. т и св. 2 млн. контейнеров ДФЭ (св. 1/3 австрал. контейнерных перевозок, 2008). Крупный центр туризма (ок. 8 млн. чел. в год, в т. ч. 1,4 млн.– иностр. туристы). С кон. 20 в. наиболее активно развивается сектор информационно-коммуникационных и биотехнологий.
В пределах гор. агломерации Большого Мельбурна – нефтеперерабатывающий завод амер. компании «ExxonMobil», сталелитейный завод компании «OneSteel Ltd.» (мощность 700 тыс. т стали в год), автосборочные предприятия «Ford Motor Company» и «Toyota Motor Corporation». Произ-во разл. двигателей, в т. ч. автомобильных; предприятия лёгкой и пищевой (в т. ч. сахарный завод) промышленности.