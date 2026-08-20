МЕКСИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1910—1917

Мексиканская революция 1910—1917 — политический и военный конфликт, важнейшими вопросами которого являлись установление в стране демократической системы и реализация аграрной реформы, которая должна была вернуть общинам земли, отобранные в XIX — начале XX в. богатыми землевладельцами.

Революция развернулась в условиях бедности и даже нищеты большинства населения, полуфеодальной системы в сельской местности и добывающей промышленности, почти полном отсутствии прав у трудящихся. К 1910 менее 1 % семей в той или иной форме контролировали 85 % земельных угодий. Правительственная политика по перемещению с исконных земель индейских народов вызывала возмущение коренного населения страны. Высокие социальные издержки и преследование политической оппозиции стали оборотной стороной экономического роста времен «порфириата». Уже в первом десятилетии ХХ в. для власти прозвучали тревожные сигналы в виде забастовок в ряде районов страны (наиболее важными стали стачки в Кананеа и Рио-Бланко). В это время ряд интеллектуалов (Л. Гутьеррес де Лара, Пракседис Х. Герреро, Х. Сарабиа и Р. Флорес Магон) поддержали рабочее движение, активно выступая со страниц газеты «Рехенерасьон». В ходе революции, превратившейся в череду схваток различных групп за власть, погибло не менее 1,4 млн человек, 400 тыс. эмигрировали.

Непосредственным толчком к революции стали выборы 1910, на которых в очередной раз президентом был избран П. Диас (находившийся у власти с 1876). Либеральный политик Франсиско И. Мадеро, лидер антиреэлекционистской партии, арестованный за свою политическую деятельность, бежал в США и, отказав в признании президенту, членам Верховного суда и парламентариям, призвал сограждан к вооруженному восстанию. 5 октября 1910 был объявлен так называемый План Сан Луис-Потоси, наметивший выступление на 20 ноября. Главным лозунгом плана стали слова «Эффективные выборы, нет — переизбранию!». Мадеро, провозглашенный сторонниками лидером революции, обещал земельный передел и ряд трудовых прав и получил поддержку со стороны ряда групп аграристов и народных секторов. В ходе вооруженной борьбы именно из этих слоев населения вышли такие значимые лидеры революции, как Франсиско (Панчо) Вилья , Эмилиана Сапата , Альваро Обрегон и Паскуаль Ороско.

Некоторые группы, такие как группа семьи Сердан в Пуэбле, были раскрыты и уничтожены репрессивными органами правительства до условленной даты выступления. Семья Сердан считается в официальной историографии мексиканской революции «первыми мучениками движения против Диаса».

Активная фаза революции началась на севере страны, в Чиуауа, Соноре, Дуранго и Коауиле. Политическое движение городского среднего класса превратилось в масштабную народную борьбу, в которой крестьяне стали главной движущей силой. Весной 1911 отряды П. Ороско и Ф. Вильи взяли штурмом Сьюдад-Хуарес, что означало военную победу восставших над порфиристской армией. 21 мая 1911 было подписано соглашение об отставке П. Диаса и его вице-президента Р. Корраля. В соответствии с пактом более 60 тыс. революционеров сложили оружие, однако отряды П. Ороско и Э. Сапаты отказались присоединиться к договоренности, добиваясь продолжения революции и проведения аграрной реформы. Во время короткого периода временного президентства Леона де Барры, ­пытавшегося разоружить сапатистов, Сапата провозгласил формирование «Освободительной армии Юга».

В октябре 1911 на первых демократических выборах за 30 лет Ф. И. Мадеро был избран президентом и пообещал реализовывать прогрессивный курс внутриполитического развития, однако, будучи неопытным политиком, так и не смог выстроить прочную базу поддержки. В то же время он сумел обновить губернаторский корпус, убрав многих политиков времен П. Диаса и заменив их выходцами из среднего класса. Происходя из семьи богатого асендадо, Мадеро не решился на радикальную аграрную реформу (допуская лишь продажу участков территории через систему кредитов), что резко сократило симпатии к нему со стороны крестьян и городских рабочих. В ответ сапатисты провозгласили План Айяла, пообещав продолжить вооруженную борьбу за землю. С этого момента «Освободительная армия Юга» считала Мадеро диктатором и врагом революции. В марте 1912 восстали отряды П. Ороско, недовольные медленными темпами реформ. Все группы, которые вели вооруженную борьбу, полагали именно себя главными продолжателями дела революции.

Бросив против ороскистов армию во главе с Викториано Уэртой , президент сумел нанести противникам поражение, но тем самым резко укрепил позиции консерваторов, группировавшихся вокруг Уэрты. Тот составил заговор с племянником П. Диаса Феликсом, получив поддержку со стороны посла США Генри Лэйна Вильсона, недовольного новыми законами, противоречившими интересам американских инвесторов. Президент Мадеро и его вице-президент Пино Суарес были свергнуты и убиты 22 февраля 1913 в ходе так называемых трагических десяти дней столкновений. Палата депутатов была распущена, а некоторые депутаты арестованы. Власть перешла в руки опиравшегося на армию, клир и крупных асендадо В. Уэрты, но и ему не удалось консолидировать свое влияние, достичь умиротворения страны и добиться международного (прежде всего со стороны США) признания. В штате Чиуауа против него выступили отряды Ф. Вильи, в остальных северных штатах разворачивалось движение во главе с Венустиано Каррансой. Новый американский президент Вудро Вильсон также отказал в поддержке правительству Уэрты, пришедшему к власти в результате военного переворота. США провозгласили нейтралитет и запретили продажу оружия воюющим сторонам в Мексике.

В 1913 оппозиционеры, собравшиеся в Сальтильо, провозгласили план Гуадалупе, требуя отставки Уэрты и восстановления конституционных норм. Карранса был наделен правом временно занять пост президента. С этого момента Каррансу и его сторонников стали называть конституционалистами. На севере их отрядами руководили Ф. Вилья, Макловио Эррера и Торибио Ортега, на северо-востоке — А. Обрегон, Сальвадор Альварадо, Адольфо де ла Уэрта и Плутарко Элиас Кальес, в центре — Пабло Гонсалес, на юге — Э. Сапата и Хесус Сальгадо (последние, выступая против Уэрты, не считали себя конституционалистами). П. Ороско, напротив, официально поддержал Уэрту в феврале 1913 в обмен на гарантии и преференции его армии.

К началу 1914 революционеры и каррансисты контролировали весь север Мексики, кроме штата Нижняя Калифорния, значительную часть юга, в центре страны в их руки перешли Сан-Луис Потоси и Мичоакан. В марте-апреле армии конституционалистов начали наступление на г. Мехико.

Деморализованное правительство Уэрты было неспособно справиться с экономическим кризисом, долг Мексики перед США резко увеличился. Попытки властей повысить налоги и заставить асендадо оплачивать издержки армии отвращали от поддержки диктатуры все новые слои населения. В апреле 1914 американские войска оккупировали порты Веракрус и Тампико, дабы препятствовать получению Уэртой немецкого оружия. Правительство порвало отношения с США и направило армию для обороны от интервентов. В конфликте Аргентина, Бразилия и Чили предложили свое посредничество; в июне был подписан «Договор Букарели»: США обязались признать любое временное правительство, созданное после завершения вооруженной фазы внутримексиканского конфликта, американские граждане, чьи интересы оказались затронуты революцией, должны были получить компенсации.

В октябре 1915 Вашингтон признал конституционалистов де-факто, оговорив, однако, что признание зависит от готовности Каррансы учитывать интересы США. В этот момент Вилья обвинил лидера конституционалистов в предательстве нужд мексиканской экономики. В январе 1916 вильисты совершили нападение на поезд в Чиуауа, убив 17 американцев, прибывших в Мексику по приглашению Каррансы, а 10 мая 1916 Вилья атаковал г. Коламбус (штат Нью-Мексико) и расквартированные там части армии США. Конгресс США дал президенту Вильсону разрешение наказать организаторов нападения, после чего 5 тыс. солдат (позже их число возросло до 15 тыс.) под командованием генерала Джона Першинга вступили на мексиканскую территорию. Им не удалось войти в соприкосновение с армией Ф. Вильи, в то же время американцы столкнулись с сопротивлением гражданского населения и армии каррансистов. В январе 1917 интервенты были вынуждены покинуть Мексику.

Конституционалисты продолжали активно сражаться с правительством вплоть до отставки Уэрты в 1914. Но единство в их рядах закончилось очень быстро. Наиболее острыми были конфликты между Ф. Вильей и В. Каррансой, Э. Сапатой и В. Каррансой, за ними последовали новые расколы. Для объединения различных революционных групп Карранса созвал Конвент в г. Мехико (позднее он был перемещен в Агуаскальентес с целью привлечь к его работе делегатов-сапатистов и вильистов), но сам же и отказался признать его решение об избрании Эулалио Гомеса временным главой государства. Карранса пояснял, что уйдет в отставку лишь в случае ухода из политики Вильи и Сапаты. Он сделал местопребыванием своего правительства Веракрус и повел решительную борьбу с конвенционалистами (теми группами, которые следовали решениям Конвента в Агуаскальентес). В 1914 армии Вильи и Сапаты взяли Мехико, а конституционалисты покинули столицу. Э. Гутьеррес, испытывая мощное давление со стороны Вильи и Сапаты, вскоре подал в отставку. С этого момента Карранса остался президентом де-факто. Ожесточенные столкновения между конституционалистами и конвенционалистами продолжались до 1916, когда каррансист А. Обрегон серьезно потеснил отряды Ф. Вильи, а Карранса вновь взял под контроль столицу страны. На стороне конституционалистов против крестьянских армий сражались и «Красные батальоны», сформированные Домом мирового рабочего (создан в 1912). Руководители Дома подписали в 1915 соглашение с каррансистами, обещавшими в обмен на поддержку разработать и принять трудовое законодательство.

Созванное в сентябре 1916 в г. Керетаро Учредительное собрание разработало новую Конституцию, вступившую в силу 5 февраля 1917 и радикально преобразовавшую страну. Конституция декларировала ряд социальных и трудовых прав (гарантированных государством), включая светское, обязательное и бесплатное государственное образование, право властей вмешиваться в трудовые конфликты, пообещала проведение земельной реформы, признала право нации на природные ресурсы. Церковь была отделена от государства и лишена права участвовать в политике. Мексиканская конституция 1917 по праву считается самой прогрессивной конституцией для того времени. В марте Карранса был избран президентом страны на период 1917—1920.

Правительство было вынуждено решать вопрос с отрядами плохо вооруженных, но энергичных сапатистов, добивавшихся возвращения общинных земель. Э. Сапата подверг открытой критике Каррансу за неспособность справиться с нищетой массы населения. 10 апреля 1919 армии удалось настичь и убить Сапату, обезглавив крестьянское движение юга Мексики.

Боевые действия продолжались спорадически вплоть до 1920, но именно принятие новой Конституции и президентство Каррансы стали событиями, обозначившими «официальный» конец революции 1910—1917. Некоторые историки, однако, называют иные даты окончания революции: 1924 (начало президентства П. Элиаса Кальеса), 1928 (убийство избранного повторно президентом А. Обрегона) или даже начало 1940-х (свертывание прогрессивных реформ после президентства Л. Карденаса).

Важнейшим итогом революции стали социальные перемены. Порфиристская аристократия, сохранив экономическое влияние, была вынуждена передать значительную часть власти выходцам из среднего класса. Новый правящий класс был сформирован на базе революционных армий, после чего стал стремительно увеличивать свой вес в экономике страны. Существенно выросло городское население, а уровень жизни горожан повысился, опережая аналогичные показатели в сельской местности. Аграрная реформа резко расширила число земельных собственников, создав новый класс эхидатариев. Однако большинство крестьян оставались бедны, революция так и не разрешила проблемы разрыва в доходах и не справилась до конца с вопросом бедности и нищеты многих мексиканцев.

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