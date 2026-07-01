МЕКСИКАНОАМЕРИКАНЦЕВ ЛИТЕРАТУРА
Литература чикано (англ. chicano, от исп. mechicanos или mexicanos – «мексиканцы»), развивается как часть лит-ры США преим. на англ. языке с сер. 19 в. в юго-зап. штатах (Калифорния, Нью- Мексико, Техас, Колорадо и др.), бывших до 1848 частью Мексики.
Во 2-й пол. 19 в. М. л. представлена испаноязычным фольклором, а также пронизанными нотами социального протеста пьесами (актос) нар. театра (кампесино). Разрыв с историч. родиной и сложные взаимоотношения с властями США стали доминирующими темами ранней прозы мексиканоамериканцев: романы «Под солнцем Техаса» К. Эспинозы (1926; на исп. яз.), «Мексиканская деревня» Дж. Ниггли (1945), «Почо» Х. А. Вильярреаля (1959), «Сборщики слив» Р. Баррио (1969), «Чикано» Р. Васкеса (1970) и др. Интенсивное развитие М. л. наблюдается с 1970-х гг. (т. н. ренессанс чикано) под воздействием идей индихенизма; её главная тема – поиск истоков этнич. своеобразия в мифологии ацтеков. Основоположником совр. М. л. стал Р. Анайя (роман «Благослови, Ультима!», 1972), развивавший в своём творчестве приёмы магического реализма. Сочетание христианских и индейских мотивов характерно для поэзии Алуристы, романов Д. Чавес, Л. Вальдеса. В романах «Сердце Астлана» Анайи (1976), «Странники Астлана» М. Мендеса (1989), «Послания Астлану» Р. Гонсалеса (2001) и др. был создан обобщающий образ прародины мексиканцев – утопического Астлана. Пристальное внимание к социальным правам женщин характеризует феминистскую прозу Э. П. Трамблей. Известность в кон. 20 в. снискала драматургия Вальдеса. Наиболее значит. писатели и поэты рубежа 20–21 вв. при осмыслении пограничного статуса мекс.-амер. культуры стремятся к филос. обобщениям: А. Дельгадо (роман «Письма к Луизе», 1982), Г. Сото (поэтич. сб. «Простой план», 2007), Р. Салданья (роман «Небо, полное звёзд», 2007), С. Сиснерос, Д. Оливас (сб. рассказов «Где-то, но в Лос-Анджелесе», 2009) и др.
Издание:
Festival de flor y сanto: an anthology of Chicano literature. Austin, 1975–1980. Vol. 1–3.
Автор статьи: Л. Г. Хорева.