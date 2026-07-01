МЕКСИКАНОАМЕРИКАНЦЕВ ЛИТЕРАТУРА

Ли­те­ра­ту­ра чи­ка­но (англ. chi­ca­no, от исп. mechicanos или mexicanos – «мек­си­кан­цы»), раз­ви­ва­ет­ся как часть лит-ры США пре­им. на англ. язы­ке с сер. 19 в. в юго-зап. шта­тах (Ка­ли­фор­ния, Нью- Мек­си­ко, Те­хас, Ко­ло­ра­до и др.), быв­ших до 1848 ча­стью Мек­си­ки .

Во 2-й пол. 19 в. М. л. пред­став­ле­на ис­па­ноя­зыч­ным фольк­ло­ром , а так­же про­ни­зан­ны­ми но­та­ми со­ци­аль­но­го про­тес­та пье­са­ми (ак­тос) нар. те­ат­ра (кам­пе­си­но). Раз­рыв с ис­то­рич. ро­ди­ной и сложные взаимо­отношения с вла­стя­ми США ста­ли до­ми­ни­рую­щи­ми те­ма­ми ран­ней про­зы мек­си­ка­ноа­ме­ри­кан­цев: ро­ма­ны «Под солн­цем Те­ха­са» К. Эс­пи­но­зы (1926; на исп. яз.), «Мек­си­кан­ская де­рев­ня» Дж. Нигг­ли (1945), «По­чо» Х. А. Виль­яр­реа­ля (1959), «Сбор­щи­ки слив» Р. Бар­рио (1969), «Чи­ка­но» Р. Вас­ке­са (1970) и др. Ин­тен­сив­ное раз­ви­тие М. л. на­блю­да­ет­ся с 1970-х гг. (т. н. ре­нес­санс чи­ка­но) под воз­дей­ст­ви­ем идей индихенизма ; её глав­ная те­ма – по­иск ис­то­ков эт­нич. свое­об­ра­зия в ми­фо­ло­гии ац­те­ков. Ос­но­во­по­лож­ни­ком совр. М. л. стал Р. Анайя (ро­ман «Бла­го­сло­ви, Уль­ти­ма!», 1972), раз­ви­вав­ший в сво­ём твор­че­ст­ве приё­мы магического реализма. Со­че­та­ние хри­сти­ан­ских и ин­дей­ских мо­ти­вов ха­рак­тер­но для по­эзии Алу­ри­сты, ро­ма­нов Д. Ча­вес, Л. Валь­де­са. В ро­ма­нах «Серд­це Аст­ла­на» Анайи (1976), «Стран­ни­ки Аст­ла­на» М. Мен­де­са (1989), «По­сла­ния Аст­ла­ну» Р. Гон­са­ле­са (2001) и др. был соз­дан обоб­щаю­щий об­раз пра­ро­ди­ны мек­си­кан­цев – уто­пи­че­ско­го Ас­т­ла­на. При­сталь­ное вни­ма­ние к со­ци­аль­ным пра­вам жен­щин ха­рак­те­ри­зу­ет фе­ми­ни­ст­скую про­зу Э. П. Трамб­лей. Из­вест­ность в кон. 20 в. сни­ска­ла дра­ма­тур­гия Валь­де­са. Наи­бо­лее зна­чит. пи­са­те­ли и по­эты ру­бе­жа 20–21 вв. при ос­мыс­ле­нии по­гра­нич­но­го ста­ту­са мекс.-амер. куль­ту­ры стре­мят­ся к фи­лос. обоб­ще­ни­ям: А. Дель­га­до (ро­ман «Пись­ма к Луи­зе», 1982), Г. Со­то (по­этич. сб. «Про­стой план», 2007), Р. Сал­да­нья (ро­ман «Не­бо, пол­ное звёзд», 2007), С. Сис­не­рос, Д. Оли­вас (сб. рас­ска­зов «Где-то, но в Лос-Анд­же­ле­се», 2009) и др.

Издание:

Festival de flor y сanto: an anthology of Chi­cano literature. Austin, 1975–1980. Vol. 1–3.

Автор статьи: Л. Г. Хо­ре­ва.

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