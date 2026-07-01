МЕКНЕС
Город в северной части Марокко, административный центр области Мекнес-Тафилальт.
Нас. 596,1 тыс. чел. (2010; шестой по числу жителей город страны). Расположен в сев. части Марокканской Месеты. Ж.-д. станция на линии Тунис (Тунис) – Марракеш. Узел автодорог (в т. ч. скоростными шоссе связан с городами Рабат и Фес). Междунар. аэропорт.
Одна из 4 традиц. столиц Марокко наряду с Фесом, Марракешем и Рабатом. Первое укреплённое поселение на месте совр. М. известно с 8 в. С 10 в. начал заселяться берберами племени микнаса, по имени которого получил название. Вырос на месте группы поселений Микнас аз-Зайтун («Мекнес оливковых рощ») вокруг крепости Такарарт, основанной Альморавидами в 11 в. (разрушена при Альмохадах). В 1673–1727 при султане Исмаиле (Мулай Исмаил) столица Марокко. В 1911 в М. были введены франц. войска, для размещения которых началось строительство особого района, отделённого рекой от историч. части города. С 1956 в составе независимого Марокко.
После взятия Альмохадами (1147) М. был обведён стеной. При Маринидах (с 1244) в городе строились здания зрелого мавританского стиля (изящное 2-этажное медресе Бу-Инания, 1331–58; многоцветный декор: резьба по стуку, изразцовые облицовки, сталактиты). В правление султана Исмаила М. был укреплён тройным кольцом стен с многочисл. монументальными воротами (Баб- аль-Бердаин, кон. 17 – нач. 18 вв.) и бастионами, с зубчатыми парапетами. Внешняя стена окружает Старый М., в пределах которого находятся: ср.-век. медина (мечети – Джами-аль-Кабир, 1203; Филала, 1689; аль-Бердаин, между 1757 и 1790; сеть рынков с торговыми лавками, мастерскими, молельнями; многочисл. медресе, мавзолеи, обители-завии; дворец Дар-Джамаи, 1882, с 1920 Музей марокканского иск-ва) на севере и северо-западе; касба [мечеть Лалла-Ауда (1276); парадные ворота Баб-аль-Мансур с мраморными колоннами, цветным изразцовым декором (кон. 17 в. – 1732); комплекс Большого дворца (Дар-Кабир; с садами и павильонами) и пышно украшенного мавзолея Мулая Исмаила (медресе, поминальная мечеть; все – кон. 17 – нач. 18 вв.)] в центре; евр. квартал-меллах с воротами Баб-аль-Хамис (кон. 17 в.) на юго-западе, Императорский город на юге. Внутри мощных стен Имп. города – дворцово-парковый ансамбль Дар-эль-Махзен (Дом правительства; кон. 17 – нач. 18 вв.) с фруктовыми садами-агведаль, водохранилищем (пл. 4 га), зернохранилищем, конюшнями (наподобие гигантской мечети, бетон; недостроены), подземной тюрьмой, залом для приёма послов, королевским дворцом Дар-эль-Бейда и др. Ср.-век. М. включён в список Всемирного наследия. К северо-востоку от медины с 1919 развивается Новый М., с кварталами колониальной и совр. застройки.
Ун-т Мулая Исмаила (1989), среди др. учебных заведений: Нац. с.-х. школа (1942), Высшая нац. технич. школа (1993), Высшая нац. школа искусств и ремёсел (1996; единственная подобного рода в Марокко), Королевская воен. академия.
М. – значительный экономич. центр сев. части страны. Важную роль в гор. хозяйстве играют туристич. бизнес и торговля (в т. ч. с.-х. продукцией, традиц. вышитыми изделиями и коврами, кустарное произ-во которых ведётся в близлежащих районах). Предприятия пищевой (маслобойные, мукомольные, консервные), текстильной пром-сти; дерево- и металлообработка. Произ-во товаров бытовой химии, стройматериалов. Худож. ремёсла: расписная керамика, изделия из меди с чеканкой и гравировкой, плетения из травы альфа, обработка кожи. Важный центр с.-х. района: на предгорных плато выращивают зерновые, гл. обр. пшеницу; виноградники, посадки цитрусовых и оливы (М. считается «оливковой столицей» страны); разводят мелкий и крупный рогатый скот.
Близ М. – др.-рим. город Волюбилис.
Авторы статьи: С. В. Рассказов (история, экономика), Т. Х. Стародуб (архитектура).