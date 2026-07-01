МЕКНЕС

Го­род в северной час­ти Ма­рок­ко , административный центр об­ласти Мек­нес-Та­фи­лальт.

Нас. 596,1 тыс. чел. (2010; шес­той по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны). Рас­по­ложен в сев. час­ти Марокканской Месеты. Ж.-д. стан­ция на ли­нии Ту­нис (Ту­нис) – Мар­ра­кеш. Узел ав­то­до­рог (в т. ч. ско­ро­ст­ны­ми шос­се свя­зан с го­ро­да­ми Ра­бат и Фес). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт.

Од­на из 4 тра­диц. сто­лиц Ма­рок­ко на­ря­ду с Фе­сом, Мар­ра­ке­шем и Ра­ба­том. Пер­вое ук­ре­п­лён­ное по­се­ле­ние на мес­те совр. М. из­вест­но с 8 в. С 10 в. на­чал за­се­лять­ся бер­бе­ра­ми пле­ме­ни мик­на­са, по име­ни ко­то­ро­го по­лу­чил на­зва­ние. Вы­рос на мес­те груп­пы по­се­ле­ний Мик­нас аз-Зай­тун («Мек­нес олив­ко­вых рощ») во­круг кре­по­сти Та­ка­рарт, ос­но­ван­ной Альморавидами в 11 в. (раз­ру­ше­на при Альмохадах). В 1673–1727 при сул­та­не Исмаиле (Му­лай Ис­ма­ил) сто­ли­ца Ма­рок­ко. В 1911 в М. бы­ли вве­де­ны франц. вой­ска, для раз­ме­ще­ния ко­то­рых на­ча­лось строи­тель­ст­во осо­бо­го рай­она, от­де­лён­но­го ре­кой от ис­то­рич. час­ти го­ро­да. С 1956 в со­ста­ве не­за­ви­си­мо­го Ма­рок­ко.

По­сле взя­тия Аль­мо­ха­да­ми (1147) М. был об­ве­дён сте­ной. При Ма­ри­ни­дах (с 1244) в го­ро­де строи­лись зда­ния зре­ло­го мавританского стиля (изящ­ное 2-этаж­ное мед­ре­се Бу-Ина­ния, 1331–58; мно­го­цвет­ный де­кор: резь­ба по сту­ку, из­раз­цо­вые об­ли­цов­ки, ста­лак­ти­ты). В прав­ле­ние сул­та­на Ис­маи­ла М. был ук­ре­п­лён трой­ным коль­цом стен с мно­го­числ. мо­ну­мен­таль­ны­ми во­ро­та­ми (Баб- аль-Бер­да­ин, кон. 17 – нач. 18 вв.) и бас­тио­на­ми, с зуб­ча­ты­ми па­ра­пе­та­ми. Внеш­няя сте­на ок­ру­жа­ет Ста­рый М., в пре­де­лах ко­то­ро­го на­хо­дят­ся: ср.-век. медина (ме­че­ти – Джа­ми-аль-Ка­бир, 1203; Фи­ла­ла, 1689; аль-Бер­да­ин, ме­ж­ду 1757 и 1790; сеть рын­ков с тор­го­вы­ми лав­ка­ми, мас­тер­ски­ми, мо­лель­ня­ми; мно­го­числ. мед­ре­се, мав­зо­леи, оби­те­ли-за­вии; дво­рец Дар-Джа­маи, 1882, с 1920 Му­зей ма­рок­кан­ско­го иск-ва) на се­ве­ре и се­ве­ро-за­па­де; касба [ме­четь Лал­ла-Ау­да (1276); па­рад­ные во­ро­та Баб-аль-Ман­сур с мра­мор­ны­ми ко­лон­на­ми, цвет­ным из­раз­цо­вым де­ко­ром (кон. 17 в. – 1732); ком­плекс Боль­шо­го двор­ца (Дар-Ка­бир; с са­да­ми и па­виль­о­на­ми) и пыш­но ук­ра­шен­но­го мав­зо­лея Му­лая Ис­маи­ла (мед­ре­се, по­ми­наль­ная ме­четь; все – кон. 17 – нач. 18 вв.)] в цен­тре; евр. квар­тал-мел­лах с во­ро­та­ми Баб-аль-Ха­мис (кон. 17 в.) на юго-за­па­де, Им­пе­ра­тор­ский го­род на юге. Внут­ри мощ­ных стен Имп. го­ро­да – двор­цо­во-пар­ко­вый ан­самбль Дар-эль-Мах­зен (Дом пра­ви­тель­ст­ва; кон. 17 – нач. 18 вв.) с фрук­то­вы­ми са­да­ми-аг­ве­даль, во­до­хра­ни­ли­щем (пл. 4 га), зер­но­хра­ни­ли­щем, ко­нюш­ня­ми (на­по­до­бие ги­гант­ской ме­че­ти, бе­тон; не­до­строе­ны), под­зем­ной тюрь­мой, за­лом для приё­ма по­слов, ко­ро­лев­ским двор­цом Дар-эль-Бей­да и др. Ср.-век. М. вклю­чён в спи­сок Всемирного наследия. К се­ве­ро-вос­то­ку от ме­ди­ны с 1919 раз­ви­ва­ет­ся Но­вый М., с квар­та­ла­ми ко­ло­ни­аль­ной и совр. за­строй­ки.

Ун-т Му­лая Ис­маи­ла (1989), сре­ди др. учеб­ных за­ве­де­ний: Нац. с.-х. шко­ла (1942), Выс­шая нац. тех­нич. шко­ла (1993), Выс­шая нац. шко­ла ис­кусств и ре­мё­сел (1996; един­ст­вен­ная по­доб­но­го ро­да в Ма­рок­ко), Ко­ро­лев­ская во­ен. ака­де­мия.

М. – зна­чи­тель­ный эко­но­мич. центр сев. час­ти стра­ны. Важ­ную роль в гор. хо­зяй­ст­ве иг­ра­ют ту­ри­стич. биз­нес и тор­гов­ля (в т. ч. с.-х. про­дук­ци­ей, тра­диц. вы­ши­ты­ми из­де­лия­ми и ков­ра­ми, кус­тар­ное про­из-во ко­то­рых ве­дёт­ся в близ­ле­жа­щих рай­онах). Пред­при­ятия пи­ще­вой (мас­ло­бой­ные, му­ко­моль­ные, кон­серв­ные), тек­стиль­ной пром-сти; де­ре­во- и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка. Про­из-во то­ва­ров бы­то­вой хи­мии, строй­ма­те­риа­лов. Ху­дож. ре­мёс­ла: рас­пис­ная ке­ра­ми­ка, из­де­лия из ме­ди с че­кан­кой и гра­ви­ров­кой, пле­те­ния из тра­вы аль­фа, об­ра­бот­ка ко­жи. Важный центр с.-х. рай­она: на пред­гор­ных пла­то вы­ра­щи­ва­ют зер­но­вые, гл. обр. пше­ни­цу; ви­но­градники, посадки цит­ру­со­вых и оливы (М. счи­та­ет­ся «олив­ко­вой сто­ли­цей» стра­ны); раз­во­дят мел­кий и круп­ный ро­га­тый скот.

Близ М. – др.-рим. го­род Волюбилис.

Авторы статьи: С. В. Рас­ска­зов (ис­то­рия, эко­но­ми­ка), Т. Х. Ста­ро­дуб (ар­хи­тек­ту­ра).

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