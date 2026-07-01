МЕИР, Меерсон Голда
Государственный и политический деятель Израиля.
Из семьи плотника. В 1906 вместе с семьёй эмигрировала в США. Окончила педагогич. семинарию в Милуоки (штат Висконсин), затем преподавала англ. яз. в школе. В 1915 вступила в сионистскую партию тред- юнионистской ориентации «Поалей Цион». В 1921 переселилась в Палестину, работала в кибуце Мерхавия. С 1928 секретарь исполкома Совета трудящихся женщин (женский отдел профсоюзного объединения Гистадрут). В 1932–34 находилась в США в качестве палестинского эмиссара при сионистской орг-ции «Пайонир уимен» (Pioneer Women). С 1934 чл. исполкома Гистадрута, затем руководитель его политич. отдела. В 1940-х гг. принимала активное участие в борьбе за отмену брит. мандата на управление Палестиной и провозглашение независимого Государства Израиль. С июня 1946 руководитель политич. отдела Евр. агентства (междунар. сионистская организация для Палестины), представляла органы евр. самоуправления Палестины на переговорах с брит. администрацией. После образования Государства Израиль в 1948–49 посланник в СССР. С 1949 депутат кнессета от сионистской социал- демократич. партии МАПАЙ. В 1949–1952 мин. труда и социального обеспечения, в 1952–56 мин. труда. В 1956 приняла др.-евр. фамилию М. («Гореть ярко»). В 1956–66 мин. ин. дел. С 1965 генеральный секретарь МАПАЙ, с 1967 – левоцентристской объединённой Израильской партии труда («Авода»), с 1972 зам. пред. Социалистич. интернационала. В 1969–74 премьер-мин. Израиля. Уделяла гл. внимание решению вопроса о судьбе оккупированных Израилем в ходе арабо-израильской войны 1967 (см. Арабо-израильские войны) араб. территорий. В авг. 1970 высказалась за вывод израильских войск с Синайского п-ова в обмен на прекращение Египтом войны против Израиля, однако не поддержала предложение о возвращении Голанских высот Сирии. Настойчиво требовала от правительства СССР предоставить сов. евреям возможность беспрепятственно переселяться в Израиль. После расстрела араб. боевиками израильских спортсменов на Олимпийских летних играх в Мюнхене в 1972 отдала приказ Моссаду разыскать и уничтожить всех причастных к нападению лиц. В апр. 1974 после публикации отчёта парламентской комиссии о причинах неудач израильской армии на начальном этапе арабо-израильской войны 1973 оставила посты премьер-мин. и лидера партии и отошла от политики. В 1977–78 поч. президент Об-ва по исследованию евр. общин. Автор мемуаров.
Памятник М. установлен в Нью-Йорке, мемориальная доска – на доме по ул. Бассейной в Киеве. Изображена на израильской банкноте в 10 новых шекелей выпуска 1985.
Сочинение:
Моя жизнь. Чимкент, 1997.